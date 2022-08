Toyota Vios 2023 bản tiêu chuẩn chỉ 355 triệu đồng có gì hay?

So với các phiên bản còn lại, Toyota Vios 2023 bản tiêu chuẩn có tên 1.2 Sport không khác biệt về mặt thiết kế cũng như kích thước tổng thể. Phiên bản này cũng sử dụng chung động cơ xăng 3NR-VE 1.2 lít cho công suất 92,6 mã lực và mô-men xoắn 110 Nm. Đi kèm là hộp số vô cấp Super CVT-i và 3 chế độ lái ECO/ NORMAL/ SPORT. Ở bên ngoài, cụm đèn pha của Toyota Vios 1.2 Sport 2023 mới vẫn sử dụng đèn dạng LED nhưng không tích hợp đèn LED ban ngày và tính năng tự động bật tắt. La-zăng vẫn giữ kích thước 16 inch đi kèm bộ lốp 195/60. Tuy nhiên gương chiếu hậu chỉ trang bị chỉnh điện, không còn tính năng gập điện hay tích hợp đèn báo rẽ. Ở phía sau, phiên bản Toyota Vios 1.2 Sport vẫn trang bị đèn hậu Full-LED và có đèn phanh thứ 3 trên cao dạng LED. Tuy nhiên ăng-ten vây cá đã bị loại bỏ và thay thế bằng ăng ten dạng cột. Bước vào bên trong, Toyota Vios 1.2 Sport sử dụng phần lớn chất liệu nhựa sần urethan cho ốp tapi cửa, vô lăng hay cần số... Tuy nhiên, mặt trên bảng táp lô vẫn giữ chất liệu bọc da với đường may chỉ nổi màu bạc. Với giá bán thấp hơn, vô lăng của Toyota Vios 1.2 Sport cũng chỉ tích hợp điều khiển âm thanh, điều khiển bằng giọng nói và đàm thoại rảnh tay. Đồng hồ lái sau vô lăng cũng là loại analog cơ bản với màn hình đa thông tin đơn sắc. Màn hình giải trí trung tâm của Toyota Vios 1.2 Sport giảm kích thước còn 8 inch, để lộ phần viền màn hình cùng hai hàng nút bấm khá thô. Tuy nhiên màn hình cảm ứng trên vẫn được tích hợp kết nối Apple Carplay và Android Auto, đi kèm hệ thống âm thanh 2 loa cơ bản. Điều hòa trên Toyota Vios 1.2 Sport chỉnh tay với giao diện nút bấm khá giống với phiên bản cao cấp Premium Luxury. Tuy nhiên, hệ thống điều hòa sẽ không có tính năng lọc bụi mịn PM2.5 và cửa gió điều hòa hàng ghế sau. Ghế ngồi trên Toyota Vios 1.2 Sport chỉ được bọc nỉ. Hàng ghế trước chỉnh tay tương tự các phiên bản còn lại. Ngoài cắt trang bị cửa gió điều hòa, hàng ghế thứ hai của phiên bản này cũng không có các cổng sạc USB như phiên bản Premium Luxury. Các tiện ích khác được trang bị trên phiên bản tiêu chuẩn gồm chìa khóa thông minh tích hợp mở cốp từ xa, khởi động bằng nút bấm, tấm che nắng người lái tích hợp gương trang điểm cỡ nhỏ, khoang hành lý tích hợp hộc để đồ bên dưới...Toyota Vios 1.2 Sport không trang bị hệ thống an toàn chủ động Toyota Safety Sense như phiên bản cao cấp. Ngoài ra, phiên bản cũng bị cắt giảm phanh đĩa sau, sử dụng phanh tang trống. Còn lại các tính năng an toàn khác vẫn được trang bị như:Hệ thống chống bó cứng phanh, Hệ thống phân phối lực phanh điện tử Hệ thống hỗ trợ lực phanh gấp, Hệ thống cân bằng điện tử, Hệ thống chống trượt, Hỗ trợ khởi hành ngang dốc, Đèn báo phanh khẩn cấp6 túi khí, Khóa cửa tự động, Chìa khóa chống trộm Immobilizer Nhìn chung, Toyota Vios 1.2 Sport 2023 giá rẻ được định vị dành cho khách hàng kinh doanh dịch vụ, các doanh nghiệp cho thuê xe. Chính vì vậy các tính năng tiện nghi và an toàn đều được hãng xe Nhật Bản trang bị ở mức cơ bản để giữ mức giá bán hấp dẫn từ 539.000 baht (355 triệu đồng). Video: Chi tiết 4 phiên bản Toyota Vios 2023 trước khi về Việt Nam.

So với các phiên bản còn lại, Toyota Vios 2023 bản tiêu chuẩn có tên 1.2 Sport không khác biệt về mặt thiết kế cũng như kích thước tổng thể. Phiên bản này cũng sử dụng chung động cơ xăng 3NR-VE 1.2 lít cho công suất 92,6 mã lực và mô-men xoắn 110 Nm. Đi kèm là hộp số vô cấp Super CVT-i và 3 chế độ lái ECO/ NORMAL/ SPORT. Ở bên ngoài, cụm đèn pha của Toyota Vios 1.2 Sport 2023 mới vẫn sử dụng đèn dạng LED nhưng không tích hợp đèn LED ban ngày và tính năng tự động bật tắt. La-zăng vẫn giữ kích thước 16 inch đi kèm bộ lốp 195/60. Tuy nhiên gương chiếu hậu chỉ trang bị chỉnh điện, không còn tính năng gập điện hay tích hợp đèn báo rẽ. Ở phía sau, phiên bản Toyota Vios 1.2 Sport vẫn trang bị đèn hậu Full-LED và có đèn phanh thứ 3 trên cao dạng LED. Tuy nhiên ăng-ten vây cá đã bị loại bỏ và thay thế bằng ăng ten dạng cột. Bước vào bên trong, Toyota Vios 1.2 Sport sử dụng phần lớn chất liệu nhựa sần urethan cho ốp tapi cửa, vô lăng hay cần số... Tuy nhiên, mặt trên bảng táp lô vẫn giữ chất liệu bọc da với đường may chỉ nổi màu bạc. Với giá bán thấp hơn, vô lăng của Toyota Vios 1.2 Sport cũng chỉ tích hợp điều khiển âm thanh, điều khiển bằng giọng nói và đàm thoại rảnh tay. Đồng hồ lái sau vô lăng cũng là loại analog cơ bản với màn hình đa thông tin đơn sắc. Màn hình giải trí trung tâm của Toyota Vios 1.2 Sport giảm kích thước còn 8 inch, để lộ phần viền màn hình cùng hai hàng nút bấm khá thô. Tuy nhiên màn hình cảm ứng trên vẫn được tích hợp kết nối Apple Carplay và Android Auto, đi kèm hệ thống âm thanh 2 loa cơ bản. Điều hòa trên Toyota Vios 1.2 Sport chỉnh tay với giao diện nút bấm khá giống với phiên bản cao cấp Premium Luxury. Tuy nhiên, hệ thống điều hòa sẽ không có tính năng lọc bụi mịn PM2.5 và cửa gió điều hòa hàng ghế sau. Ghế ngồi trên Toyota Vios 1.2 Sport chỉ được bọc nỉ. Hàng ghế trước chỉnh tay tương tự các phiên bản còn lại. Ngoài cắt trang bị cửa gió điều hòa, hàng ghế thứ hai của phiên bản này cũng không có các cổng sạc USB như phiên bản Premium Luxury. Các tiện ích khác được trang bị trên phiên bản tiêu chuẩn gồm chìa khóa thông minh tích hợp mở cốp từ xa, khởi động bằng nút bấm, tấm che nắng người lái tích hợp gương trang điểm cỡ nhỏ, khoang hành lý tích hợp hộc để đồ bên dưới...Toyota Vios 1.2 Sport không trang bị hệ thống an toàn chủ động Toyota Safety Sense như phiên bản cao cấp. Ngoài ra, phiên bản cũng bị cắt giảm phanh đĩa sau, sử dụng phanh tang trống. Còn lại các tính năng an toàn khác vẫn được trang bị như:Hệ thống chống bó cứng phanh, Hệ thống phân phối lực phanh điện tử Hệ thống hỗ trợ lực phanh gấp, Hệ thống cân bằng điện tử, Hệ thống chống trượt, Hỗ trợ khởi hành ngang dốc, Đèn báo phanh khẩn cấp 6 túi khí, Khóa cửa tự động, Chìa khóa chống trộm Immobilizer Nhìn chung, Toyota Vios 1.2 Sport 2023 giá rẻ được định vị dành cho khách hàng kinh doanh dịch vụ, các doanh nghiệp cho thuê xe. Chính vì vậy các tính năng tiện nghi và an toàn đều được hãng xe Nhật Bản trang bị ở mức cơ bản để giữ mức giá bán hấp dẫn từ 539.000 baht (355 triệu đồng). Video: Chi tiết 4 phiên bản Toyota Vios 2023 trước khi về Việt Nam.