Toyota Yaris Cross tại Việt Nam chỉ còn từ 640 triệu, có nên mua?

Video: Những lý do để mua một chiếc Toyota Yaris Cross.

Dịp cuối năm Toyota Yaris Cross giảm giá và ưu đãi liên tục tại các đại lý và từ phía chính hãng. Mới nhất, phiên bản hybrid của mẫu xe SUV cỡ B này đã được một số đại lý ưu đãi lên đến 115 triệu đồng trừ thẳng vào giá bán xe thay vì hỗ trợ lệ phí trước bạ như ở một số nơi khác.

Đối với phiên bản dùng động cơ đốt trong truyền thống, một số đại lý có mức ưu đãi là 90 triệu đồng tiền mặt. Với các ưu đãi này, mức giá của Toyota Yaris Cross V dùng động cơ đốt trong là 640 triệu đồng (niêm yết 730 triệu đồng) và mức giá xe Toyota Yaris Cross HEV là 723 triệu đồng (giá niêm yết 838 triệu đồng).

Ngoài ưu đãi của đại lý, mẫu xe này tiếp tục được nhận ưu đãi 100% lệ phí trước bạ đến từ Toyota Việt Nam . Sở dĩ mẫu xe này có mức giảm sâu như vậy là do các đại lý đang tích cực đẩy những chiếc xe cuối cùng của lô xe 2023 để chuẩn bị đón lô xe 2024 sắp cập bến trong thời gian tới.

Nhờ vào chính sách ưu đãi lệ phí trước bạ và các ưu đãi của đại lý, tháng 11/2023 ghi nhận doanh số khá tốt của mẫu xe này. Toyota Yaris Cross đã bán được 1.092 chiếc trong tháng qua, góp mặt vào top 10 xe bán chạy nhất tháng và vượt qua cả đối thủ sừng sỏ nhất phân khúc là Kia Seltos.

Mẫu xe của Toyota có lợi thế hơn so với các đối thủ do có nhiều trang bị cao cấp hơn hẳn như động cơ hybrid, cửa sổ trời toàn cảnh, cốp mở điện rảnh tay... Ngoài ra, xe cũng được trang bị các công nghệ an toàn cơ bản như cảnh báo áp suất lốp, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, cảm biến trước sau, camera toàn cảnh và hệ thống 6 túi khí.

Toyota Yaris Cross là mẫu xe SUV cỡ B đầu tiên tại Việt Nam trang bị động cơ hybrid. Bản này sử dụng kết hợp động cơ xăng 1.5L (công suất 90 mã lực) và 1 động cơ điện (79 mã lực), kết hợp hộp số tự động vô cấp CVT. Mức tiêu hao nhiên liệu trong đô thị chỉ 3,56 lít/100km.

Bản Xăng sử dụng động cơ xăng 1.5L, công suất 105 mã lực và mô-men xoắn 138 Nm, hộp số tự động vô cấp D-CVT. Cả hai phiên bản đều có 3 chế độ lái: Eco, Normal và Power. Khung gầm tương tự Raize, là loại DNGA (Daihatsu New Global Architecture) do thương hiệu con Daihatsu phát triển. Xe được định vị ở phân khúc SUV cỡ B, cạnh tranh với những mẫu xe như Hyundai Creta, Kia Seltos, Honda HR-V,...