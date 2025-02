Cận cảnh Toyota Innova chạy điện xịn sò, có cả ghế thương gia

So với bản concept từng ra mắt vào tháng 3/2022, Toyota Innova chạy điện tại IIMS 2025 đã có một số thay đổi đáng chú ý. Dễ thấy nhất là cụm đèn trước và sau được thiết kế mới mẻ hơn với các dải LED kéo dài tạo hình sắc nét. Vì là xe thuần điện nên Toyota Innova BEV mới không có lưới tản nhiệt truyền thống giúp tăng tính khí động học. Chiếc Innova thuần điện trưng bày tại IIMS 2025 được trang bị bộ mâm đa chấu 16 inch trong khi trước đây là 17 inch thể thao hơn. Nhìn chung, thiết kế của Toyota Innova bản thuần điện này không khác biệt nhiều so với bản chạy bằng động cơ đốt trong đang bán tại một số thị trường, trong đó có cả Việt Nam. Về nội thất, bên trong khoang cabin của Innova BEV concept 2025 có màn hình trung tâm kích thước lớn hơn xe từng trưng bày năm 2022. Các chi tiết khác trên xe vẫn được giữ nguyên như: đồng hồ tốc độ vẫn là dạng cơ kết hợp màn LCD, sạc không dây, đèn LED nội thất, màn hình giải trí cho hàng ghế thứ hai, nội thất hai tông màu, cần số dạng nút bấm điện tử,... Hàng ghế sau của xe là kiểu ghế cơ trưởng với hai ghế riêng biệt, đi kèm bệ tỳ tay giúp tăng thêm sự tiện nghi và sang trọng. Cung cấp sức mạnh cho Toyota Innova BEV concept 2025 là mô-tơ điện cho công suất cực đại khoảng 180 mã lực và 700 Nm mô-men xoắn. Xe được trang bị bộ pin Lithium-ion 59,3 kWh. Trong khi hầu hết các xe điện hiện đại sử dụng bộ pin phẳng, gắn trên sàn xe, thì bộ pin được sử dụng cho Innova BEV khác hoàn toàn. Theo đó, các mô-đun nhỏ sẽ được tích hợp ở dưới sàn xe, trong khi một mô-đun to hơn sẽ bố trí ở trong khoang máy phía trước để không ảnh hưởng tới không gian cabin. Xe có hai cổng sạc dạng Type-2 AC và CCS-2 DC. Hiện hãng chưa công bố phạm vi hoạt động của xe cũng như thời gian ra mắt phiên bản thương mại của Toyota Innova BEV. Video: Đánh giá chi tiết Toyota Innova Cross tại Việt Nam.

