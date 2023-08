Toyota Land Cruiser Prado 2024 từ 1,3 tỷ đồng “ăn” 8,71 lít xăng/100 km

Tròn hai tuần kể từ khi ra mắt, website của Toyota Bắc Mỹ mới đây đã công bố chỉ số nhiên liệu ước tính của Toyota Land Cruiser Prado 2024 mới. Theo đó, phiên bản xe bán tại Mỹ và một số thị trường lân cận sử dụng động cơ 2.4L I-4 hybrid có mức tiêu thụ nhiên liệu khoảng 8,71 lít/100 km với điều kiện vận hành hỗn hợp. Con số này thấp hơn so với mức 9,1 lít/100 km của Honda CR-V – mẫu xe vốn có kích thước bé hơn nhiều so với Land Cruiser Prado. Bên cạnh đó, chỉ số tiêu thụ nhiên liệu của mẫu xe đến từ nhà Toyota cũng ít hơn nhiều so với nhiều mẫu SUV địa hình khác trên thị trường như Land Rover Defender (13,1 lít/100 km) hay Ford Bronco (13,8 lít/100 km). Trước mắt, mẫu xe SUV Toyota Land Cruiser Prado 2024 được phân phối ở khu vực Bắc Mỹ với chỉ một tùy chọn động cơ 2.4L I-4 hybrid kể trên. Còn tại các thị trường quốc tế, mẫu SUV việt dã này có khá phong phú các tùy chọn trang bị vận hành. Cụ thể, tại châu Âu và Australia, Toyota Land Cruiser Prado 2024 có thêm bản diesel 2.8L công suất 201 mã lực và 500 Nm mô-men xoắn. Tại một số quốc gia khác thuộc Tây Âu và Đông Âu, xe có động cơ 2.4L xăng tăng áp cho công suất 278 mã lực và 428 Nm. Tại Đông Âu và Nhật Bản, Land Cruiser Prado dùng động cơ 2.7L xăng hút khí tự nhiên với công suất khá thấp, chỉ 161 mã lực và 245 Nm. Toyota Land Cruiser Prado 2024 được phát triển dựa trên nền tảng TNGA-F, tương tự nhiều xe cùng tập đoàn như Toyota Sequoia, Tundra và Land Cruiser J300, Lexus GX và LX mới. Sự đa năng của hệ thống khung gầm này cho phép Toyota dễ dàng bổ sung thêm các tùy chọn mới cho mẫu SUV Land Cruiser Prado này trong tương lai, giúp cho xe hoàn thiện và mạnh mẽ hơn nhiều so với các đối thủ. Kỹ sư Keita Moritsu – người phụ trách dự án phát triển Land Cruiser Prado cho biết hãng có rất nhiều lựa chọn về động cơ, với mỗi loại sẽ phù hợp với đặc điểm của một số thị trường nhất định. Ông Keita Moritsu còn cho biết, Toyota đang cân nhắc bổ sung phiên bản thuần điện hoặc động cơ pin nhiên liệu hydro cho dòng SUV này. Xe sẽ được lắp ráp tại nhà máy Tahara và Hamura ở Nhật Bản và bán ra vào đầu năm sau, giá xe Land Cruiser Prado 2024 ở Mỹ từ 55.000 USD (khoảng 1,3 tỷ đồng). Video: Giới thiệu mẫu xe SUV Toyota Land Cruiser Prado 2024.

Tròn hai tuần kể từ khi ra mắt, website của Toyota Bắc Mỹ mới đây đã công bố chỉ số nhiên liệu ước tính của Toyota Land Cruiser Prado 2024 mới. Theo đó, phiên bản xe bán tại Mỹ và một số thị trường lân cận sử dụng động cơ 2.4L I-4 hybrid có mức tiêu thụ nhiên liệu khoảng 8,71 lít/100 km với điều kiện vận hành hỗn hợp. Con số này thấp hơn so với mức 9,1 lít/100 km của Honda CR-V – mẫu xe vốn có kích thước bé hơn nhiều so với Land Cruiser Prado. Bên cạnh đó, chỉ số tiêu thụ nhiên liệu của mẫu xe đến từ nhà Toyota cũng ít hơn nhiều so với nhiều mẫu SUV địa hình khác trên thị trường như Land Rover Defender (13,1 lít/100 km) hay Ford Bronco (13,8 lít/100 km). Trước mắt, mẫu xe SUV Toyota Land Cruiser Prado 2024 được phân phối ở khu vực Bắc Mỹ với chỉ một tùy chọn động cơ 2.4L I-4 hybrid kể trên. Còn tại các thị trường quốc tế, mẫu SUV việt dã này có khá phong phú các tùy chọn trang bị vận hành. Cụ thể, tại châu Âu và Australia, Toyota Land Cruiser Prado 2024 có thêm bản diesel 2.8L công suất 201 mã lực và 500 Nm mô-men xoắn. Tại một số quốc gia khác thuộc Tây Âu và Đông Âu, xe có động cơ 2.4L xăng tăng áp cho công suất 278 mã lực và 428 Nm. Tại Đông Âu và Nhật Bản, Land Cruiser Prado dùng động cơ 2.7L xăng hút khí tự nhiên với công suất khá thấp, chỉ 161 mã lực và 245 Nm. Toyota Land Cruiser Prado 2024 được phát triển dựa trên nền tảng TNGA-F, tương tự nhiều xe cùng tập đoàn như Toyota Sequoia, Tundra và Land Cruiser J300, Lexus GX và LX mới. Sự đa năng của hệ thống khung gầm này cho phép Toyota dễ dàng bổ sung thêm các tùy chọn mới cho mẫu SUV Land Cruiser Prado này trong tương lai, giúp cho xe hoàn thiện và mạnh mẽ hơn nhiều so với các đối thủ. Kỹ sư Keita Moritsu – người phụ trách dự án phát triển Land Cruiser Prado cho biết hãng có rất nhiều lựa chọn về động cơ, với mỗi loại sẽ phù hợp với đặc điểm của một số thị trường nhất định. Ông Keita Moritsu còn cho biết, Toyota đang cân nhắc bổ sung phiên bản thuần điện hoặc động cơ pin nhiên liệu hydro cho dòng SUV này. Xe sẽ được lắp ráp tại nhà máy Tahara và Hamura ở Nhật Bản và bán ra vào đầu năm sau, giá xe Land Cruiser Prado 2024 ở Mỹ từ 55.000 USD (khoảng 1,3 tỷ đồng). Video: Giới thiệu mẫu xe SUV Toyota Land Cruiser Prado 2024.