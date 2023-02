Perodua Axia chỉ từ 202 triệu đồng, bản xem trước của Toyota Wigo 2023

Mới đây, thương hiệu Perodua đã tiếp tục tung ra những hình ảnh chính thức của Perodua Axia 2023 mới. Dựa vào những hình ảnh này, có thể dự đoán Toyota Wigo 2023 về Việt Nam sẽ được trang bị đèn pha LED mới với thiết kế gọn gàng và sắc sảo hơn. Ở các bản cao cấp, xe còn được trang bị đèn pha với tính năng tự động bật/tắt. Tiếp đến trên mẫu xe Perodua Axia thế hệ mới được trang bị lưới tản nhiệt hình thang, tích hợp logo của nhà sản xuất. Ngoài ra, trên đầu xe còn có nẹp mạ crôm nằm vắt ngang trên đỉnh lưới tản nhiệt, tạo cảm giác ăn sâu vào bên trong đèn pha. Ở hai góc cản trước xuất hiện dải đèn LED định vị ban ngày mới được thiết kế nằm ngang và đặt trong khe gió giả. Thiết kế này gợi liên tưởng đến mẫu SUV hạng A cùng thương hiệu là Toyota Raize. Thêm vào đó là cản trước góc cạnh, tích hợp hốc gió trung tâm cũng có thiết kế hình thang khá rộng. Ngoài ra, Perodua Axia sẽ được trang bị gương chiếu hậu gập điện/tự động mở/tích hợp đèn báo rẽ và vành la-zăng có đường kính 14 inch. Trong khi đó, phía sau xe xuất hiện đèn hậu nằm dọc, bao quanh cửa cốp... Bên trong Perodua Axia 2023 sẽ sở hữu không gian nội thất có thiết kế khá giống với Raize, thể hiện qua vô lăng 3 chấu, tích hợp phím chức năng, bảng đồng hồ kỹ thuật số 7 inch và màn hình cảm ứng trung tâm 9 inch đặt nổi trên mặt táp-lô. Những chi tiết đáng chú ý khác của xe bao gồm điều hòa đi kèm màn hình kỹ thuật số nhỏ, cần số khá lớn, ghế theo phong cách thể thao và phanh tay chỉnh cơ. Bản cao cấp sẽ được trang bị ghế bọc da pha nỉ, phối 2 màu. Đặc biệt, mẫu xe hạng A này còn được nâng cấp mạnh về mặt an toàn. Cụ thể, xe sẽ có thêm những tính năng an toàn chủ động mà các đối thủ trong phân khúc còn thiếu, ví dụ như phanh tiền va chạm, kiểm soát chân ga, hệ thống cảnh báo lệch làn đường và cảnh báo điểm mù. Ngoài ra, Perodua Axia thế hệ mới còn có những trang bị an toàn thụ động khác như 6 túi khí, hệ thống cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo và hỗ trợ khởi hành ngang dốc... Theo công bố của Perodua, Axia 2023 thế hệ mới đã được ASEAN NCAP đánh giá 4 sao về mặt an toàn. Do đó, Toyota Wigo 2023 bán ở Việt Nam dự kiến cũng đạt điểm số tương tự. Được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ Daihatsu New Global Architecture (DNGA) giống Raize, Perodua Axia thế hệ mới và Toyota Wigo 2023 nhiều khả năng sẽ tiếp tục dùng động cơ xăng VVT-i 3 xi-lanh, dung tích 1.0L như cũ. Động cơ hút khí tự nhiên này tạo ra công suất tối đa 67 mã lực và mô-men xoắn cực đại 91 Nm. Động cơ đồng hành với hộp số biến thiên vô cấp D-CVT mới, thay thế loại tự động 4 cấp cũ, và chỉ tiêu thụ lượng xăng 27,4 km/lít (khoảng 3,64 lít/100 km). Theo một số nguồn tin, Perodua Axia 2023 sẽ sở hữu chiều dài 3.760 mm, chiều rộng 1.655 mm, chiều cao 1.505 mm và bán kính vòng quay tối thiểu 4,5 m. Kích thước của Toyota Wigo mới có thể sẽ tương tự như thế này, có chênh lệch thì cũng không đáng kể. Tại thị trường Malaysia, giá xe Perodua Axia 2023 từ 36.800 - 49.500 Ringgit (khoảng 202 - 272 triệu đồng). Theo các nhân viên tư vấn bán hàng tại đại lý, Toyota Wigo 2023 sẽ được giao cho khách hàng Việt Nam từ tháng 6 hoặc tháng 7 năm nay. Xe sẽ tiếp tục được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia. Video: Giới thiệu mẫu xe cỡ A - Perodua Axia 2023 giá rẻ.

