Omoda C5 sắp đến tay khách Việt có gì hay, giá bán ra sao?

Mới đây, Omoda & Jaecoo Việt Nam đã tổ chức “Lễ đón nhận lô xe Omoda C5 đầu tiên về Việt Nam”. Đây là sự kiện đánh dấu những bước đi chính thức đầu tiên trong hoạt động kinh doanh và phân phối xe tại Việt Nam của hai thương hiệu con Omoda cũng như Jaecoo thuộc hãng Chery đến từ Trung Quốc. Tại buổi lễ, ông Simon Liu, Tổng Giám đốc Omoda & Jaecoo Việt Nam, cho biết, “Tại thị trường Việt Nam, Omoda & Jaecoo được ra đời bởi sự phối hợp của Tập đoàn ôtô Chery - tập đoàn xuất khẩu ôtô số 1 Trung Quốc trong 22 năm liên tiếp và Tập đoàn Geleximco, tập đoàn đa ngành hàng đầu Việt Nam." "Mặc dù, ở giai đoạn này, thương hiệu khá mới mẻ đối với khách hàng Việt Nam, nhưng tôi tin tưởng rằng với những đặc điểm nổi bật trong thiết kế thời trang, tiện nghi thời thượng và động cơ vận hành mạnh mẽ, Omoda C5 nói riêng và các sản phẩm sẽ ra mắt trong thời gian sắp tới sẽ mang đến sự lựa chọn ưu việt cho khách hàng. Từ đó, khẳng định chất lượng toàn cầu và sức mạnh thương hiệu ôtô Chery đánh giá bởi J. D. Power đến từ Mỹ", ông Simon Liu nói thêm. Sau buổi lễ đón nhận lô xe Omoda C5 nhập khẩu về Việt Nam, những chiếc xe Omoda C5 sẽ được bàn giao cho các khách hàng tiên phong trong khuôn khổ sự kiện “Lễ giới thiệu sản phẩm Omoda C5 - Fashionology - Khám phá tương lai” được tổ chức vào ngày 26/11/2024. Trong sự kiện, Omoda & Jaecoo Việt Nam cũng sẽ công bố giá bán chính thức của mẫu xe này tại thị trường nước ta. Được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia, Omoda C5 nằm trong phân khúc SUV cỡ B. Xe sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.400 x 1.830 x 1.585 mm và chiều dài cơ sở 2.630 mm. Bên cạnh đó, xe còn sở hữu thiết kế ngoại thất trẻ trung và nổi bật. Trang bị của mẫu xe Trung Quốc này cũng khá phong phú với màn hình kép 10,25 inch, hỗ trợ kết nối không dây Apple CarPlay/Android Auto, tính năng ra lệnh giọng nói, đèn viền nội thất 64 màu, sạc không dây 50W, cửa sổ trời, điều hòa tự động 2 vùng độc lập, tích hợp bộ lọc bụi PM2.5 và ghế chỉnh điện. Nằm bên dưới nắp ca-pô của Omoda C5 tại Việt Nam là động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.5L với công suất tối đa 145 mã lực và mô-men xoắn cực đại 210 Nm. Động cơ đi với hệ dẫn động cầu trước và hộp số CVT. Bên cạnh đó, mẫu xe còn được trang bị an toàn với công nghệ tiên tiến. So sánh với các mẫu xe khác cùng phân khúc, Omoda C5 nổi bật bởi khung thép cường độ cao (>78%) và hệ thống hỗ trợ lái xe tiên tiến (ADAS) với 16 tính năng nâng cao trải nghiệm lái xe và đảm bảo an toàn tối ưu, đặc biệt trong đó là 6 túi khí an toàn. Ngoài ra, xe còn có hệ thống phanh tự động AEB, hỗ trợ lái xe khi tắc đường TJA, hỗ trợ lái tự động ICA và giữ làn trong trường hợp khẩn cấp ELK. OMODA C5 đã nhận được chứng nhận an toàn 5 sao từ các tổ chức uy tín như EURO NCAP, ANCAP và ASEAN NCAP, khẳng định đẳng cấp và chất lượng quốc tế của mẫu SUV này. Mức giá xe Omoda C5 2024 tại Việt Nam hiện chưa được công bố chính thức mà phải chờ đến ngày 26/11/2024 tới đây. Tuy nhiên, theo một số tư vấn bán hàng cho biết mức giá bán C5 khoảng từ dưới 700 triệu đồng Sự có mặt Omoda C5 làm cho phân khúc CUV cỡ B thêm phần đông đúc. Khách Việt có thêm lựa chọn mới đến từ Trung Quốc. C5 sẽ phải cạnh tranh với những cái tên dẫn đầu phân khúc với lượng bán trên 1.000 xe mỗi tháng như Mitsubishi Xforce, Toyota Yaris Cross, Hyundai Creta. Video: Chi tiết mẫu xe SUV cỡ B Omoda C5 2024 mới tại Việt Nam.

