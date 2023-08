Toyota Yaris Cross 2023 từ 740 triệu đồng lăn bánh tại Việt Nam

Trong tháng 9/2023, thị trường ôtô Việt Nam sẽ đón nhận ít nhất 10 mẫu xe mới. Trong số đó, có cả mẫu SUV cỡ B Toyota Yaris Cross 2023 mới. Theo công bố của Toyota Việt Nam, Yaris Cross sẽ chính thức ra mắt vào ngày 19/9 tới đây. Trước thời điểm đó, mẫu xe này đã xuất hiện trên đường phố Việt Nam, giúp chúng ta có cái nhìn thực tế hơn về thiết kế của tân binh nhà Toyota. Như thông tin đã đưa, Toyota Yaris Cross 2023 ở Việt Nam sẽ có 2 phiên bản là máy xăng và hybrid. Trong đó, phiên bản máy xăng dùng động cơ 4 xi-lanh, dung tích 1.5L, sản sinh công suất tối đa 105 mã lực và mô-men xoắn cực đại 138 Nm. Động cơ kết hợp với hộp số tự động biến thiên vô cấp CVT. Ở phiên bản hybrid, mẫu SUV cỡ B này dùng máy xăng 4 xi-lanh, dung tích 1.5L, tạo ra công suất tối đa 89 mã lực và mô-men xoắn cực đại 121 Nm. Động cơ kết hợp với mô-tơ điện mạnh 79 mã lực và 141 Nm, hộp số e-CVT cũng như pin lithium-ion. Bên cạnh 2 tùy chọn động cơ, Toyota Yaris Cross 2023 ở Việt Nam còn có những trang bị đáng chú ý như đèn pha LED, đèn LED định vị ban ngày, đèn sương mù trước, vành hợp kim 18 inch, ăng-ten vây cá mập trên nóc và cửa cốp chỉnh điện, tích hợp cảm biến đá cốp. Bên trong Toyota Yaris Cross là không gian nội thất 2 hàng ghế với 5 chỗ ngồi. Phía sau hàng ghế thứ hai là khoang hành lý có dung tích 458 lít (phiên bản máy xăng) hoặc 452 lít (phiên bản hybrid). Thêm vào đó là hai cách bố trí tấm sàn giúp tăng thể tích khoang chứa đồ khi cần thiết. Nội thất của mẫu xe này có khá nhiều trang bị tiện nghi như ghế lái chỉnh điện 8 hướng, lẫy chuyển số trên vô lăng, màn hình cảm ứng trung tâm 10 inch, hỗ trợ kết nối với điện thoại thông minh, sạc điện thoại không dây, phanh tay điện tử, giữ phanh tự động, trần kính toàn cảnh với tấm che nắng điều khiển điện và đèn trang trí nội thất. Ngoài trang bị tiện nghi, Toyota Yaris Cross 2023 còn tạo điểm nhấn bằng những tính năng an toàn như cảnh báo tiền va chạm (PCS), hỗ trợ giữ làn (LKC), đèn chiếu xa tự động (AHB), kiểm soát hành trình chủ động (ACC), cảnh báo phương tiện phía trước khởi hành (FDA), kiểm soát vận hành chân ga (PMC), camera 360, 4 cảm biến trước/sau và 6 túi khí. So với đàn anh Corolla Cross hiện đang bán tại Việt Nam, xe có kích thước nhỏ hơn. Xe sẽ là đối thủ đúng nghĩa của Honda HR-V, Hyundai Creta và Kia Seltos. Hiện giá bán của Toyota Yaris Cross 2023 ở Việt Nam chưa được công bố. Tuy nhiên, theo nhân viên tư vấn bán hàng tại đại lý, giá xe Toyota Yaris Cross 2023 bản máy xăng là 740 triệu đồng trong khi con số tương ứng của bản hybrid là 840 triệu đồng. Tuy chưa ra mắt nhưng mẫu SUV cỡ B này đã có chương trình khuyến mại do khó khăn chung của thị trường ô tô Việt Nam hiện nay. Theo đó, những khách hàng tiên phong mua xe và hoàn tất thanh toán trước ngày 31/12/2023 sẽ được Toyota Việt Nam tặng 50% lệ phí trước bạ nhưng không quá 37 triệu đồng với phiên bản máy xăng và không quá 42 triệu đồng với phiên bản hybrid. Video: Toyota Yaris Cross có phải là chiếc Daihatsu đội lốt?

