Cận cảnh Toyota Yaris 2021 từ 668 triệu đồng tại Việt Nam

Toyota Việt Nam (TMV) chính thức giới thiệu Toyota Yaris 2021 mới. Theo đó, phiên bản nâng cấp sẽ chỉ có 1 phiên bản duy nhất và 8 màu sơn ngoại thất gồm xám, đen, cam, đỏ, bạc, trắng, vàng, xanh (mới). Xe sẽ có mặt tại toàn bộ hệ thống đại lý của Toyota trên toàn quốc từ 09/10/22020. Sự xuất hiện của phiên bản nâng cấp 2021 được kỳ vọng sẽ tiếp tục duy trì sức hút của Yaris trong phân khúc. Toyota Yaris thế hệ mới với kích thước không thay đổi so với đời trước, xe sở hữu thiết kế thể thao năng động với định hướng khách hàng là nhóm gia đình và nữ giới. Toyota Yaris 2020 có sự thay đổi nhẹ với lưới tản nhiệt lớn có nhiều đường nét tương đồng với người anh Toyota Camry. Phần đầu xe mang diện mạo mới trẻ trung hơn khi trang bị lưới tản nhiệt hình thang thiết kế mở rộng bên dưới. Cản trước cũng được tái thiết kế thể thao. Mẫu xe mới trang bị hệ thống chiếu sáng gồm đèn pha LED, phản xạ đa điểm mới, tích hợp đèn chiếu sáng ban ngày hình chữ L và đèn sương mù. Phía sau là cụm đèn hậu và đèn báo phanh trên cao dạng LED. Mâm xe hợp kim đa chấu với hai tông màu khá bắt mắt. Bên trong xe, Toyota Yaris nâng cấp sở hữu nhiều tiện ích cao cấp, hiện đại. Khoang lái sở hữu màn hình hiển thị đa thông tin TFT kết nối điện thoại thông minh. Ngoài ra, xe còn trang bị hệ thống điều khiển bằng giọng nói và đàm thoại rảnh tay. Đặc biệt, ở thế hệ mới này, Yaris 2020 sở hữu tính năng kiểm soát hành trình (Cruise Control) hỗ trợ người lái duy trì tốc độ mong muốn mà không cần tác động chân ga, bên cạnh đó tiết kiệm nhiên liệu tối ưu. Ghế ngồi là loại bọc da với chỉnh tay 6 hướng ở ghế lái, chỉnh tay 4 hướng ở ghế hành khách. Trong khi đó, hàng ghế thứ 2 còn có thể gập lưng theo tỷ lệ 60:40:60. Một số trang bị khác trên Yaris nâng cấp có thể kể đến như điều hòa tự động, âm thanh 6 loa, chìa khóa thông minh, khởi động bằng nút bấm, khóa cửa điện, khóa cửa từ xa, cửa sổ điều chỉnh điện, hệ thống điều khiển hành trình,... Xe còn sở hữu nhiều tính năng an toàn, hỗ trợ người lái như camera lùi, cảm biến xung quanh, 7 túi khí,... cùng loạt trang bị tiêu chuẩn như chống bó cứng phanh, phân phối lực phanh điện tử, ổn định thân xe, khởi hành ngang dốc... Đáng chú ý, mẫu hatchback mới nhà Toyota cũng đạt tiêu chuẩn An toàn 5 sao ASEAN NCAP. Do là bản nâng cấp giữa vòng đời nên động cơ của Toyota Yaris vẫn không có gì thay đổi, bên dưới nắp ca-pô vẫn là máy xăng 4 xy-lanh, dung tích 1.5L cho công suất tôi đa 107 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 140 Nm, đi kèm hộp số vô cấp và hệ dẫn động cầu trước. Tại thị trường Việt Nam, giá xe Toyota Yaris 2021 mới nhập khẩu từ Thái Lan với một phiên bản G được đề xuất 668 triệu đồng, tăng 18 triệu đồng so với thế hệ trước đang bán ra 650 triệu đồng. Được biết, Toyota Yaris lần đầu xuất hiện tại thị trường Việt Nam vào năm 2011 và đạt doanh số cộng dồn gần 16.000 xe (tính đến tháng 09/2020). Theo đó với mức doanh số này, Yaris liên tục là mẫu xe dẫn đầu trong phân khúc hatchback hạng B. Video: Chi tiết Toyota Yaris Cross 2021 thế hệ mới.

