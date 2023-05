Cận cảnh Nissan GT-R Nismo đầu tiên về Việt Nam, khoảng 10 tỷ đồng

Tại thị trường Việt Nam, số lượng xe GT-R chỉ đếm trên đầu ngón tay mặc dù đã ra mắt từ năm 2008. So với những xe đang có mặt trong nước, chiếc Nissan GT-R Nismo đặc biệt này thuộc bản Special Edition, chỉ được sản xuất với số lượng giới hạn 300 chiếc trên toàn cầu. Tại nước ngoài, giá xe Nissan GT-R Nismo Special Edition khởi điểm từ 220.000 USD (tương đương khoảng 5,1 tỷ đồng). Khi về Việt Nam, chiếc xe này có giá khoảng 10 tỷ đồng. So với phiên bản thông thường, Nissan GT-R Nismo Special Edition có điểm đặc biệt nằm ở màu sơn ngoại thất xám Nismo Stealthy Gray. Xe có rất nhiều chi tiết được làm từ carbon ở ngoại thất như: nắp ca-pô, cản trước, cánh chia gió trước, hốc đèn sương mù, cản sau, khe gió, cánh chia gió sau, vỏ gương hay cả ốp sườn thể thao bên hông. Trọng lượng của Nissan GT-R Nismo thế hệ mới này cũng đã giảm tới 30 kg so với phiên bản cũ. Theo chia sẻ của nhà sản xuất, GT-R Nismo thừa hưởng nhiều công nghệ từ xe đua GT-R GT3. Nissan đã bổ sung thêm khe thoát gió phía trên hốc bánh trước bằng sợi carbon giúp giảm hiện tượng nhiễu động không khí quanh xe. Xe được trang bị bộ mâm RAYS đa chấu kích thước 20 inch được làm bằng nhôm nguyên khối với viền màu đỏ, đi kèm cùm phanh Brembo màu vàng có độ bền cao, nhẹ và chịu nhiệt tốt. Di chuyển ra phía đuôi xe, Nissan GT-R Nismo Special Edition gây ấn tượng với cánh gió đuôi kiểu cổ thiên nga - thiết kế thường gặp trên các mẫu xe đua GT. Hệ thống ống xả của Nissan GT-R Nismo được làm bằng titanium đến từ thương hiệu Fujitsubo. Về nội thất, siêu phẩm Nissan GT-R Nismo sở hữu khoang cabin khá rộng rãi được phối hai tông màu ghi – đỏ, vô lăng 3 chấu bọc da lộn đem lại cảm giác thể thao, cùng loạt tính năng tiêu chuẩn gồm hệ thống điều hòa 2 vùng, ghế bọc da và nỉ có chức năng sưởi, màn hình cảm ứng 8 inch hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và dàn âm thanh Bose cao cấp. Cung cấp sức mạnh cho xe là động cơ tăng áp kép V6 3.8L sản sinh công suất 592 mã lực và mô-men xoắn cực đại 652 Nm, đi kèm hộp số ly hợp kép 6 cấp và hệ dẫn động 4 bánh, tương tự như GT-R Nismo đời cũ. Ở phiên bản đặc biệt, “siêu xe đường phố” này cũng được tinh chỉnh lại hệ thống treo, nhờ đó xe có sự ổn định khi vào cua và đáp ứng tốc độ cao tốt hơn. Chưa hết, xe còn nhận được một loạt các nâng cấp về hiệu suất, với trục cam, bánh đà và vòng piston đều được làm mới. Kết quả là động cơ sẽ có số vòng quay nhanh hơn và turbo giảm được tối đa độ trễ. Mỗi động cơ đều được lắp ráp thủ công bởi các kỹ sư bậc thầy Takumi đi kèm tấm bảng chứng nhận độc quyền. Video: Nissan GT-R Nismo Special Edition tại Việt Nam.

