Lý do Toyota Alphard 2024 nhập tư Việt Nam đắt hơn 300 triệu chính hãng

Sau khi chính thức ra mắt Việt Nam vào 22/11, Toyota Alphard 2024 mới đã nhanh chóng có mặt tại các đại lý. Xe được phân phối với hai phiên bản là xăng và hybrid, đi cùng mức giá lần lượt là 4,370 và 4,475 tỷ đồng. Theo nhân viên tư vấn bán hàng, lô xe đầu chỉ có vài chiếc và đã có một số khách hàng đặt mua. Tham khảo trên thị trường xe, một số cửa hàng bán xe tư nhân đã thông báo giá xe Toyota Alphard 2024 cao hơn mức giá niêm yết. Cụ thể, một showroom không thuộc hệ thống phân phối ủy quyền của Toyota đưa ra mức giá 4,68 tỷ đồng dành cho phiên bản Alphard máy xăng, chênh hơn 300 triệu đồng. Phiên bản hybrid hiện chưa “về hàng”, do đó, các showroom chỉ nhận đặt cọc trước với mức giá tạm thời ngang giá niêm yết. Được phát triển từ hệ thống khung gầm hoàn toàn mới dựa trên nền tảng thiết kế toàn cầu TNGA, mẫu xe MPV hạng sang Toyota Alphard 2024 sở hữu kích thước dài, rộng, cao lần lượt 5.010 x 1.850 x 1.950 (mm), chiều dài cơ sở 3.000 mm. So với thế hệ cũ, xe dài hơn 65 mm và cao hơn 55 mm. Theo công bố của Toyota Việt Nam, hệ thống cửa trượt điện được cải thiện để giảm hoàn toàn tiếng động khi đóng/mở. Gương chiếu hậu ngoài tính năng chỉnh/gập điện, tự động điều chỉnh khi lùi có thêm sấy gương và nhớ vị trí, cốp sau có thêm nút bấm đóng/mở điện ở 2 bên hông xe. Nội thất của Alphard 2024 cũng sở hữu thiết kế sang trọng và hiện đại hơn hẳn so với thế hệ cũ. Hàng ghế thứ hai được bố trí 2 ghế ngồi độc lập, tích hợp thông gió, sưởi, massage, đệm chân. Ngoài ra, bệ tì tay của 2 ghế giữa còn đi kèm màn hình cảm ứng để hành khách điều chỉnh các tính năng như hệ thống âm thanh, điều hòa, đèn trần xe, rèm trần, rèm cửa sổ và các tiện nghi khác. Bên dưới nắp ca-pô của chiếc MPV cao cấp này có 2 tùy chọn động cơ. Đầu tiên là động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 2.4L, cho công suất tối đa 275 mã lực và mô-men xoắn cực đại 430 Nm, đi kèm hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động cầu trước. Thứ hai là hệ truyền động hybrid với máy xăng 4 xi-lanh, dung tích 2.5L, mô-tơ điện, hộp số e-CVT và pin NiMH. Trong đó, máy xăng có công suất tối đa 185 mã lực và mô-men xoắn cực đại 233 Nm. Hai con số tương ứng của mô-tơ điện là 180 mã lực và 270 Nm. Trang bị an toàn trên Toyota Alphard 2024 có hệ thống cảnh báo tiền va chạm (PCS), cảnh báo lệch làn đường (LDA), hỗ trợ giữ làn đường (LTA) Đèn chiếu xa tự động thích ứng (AHS), điều khiển hành trình chủ động (DRCC), cảnh báo điểm mù (BSM), cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau (RCTA), cảnh báo áp suất lốp (TPWS), camera 360 độ, hệ thống hỗ trợ rời xe an toàn (SEA), phanh hỗ trợ đỗ xe (PKSB), 8 cảm biến hỗ trợ đỗ xe và 6 túi khí. Video: Xem chi tiết Toyota Alphard all new tại Việt Nam.

