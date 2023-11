Toyota Alphard hoàn toàn mới "chốt giá" từ 4,37 tỷ đồng tại Việt Nam

Ngoại thất của Toyota Alphard 2023 tại Việt Nam nổi bật với thiết kế tạo khối, liên kết bởi các cụm đèn LED độc đáo và tinh tế, tạo cảm giác sang trọng, đẳng cấp. Bên cạnh những đường nét uốn cong, uyển chuyển thể hiện cá tính riêng của xe, những đường viền mạ cờ-rôm và đường dập nổi hướng về phía trước làm toát lên sự mạnh mẽ, năng động, sẵn sàng bứt phá. Cụm đèn trước và sau của mẫu xe MPV Toyota Alphard 2023 đều được trang bị full-LED, đèn báo rẽ tuần tự cùng công nghệ Đèn chiếu xa tự động thích ứng (AHS) mang lại diện mạo hiện đại và tầm quan sát tối ưu cho người lái vào ban đêm. Gương chiếu hậu với thiết kế mới giúp giảm tiếng ồn gió khi di chuyển, đồng thời được tích hợp các tính năng hiện đại như sấy gương, nhớ vị trí và tự động điều chỉnh khi lùi. Tay nắm cửa trước mạ cờ-rôm được trang bị cảm biến mở/khóa thông minh, trong khi đó, tay nắm cửa sau có nút bấm mở/đóng cửa giúp việc ra vào xe dễ dàng hơn. Đặc biệt, hệ thống cửa trượt điện được cải tiến để giảm hoàn toàn tiếng động khi đóng mở, mang lại sự tiện nghi thoải mái cho chủ nhân. Cốp xe được trang bị nút bấm đóng/mở điện ở 2 bên phía sau xe giúp thuận tiện trong quá trình sử dụng. Không gian nội thất sang trọng với 7 chỗ ngồi. Hàng ghế thứ hai được trang bị ghế thương gia với nhiều tiện ích hiện đại như đệm chân Ottoman, chức năng sưởi ghế, thông gió, massage, bàn làm việc gấp gọn tích hợp gương trang điểm, nút bấm điều chỉnh điện 8 hướng… Bên cạnh đó, cấu trúc ghế và chất liệu đệm ghế giảm rung động mang đến trải nghiệm thoải mái và thư giãn cho hành khách trên mọi cung đường. Ngoài ra, điều khiển màn hình cảm ứng không dây cho hàng ghế thương gia giúp khách hàng điều chỉnh các tính năng như hệ thống âm thanh, điều hòa, đèn trần xe, rèm trần, rèm cửa sổ và các tiện nghi khác một cách dễ dàng. Một tính năng đặc biệt trên Alphard và cũng là tính năng duy nhất trong các mẫu xe MPV tại Việt Nam là ổ cắm điện 220V với công suất tối đa lên tới 1500W (trên phiên bản Hybrid). Vị trí người lái cũng được trang bị những tiện nghi hàng đầu hỗ trợ quá trình điều khiển xe. Cụm đồng hồ táp lô 12.3” kỹ thuật số hiển thị các thông tin rõ nét giúp người lái dễ dàng quan sát. Màn hình đa thông tin được chia thành 3 khu vực riêng biệt và cho phép người lái tùy chọn thông tin hiển thị để có thể xem nhiều nguồn thông tin cùng lúc. Vô lăng của Toyota Alphard 2023 thiết kế dạng 3 chấu, bọc da, vân gỗ,chỉnh điện 4 hướng và có chức năng sưởi. Ngoài ra, vô lăng được tích hợp nút bấm cảm biến điều chỉnh màn hình đa thông tin, hệ thống âm thanh, đàm thoại rảnh tay, hỗ trợ giữ làn, kiểm soát hành trình chủ động và lẫy chuyển số giúp khách hàng thao tác thuận tiện hơn. Toyota Alphard 2023 được trang bị các tính năng an toàn tiên tiến nhất hiện nay với gói công nghệ an toàn chủ động Toyota Safety Sense trên cả hai phiên bản bao gồm những tính năng hỗ trợ bảo vệ tối đa cho người lái và hành khách trên xe như: Cảnh báo tiền va chạm (PCS), Cảnh báo lệch làn đường (LDA) và Hỗ trợ giữ làn đường (LTA), Đèn chiếu xa tự động thích ứng (AHS)... và 8 cảm biến hỗ trợ đỗ xe kèm 6 túi khí,… Đặc biệt, hệ thống Hỗ trợ rời xe an toàn (SEA) được trang bị trên Alphard sẽ đưa ra cảnh báo trên gương chiếu hậu ngoài xe, màn hình đa thông tin, âm thanh cảnh báo và đồng thời hạn chế/ hủy thao tác mở cửa trượt nếu có nguy cơ cao xảy ra va chạm với phương tiện đang tiếp cận, qua đó hỗ trợ tránh va chạm, giảm thiểu thiệt hại tối đa với phương tiện tiếp cận phía sau. Bên cạnh đó là hệ thống phanh hỗ trợ đỗ xe (PKSB). Hệ thống Hybrid trên Alphard là sự kết hợp giữa động cơ xăng 2.5L, mô-tơ điện và hộp số Hybrid. Pin Hybrid trên Toyota Alphard HEV sử dụng loại pin NiMH mang lại độ bền bỉ và an toàn. Vị trí pin được đặt dưới hàng ghế đầu giúp sàn xe phía sau hoàn toàn phẳng. Nhờ đó, bên cạnh sức mạnh vận hành. Bên cạnh đó, phiên bản máy xăng của Alphard 2023 được trang bị động cơ 2.4L tăng áp kết hợp cùng hộp số tự động 8 cấp mang lại khả năng vận hành mạnh mẽ đồng thời tiết kiệm nhiên liệu. Alphard 2023 sở hữu hệ thống khung gầm hoàn toàn mới dựa trên nền tảng thiết kế toàn cầu TNGA giúp cải thiện tầm quan sát, tính linh hoạt và tính ổn định. Mức giá xe Toyota Alphard 2023 tại Việt Nam với 2 lựa chọn là phiên bản Xăng và Hybrid (HEV) là từ 4,370 - 4,475 tỷ đồng (đã bao gồm 10% VAT).

