Xe ga "quốc dân" Honda Vision 2025 ra mắt, từ 31 triệu dồng

Nhằm nắm bắt kịp nhịp chuyển mình từng ngày trong phong cách thời trang của người tiêu dùng, Honda Việt Nam đã chính thức ra mắt phiên bản Honda Vision 2025 mới với bộ sưu tập màu sắc mới mẻ và hiện đại. Phiên bản Đặc biệt của mẫu xe ga Honda Vision 2025 gây ấn tượng với màu sắc Nâu đen mới lạ, kết hợp với vành xe màu đồng nổi bật, tạo nên vẻ ngoài tinh tế, đẳng cấp và đầy cuốn hút. Phiên bản Thể thao sở hữu những màu sắc độc đáo như Đen và Xám đen và tem mới bắt mắt hơn. PCác phiên bản Cao cấp và Tiêu chuẩn tiếp tục được trình làng với những màu sắc được ưa chuộng như Đỏ đen, Xanh đen và Trắng đen. Về ngoại hình, Vision 2025 tiếp tục kế thừa những đường nét đặc trưng của "đàn anh" Honda SH cao cấp, mang đến kiểu dáng mạnh mẽ, cuốn hút nhưng vẫn giữ được sự thanh thoát, linh hoạt... Phần đầu xe của Vision 2025 gây ấn tượng mạnh với sự kết hợp hoàn hảo giữa những đường nét ba chiều sắc sảo, đèn LED trang trí hiện đại và hệ thống đèn trước nổi bật, tạo nên một diện mạo cuốn hút và trẻ trung. Mặt đồng hồ kết hợp truyền thống và LCD được thiết kế tinh xảo và trau chuốt, hài hòa giữa tính năng và thẩm mỹ, giúp người lái dễ dàng theo dõi thông số trong mọi điều kiện di chuyển. Logo 3D được cách điệu tinh tế trên thân xe, mang đến hình ảnh trẻ trung, năng động mà vẫn toát lên vẻ sang trọng. Bên cạnh đó, vành đúc với thiết kế bánh xe trước 16 inch trên phiên bản Thể thao không chỉ nâng tầm phong cách mà còn mang đến tư thế lái thoải mái cho người dùng Điểm nhấn nổi bật của Honda Vision 2025 nâng cấp mới chính là việc sở hữu khối động cơ eSP thông minh với thiết kế nhỏ gọn, dung tích 110cc, 4 kỳ, xy-lanh đơn và làm mát bằng không khí. Động cơ này tích hợp hàng loạt công nghệ tiên tiến như hệ thống phun xăng điện tử PGM-FI, bộ đề ACG, và hệ thống ngắt động cơ tạm thời (idling stop), giúp tăng cường hiệu suất vận hành, tiết kiệm nhiên liệu và giảm ma sát. Cùng với đó, việc áp dụng khung dập hàn laser thông minh thế hệ mới eSAF do Honda phát triển mang lại cho Vision một bộ khung cứng cáp, có trọng lượng nhẹ hơn với độ bền cao, mang lại trải nghiệm lái mượt mà, linh hoạt và cực kỳ thoải mái. Bên cạnh đó, Vision 2025 còn được trang bị hàng loạt tiện ích hàng đầu bao gồm: hệ thống khóa thông minh Smart Key, cốp đựng đồ với dung tích lớn cùng hộc đựng đồ phía trước rộng rãi, có nắp đậy và tích hợp cổng sạc loại C, mang lại sự tiện lợi tối đa cho những bạn trẻ yêu thích di chuyển. Ngoài ra, chế độ đèn luôn sáng giúp tăng khả năng nhận diện của xe khi di chuyển trên đường phố và đảm bảo tầm nhìn tốt nhất cho người lái. Nhờ đó, Vision 2025 cam kết mang đến sự an tâm tuyệt đối và an toàn trong mọi điều kiện ánh sáng, đồng hành cùng bạn trên mọi cung đường. Mức giá xe Honda Vision 2025 tại Việt Nam công bố từ 31,3 triệu đồng. Xe sẽ chính thức bán ra thị trường vào ngày 22/11/2024, với chế độ bảo hành 03 năm hoặc 30.000 km (tùy theo điều kiện nào đến trước). Video: Đánh giá Honda Vision 2021 tại Việt Nam.

