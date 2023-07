Toyota Yaris Cross 2023 lọt top 5 xe bán chạy nhất phân khúc

Toyota Yaris Cross 2023 mới là mẫu SUV cỡ B lần đầu tiên trình làng ở thị trường Indonesia vào hồi tháng 5/2023 vừa qua. Không nằm ngoài dự đoán, mẫu xe này đã nhanh chóng gặt hái thành công ở thị trường ô tô lớn nhất Đông Nam Á.

Theo dữ liệu do Gaikindo công bố, trong 6 tháng đầu năm nay, tổng lượng SUV cỡ B bán ra ở thị trường Indonesia đạt 28.414 xe, tăng 33,9% so với cùng kỳ năm ngoái (18.758 xe). Với con số này, phân khúc SUV cỡ B chiếm 5,6% trong tổng lượng xe mới bán ra ở thị trường Indonesia vào nửa đầu năm nay, tăng 1,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Cũng cần phải nói thêm rằng, dữ liệu của Gaikindo dựa trên lượng xe được phân phối từ nhà máy đến đại lý, không phải ôtô tới tay khách hàng.

Trong 6 tháng qua, mẫu SUV cỡ B bán chạy nhất ở thị trường Indonesia chính là Honda HR-V với 14.984 xe. Đứng thứ hai là mẫu SUV đến từ Hàn Quốc Hyundai Creta với 4.845 xe bán ra. Trong khi đó, mẫu ôtô Trung Quốc Wuling Alvez đạt doanh số 3.241 xe và đứng thứ 3 trong phân khúc SUV cỡ B.