Toyota Veloz Cross 2023 đã lắp ráp Việt Nam, đại lý giảm giá hàng tồn

Vào hôm 28/12/2022 vừa qua, Toyota Việt Nam đã chính thức xuất xưởng 2 mẫu MPV cỡ nhỏ là Toyota Veloz Cross và Avanza Premio tại nhà máy ở Vĩnh Phúc. Như vậy, sau gần 1 năm có mặt tại thị trường Việt Nam, hai mẫu MPV này đã được chuyển từ nhập khẩu nguyên chiếc sang lắp ráp trong nước.

Để giải phóng những chiếc Toyota Veloz Cross nhập khẩu từ Indonesia còn tồn trong kho, các đại lý Toyota hiện đang chạy chương trình ưu đãi cho mẫu MPV này. Theo đó, nhiều đại lý đang áp dụng chương trình giảm 30 triệu tiền mặt và tặng phụ kiện cho khách hàng mua Toyota Veloz Cross. Tại một số đại lý, nếu khách hàng không muốn lấy phụ kiện thì có thể quy đổi sang tiền mặt. Nhờ đó, Toyota Veloz Cross giảm giá lên đến 40 triệu đồng. Toyota Veloz Cross chuyển sang lắp ráp trong nước, đại lý giảm giá cho bản nhập khẩu để đẩy hàng tồn.

Có thể nói, đây là chương trình ưu đãi lớn nhất dành cho Toyota Veloz Cross tại Việt Nam trong thời gian qua. Trước đó, mẫu MPV ăn khách này chẳng những không được khuyến mại mà còn đội giá tại đại lý vì khan hiếm hàng.

Toyota Veloz Cross cũng không phải là mẫu MPV cỡ nhỏ duy nhất hiện đang được khuyến mãi để kích cầu trong dịp mua sắm cuối năm. Ngay cả "ông vua" của phân khúc MPV cỡ nhỏ là Mitsubishi Xpander hiện cũng đang được tặng kèm camera toàn cảnh 360 độ trị giá 20 triệu đồng với bản AT Premium và Xpander Cross. Trong khi đó, Mitsubishi Xpander bản bản MT lắp ráp lại được tặng kèm camera lùi trị giá 2,5 triệu đồng. Tuy nhiên, chương trình khuyến mãi của bản AT Premium chỉ áp dụng với khách hàng ký hợp đồng mua xe tới ngày 20/01/2023 và đồng ý nhận xe sau Tết, từ 25/01 - 31/03/2023, vì xe tồn kho hạn chế.

Trong khi đó, Suzuki Ertiga Hybrid được một số đại lý giảm giá lên đến 44 triệu đồng ở bản MT khiến giá niêm yết chỉ còn 495 triệu đồng. Hai phiên bản còn lại là Ertiga AT và Ertiga AT Sport Limited được giảm lần lượt là 39 triệu đồng và 28 triệu đồng. Sau khi được giảm, mức giá của Ertiga AT còn 570 triệu đồng và Ertiga AT Sport Limited là 650 triệu đồng.

Tiếp đến là Suzuki XL7 với chương trình tặng gói bảo hiểm vật chất 2 năm hoặc lãi suất 5,59% 6 tháng đầu và gói bảo hiểm vật chất 1 năm, tất cả đều trị giá 20 triệu đồng. Đây là chương trình khuyến mãi chính hãng và được áp dụng đến hết ngày 31/12/2022.

Ngay cả tân binh Hyundai Stargazer cũng được đại lý giảm giá khoảng 20 - 30 triệu đồng, tùy phiên bản. Thậm chí, có đại lý còn chơi lớn hơn khi hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ cho xe. Bên cạnh đó là chương trình tặng gói phụ kiện chính hãng trị giá 15 triệu đồng và TV Samsung 43 inch.

Với những chương trình ưu đãi, giảm giá kể trên, phân khúc MPV 7 chỗ trong tháng 12/2022 hứa hẹn sẽ có nhiều biến động. Trong khi đó, trong tháng 11/2022, mẫu xe bán chạy nhất phân khúc này vẫn là Mitsubishi Xpander với 2.370 xe. Đứng thứ hai là Toyota Veloz Cross với 1.621 xe, tiếp theo là Kia Carens (535 xe) và Hyundai Stargazer (522 xe).