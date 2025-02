Gần 41.000 xe Toyota "dính án" triệu hồi, có cả xe Lexus

Video: Xe Toyota Hybrid sau 150 nghìn km sẽ ra sao?

Cơ quan Quản lý An toàn Đường bộ Hoa Kỳ (NHTSA) vừa phát lệnh triệu hồi 40.922 xe Toyota và Lexus đời 2024-2025 tại thị trường Mỹ do lỗi dây đai an toàn ở hàng ghế thứ hai. Bộ phận này có nguy cơ bị hỏng trong quá trình sử dụng, khiến dây đai không giữ được hành khách khi xảy ra va chạm, làm tăng nguy cơ chấn thương nghiêm trọng.

Các mẫu xe bị ảnh hưởng bao gồm Toyota Camry Hybrid, Lexus NX250, NX350, NX350 Hybrid, RX350, RX350 Hybrid và RX500 Hybrid. Những chiếc xe này được trang bị dây đai an toàn của Joyson, một nhà sản xuất linh kiện của Mỹ cung cấp.

Theo NHTSA, lỗi này đặc biệt nghiêm trọng ở vị trí ghế giữa của hàng ghế thứ hai, nơi hành khách có thể bị ảnh hưởng nhiều nhất trong trường hợp xảy ra tai nạn. Toyota sẽ tiến hành kiểm tra và thay thế dây đai an toàn miễn phí tại các đại lý trên toàn nước Mỹ. Chủ xe có thể liên hệ với hãng để đặt lịch kiểm tra nhằm đảm bảo an toàn khi sử dụng xe.