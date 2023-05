Toyota Wigo 2023 lại dừng ra mắt Việt Nam, khách hàng “chờ dài cổ"

Toyota Việt Nam hiện chưa công bố rõ nguyên nhân hoãn ra mắt Toyota Wigo 2023 thế hệ mới. Toyota Việt Nam chỉ giải thích rằng "vì một số lý do khách quan trong quá trình TMV chuẩn bị giới thiệu sản phẩm". Đồng thời, Toyota Việt Nam cũng không công bố thời điểm ra mắt chính thức của Wigo 2023 mà chỉ hứa sẽ cố gắng cập nhật trong thời gian sớm nhất. Như vậy, những người có ý định mua mẫu xe hạng A của thương hiệu Nhật Bản sẽ phải chờ thêm một thời gian nữa. Trước đó, Toyota Wigo từng bị ngừng bán tại Việt Nam từ giữa năm ngoái vì không đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 5. Màn ra mắt vào vào thời gian tới đây sẽ đánh dấu sự trở lại của mẫu xe này trong vai trò đối thủ của Hyundai Grandi i10 và Kia Morning.

Toyota Wigo 2023 bất ngờ bị lùi lịch ra mắt Việt Nam.

Theo nhân viên tư vấn bán hàng tại đại lý, Toyota Wigo 2023 tại Việt Nam sẽ có 2 phiên bản là 1.2 MT và 1.2 AT với giá bán dự kiến lần lượt là 384 triệu đồng và 412 triệu đồng. Nếu giá bán này chính xác thì Toyota Wigo 2023 tại Việt Nam đã tăng giá so với thế hệ cũ. Trước đó, mẫu xe hạng A này ở Việt Nam cũng có 2 phiên bản là 1.2 MT và 1.2 AT với giá bán 352 - 385 triệu đồng.

Việc Toyota Wigo 2023 tại Việt Nam tăng giá cũng không phải là điều khó hiểu khi mẫu xe này được bổ sung thiết kế và trang bị mới. Qua hình ảnh do Toyota tung ra cách đây không lâu, có thể thấy mẫu xe này sở hữu thiết kế giống bản G của mẫu xe Agya ở thị trường Indonesia.

Toyota Wigo 2023 dành cho Việt Nam lộ diện

Tương tự Agya G ở Indonesia, Toyota Wigo 2023 tại Việt Nam cũng được trang bị lưới tản nhiệt hình thang với nẹp mạ crôm trên đỉnh, đèn pha LED, tích hợp dải đèn LED định vị ban ngày hình chữ "L", cản trước mới, đèn sương mù nằm dọc và vành 14 inch với thiết kế đa chấu. Những chi tiết khác trên xe như đèn hậu, cửa cốp và cản sau cũng đã thay đổi.

Bên trong Toyota Wigo 2023 dự kiến là không gian nội thất giống xe ở Indonesia. Xe cũng sẽ có mặt táp-lô 2 tầng, cụm điều khiển trung tâm mới, ghế bọc nỉ, vô lăng 3 chấu giống Toyota Raize, tích hợp phím chỉnh âm lượng, bảng đồng hồ analog với màn hình đa thông tin nhỏ, màn hình cảm ứng trung tâm 8 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây. Thêm vào đó là khởi động bằng nút bấm và điều hòa đi kèm màn hình kỹ thuật số mới.

Đặc biệt, Toyota Wigo 2023 tại Việt Nam sẽ có những tính năng an toàn mà 2 đối thủ Hàn Quốc là Kia Morning và Hyundai Grand i10 còn thiếu. Thông tin rỏ rỉ cho thấy mẫu xe Nhật Bản này sẽ đi kèm hệ thống cảnh báo điểm mù BSM và cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi RCTA. Ngoài ra, xe còn được trang bị hệ thống cân bằng điện tử VSC và hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC.

Các trang bị nổi bật của Toyota Wigo 2023 tại Việt Nam

Toyota Wigo 2023 tại Việt Nam dự kiến sẽ dùng động cơ xăng Dual VVT-i 3 xi-lanh, dung tích 1.2L, tạo ra công suất tối đa 88 mã lực tại tua máy 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 113 Nm tại tua máy 4.500 vòng/phút. Động cơ kết hợp với hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số biến thiên vô cấp D-CVT mới.

Tại Việt Nam, mẫu xe hạng A này có các tùy chọn màu sắc như đỏ, cam, trắng và bạc. Trong đó, đỏ và cam là hai màu sắc mới. Trong khi đó, nội thất của xe chỉ có 1 màu là đen.

Các tùy chọn màu sắc của Toyota Wigo 2023

Cũng như thế hệ cũ, Toyota Wigo 2023 dành cho Việt Nam sẽ tiếp tục được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia. Trước đó, hãng Toyota từng khẳng định Wigo mới ở Việt Nam không bị ảnh hưởng bởi bê bối gian lận thử nghiệm va chạm bên sườn của Daihatsu.