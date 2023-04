Toyota Wigo 2023 giá rẻ sắp trở lại Việt Nam, từ 370 triệu đồng?

Các đại lý chính hãng của Toyota Việt Nam (TMV) vừa đăng tải thông báo ra mắt một mẫu xe mới vào ngày 24/5. Tuy không được nói rõ tên gọi, nhưng dựa vào hình ảnh xe được hé lộ có thể dễ dàng nhận ra đây chính là mẫu xe Toyota Wigo 2023 mới. Theo thông tin được đăng tải trong tài liệu đào tạo nội bộ của TVN, Toyota Wigo 2023 phân phối tại Việt Nam sẽ có 4 tùy chọn màu sơn ngoại thất bao gồm đỏ,cam, trắng và bạc. Đi kèm với đó là nội thất đen trên tất cả các phiên bản. Các tính năng nổi bật trên xe gồm có đèn pha LED, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, kết nối không dây Apple CarPlay/Android Auto. Theo một số tin rò rỉ, Toyota Wigo 2023 sẽ phân phối tại thị trường Việt Nam với 2 phiên bản bao gồm bản G dùng hộp số D-CVT và bản E dùng hộp số sàn 5 cấp. Trong khi đó, phiên bản G-RS với ngoại hình thể thao hơn nhiều khả năng sẽ không có mặt do giá bán khá cao. Trang bị vận hành của Toyota Wigo 2023 tại Việt Nam dự đoán sẽ là động cơ xăng 1.2L, 3 xy-lanh công suất 86,7 mã lực tại 6.000 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 112,9 Nm tại 4.500 vòng/phút. Mức giá xe Toyota Wigo 2023 hiện được nhận đặt cọc tại các đại lý dự kiến từ khoảng 370 đến 420 triệu đồng. Mức giá này cao hơn hơn 18 - 35 triệu đồng so với phiên bản tiền nhiệm. Với những nâng cấp và trang bị mới này, Toyota Wigo 2023 khi ra mắt dự kiến sẽ khiến các đối thủ “sừng sỏ” trong phân khúc xe hạng A như Hyundai Grand i10 và Kia Morning phải dè chừng. Trước đó, Toyota Wigo là mẫu xe thường có doanh số thấp nhất phân khúc do trang bị kém hấp dẫn so với các mẫu xe đồng hạng. Năm 2022, doanh số Wigo đạt 488 chiếc sau 7 tháng, sau đó bị tạm ngưng bán từ tháng 8 do không đáp ứng đủ điều kiện về khí thải. Video: Toyota Wigo 2023 sắp ra mắt Việt Nam có gì mới?

