Nissan Ariya 2024, đối thủ VinFast VF e34 sẽ sớm về Việt Nam

Nissan Ariya 2024 mới là một chiếc SUV thuần điện, đồng nghĩa là được áp dụng nhiều quy trình thử nghiệm an toàn như trên Nissan LEAF. Ví dụ: Vì bộ pin của xe điện Ariya có điện áp cao nên các kỹ sư an toàn cần đảm bảo nó giữ được tính toàn vẹn về cấu trúc sau khi va chạm mà không bị rò rỉ điện cực. Bên cạnh đó, mỗi chiếc xe SUV điện Nissan Ariya luôn phải trải qua các bài kiểm tra va chạm nghiêm ngặt trước khi bàn giao xe tới tay người dùng. Xe sẽ được thử nghiệm các bài test như: va chạm trực diện, va chạm bên và va chạm phía sau, cũng như những va chạm mô phỏng tai nạn khi người đi bộ đang lưu thông trên đường. Trong quá trình thử nghiệm, các kỹ sư từ Nhóm đánh giá an toàn của Nissan đo lực tác động lên thân xe và các thành phần cấu trúc, cũng như tác động của lực tác động lên người lái và hành khách thông qua các hình mô phỏng có nhiều kích thước khác nhau và các kiểu thân xe được trang bị nhiều cảm biến. Các kỹ sư của Nissan tại Trung tâm Kỹ thuật Atsugi, Nhật Bản nhờ dữ liệu thu thập từ các bài thử trên tiếp tục tối ưu kết cấu thân và gầm xe để hấp thụ lực tốt nhất. Các trang bị và công nghệ an toàn chủ động lẫn bị động cũng được đưa vào sử dụng phục vụ mục đích trên. Nhờ vào quá trình thử nghiệm độ an toàn một cách kỹ lưỡng, SUV điện Ariya đã xuất sắc giành được đánh giá 5 sao an toàn cấp cao nhất từ Euro NCAP. Nếu nhà sản xuất xe Nissan Ariya có thể cải thiện bộ pin, tăng phạm vi hoạt động của chiếc SUV điện này thì đây quả thật là một chiếc xe đáng để nhiều người xuống tiền, là đối thủ đáng gờm của VinFast VF e34. Video: Lộ diện mẫu xe SUV Nissan Ariya 2024 điện mới.

