Lisa “BlackPink” tậu siêu SUV Ferrari Purosangue hơn 40 tỷ đồng

Trên trang cá nhân, Lisa của nhóm nhạc BlackPink đình đám Hàn Quốc mới đây đã chia sẻ hình ảnh garage với một mẫu xe Ferrari mới, kèm theo dòng ghi chú "Welcoming my new baby to the fam", nghĩa là "Chào mừng em bé mới của tôi đến với gia đình". Hình ảnh trong bài đăng của Lisa về siêu xe Ferrari không nêu rõ chi tiết về mẫu ôtô mới nào được bổ sung vào garage, tuy nhiên, không khó để nhận ra chiếc xe mà nữ ca sĩ đã mua là Ferrari Purosangue - mẫu SUV đầu tiên của hãng siêu xe thể thao Italy. Tại thị trường Hàn Quốc, giá xe Ferrari Purosangue khởi điểm từ 500 triệu won (tương đương 8,9 tỷ đồng). Tuy nhiên, nếu mua ở Việt Nam, mẫu xe này có giá khởi điểm lên tới 40 tỷ đồng. Bên cạnh đó, chiếc xe Ferrari Purosangue của Lisa còn được bổ sung gói trang bị Carbon Fibre với phần vòm bánh, gương chiếu hậu và mui xe đều được làm từ chất liệu carbon. Cùm phanh cũng được chọn màu vàng, màu sắc ưa thích của nữ idol sinh năm 1997. Ra mắt vào tháng 9/2022, Purosangue là mẫu xe đánh dấu bước ngoặt lịch sử của thương hiệu “ngựa chồm” khi lần đầu đặt chân vào phân khúc siêu SUV thể thao. Trong tiếng Ý, Purosangue mang ý nghĩa “thuần chủng”. Hãng ôtô đình đám tại Ý cho biết mẫu SUV Ferrari Purosangue mới này là sự kết hợp độc đáo giữa tốc độ, cảm giác lái phấn khích và sự đa năng - những yếu tố làm nên “chất riêng” của Ferrari. Dù mang kiểu dáng SUV, Ferrari Purosangue vẫn được thiết kế với những đường nét cắt xẻ nhằm tối ưu tính khí động học. Ở phía trước, mẫu SUV này thừa hưởng thiết kế từ chiếc SF90 Stradale với cụm đèn hai tầng, lưới tản nhiệt đặt thấp phía dưới cản trước. Cửa xe kiểu mở ngược độc đáo, tương tự thiết kế của Rolls-Royce. Bên trong nội thất, mẫu SUV có bảng táp-lô tách biệt 2 bên theo kiểu Dual Cockpit, không có màn hình giải trí cảm ứng trung tâm mà thay bằng hai màn hình riêng biệt dành cho người lái và hành khách. Cung cấp sức mạnh cho Purosangue là khối động cơ xăng V12, dung tích 6.5L, kết hợp với hộp số tự động ly hợp kép 8 cấp của Magna Powertrain. Động cơ này sản sinh công suất 715 mã lực và mô-men xoắn 716 Nm. Nhờ đó, mẫu siêu SUV này chỉ cần 3,3 giây để tăng tốc từ 0-100km và tốc độ tối đa đạt 310 km/h. Video: Em út Blackpink Lisa chịu chơi với Ferrari Purosangue.

