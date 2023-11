Toyota xây dựng nhà máy để sản xuất Corolla Cross bản 7 chỗ

Trong giai đoạn ban đầu, hãng ôtô lớn nhất thế giới muốn nhà máy mới sản xuất từ 80.000 - 120.000 xe/năm, sau đó tăng dần lên 200.000 xe. Mục đích của việc xây dựng nhà máy ôtô mới là nhằm tăng 30% sản lượng của Toyota tại Ấn Độ lên 500.000 xe/năm thay vì mức 400.000 xe hiện tại.

Đồng thời, nhà máy này sẽ chủ yếu phục vụ cho mục đích lắp ráp mẫu xe thể thao đa dụng mới của Toyota. Theo một số nguồn tin, mẫu SUV mới của Toyota sẽ chính thức trình làng vào đầu năm 2026. Hãng Toyota dự định sẽ sản xuất khoảng 60.000 chiếc SUV mới ở nhà máy thứ ba.

Tin đồn khẳng định mẫu SUV mới mang thương hiệu Toyota chính là phiên bản 7 chỗ của Corolla Cross. Có tên mã nội bộ là 340D, mẫu xe này sẽ được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ của Toyota Corolla Cross hiện đang bán tại nhiều thị trường trên thế giới như Việt Nam.

Sau những thành công nhờ bắt tay với đối tác Maruti Suzuki tại Ấn Độ, Toyota hiện đang tìm cách mở rộng danh mục xe SUV của mình để cạnh tranh với những đối thủ như Hyundai Alcazar và Tata Safari. Mẫu SUV mới cũng sẽ giúp hãng Toyota lấp đầy chỗ trống giữa hai xe Hyryder và Innova Hycross.

Toyota Corolla Cross hiện đang bán trên thị trường sở hữu chiều dài cơ sở 2.640 mm và có nội thất 5 chỗ ngồi. Trong khi đó, phiên bản 7 chỗ của mẫu xe này dự kiến sẽ được kéo dài chiều dài cơ sở thêm 150 mm, đủ chỗ để bổ sung hàng ghế thứ 3. Mẫu SUV mới dành cho thị trường Ấn Độ sẽ sở hữu cửa dài hơn và cột C cũng như cột C thiết kế mới so với Toyota Corolla Cross.

Hiện chưa có thông tin cụ thể về thiết kế phía trước và sau của mẫu SUV mới này. Tuy nhiên, sẽ không ngạc nhiên nếu xe sẽ được bổ sung thiết kế đầu xe mới với lưới tản nhiệt, đèn pha và cản trước khác biệt để không bị trùng lặp với Toyota Corolla Cross.

Thông tin về động cơ của Toyota Corolla Cross bản 7 chỗ cũng được giữ kín. Nhiều khả năng xe sẽ dùng động cơ giống với Toyota Innova Hycross ở thị trường Ấn Độ. Hiện mẫu MPV này có 2 tùy chọn động cơ, bao gồm máy xăng 4 xi-lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 2.0L với công suất tối đa 173 mã lực. Thứ hai là hệ truyền động hybrid với máy xăng 2.0L và mô-tơ điện, cho công suất 184 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 206 Nm.