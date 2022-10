Toyota bZ4X đã sản xuất trở lại sau lỗi đang chạy "rụng" bánh xe

Sau 2 năm tạm hoãn vì đại dịch Covid-19, Triển lãm Ô tô Việt Nam (VMS) 2022 sẽ chính thức quay trở lại vào tháng này, cụ thể là từ ngày 26-30/10. Triển lãm năm nay có sự tham gia của 14 thương hiệu, trong đó có Toyota. Theo hé lộ của Toyota Việt Nam, hãng sẽ giới thiệu Toyota bZ4X chạy điện tại triển lãm VMS 2022. . Có thể nói, SUV điện Toyota bZ4X là mẫu xe khiến báo giới tốn không ít giấy mực trong thời gian qua. Không chỉ là mẫu ôtô điện thương mại đầu tiên của Toyota, bZ4X còn thu hút sự chú ý vì chiến dịch triệu hồi khá "lùm xùm" cách đây vài tháng. Theo đó, vào hồi tháng 6 năm nay, hãng Toyota đã đưa ra thông báo triệu hồi đối với tổng cộng 2.700 chiếc bZ4X trên toàn cầu vì nguy cơ rơi bánh khi đang chạy. Trong số này, có có 260 chiếc ở thị trường Mỹ, 2.200 chiếc ở châu Âu, 110 chiếc ở Nhật Bản, 20 chiếc ở Canada và những chiếc còn lại ở các thị trường khác trên thế giới. Không chỉ triệu hồi, hãng Toyota còn tạm ngừng sản xuất bZ4X vì chưa tìm ra giải pháp khắc phục lỗi vào hồi tháng 6/2022. Sau 3 tháng, hãng Toyota mới bắt đầu tái khởi động dây chuyền sản xuất mẫu ôtô điện này để bán trở lại ra thị trường. Nguyên nhân Toyota bZ4X bị triệu hồi bắt nguồn từ bu-lông trên bánh xe. Bu-lông này có thể bị lỏng và khiến bánh rơi khỏi xe, gây mất an toàn cho người dùng. Theo Bộ Giao thông Nhật Bản, nếu Toyota bZ4X ôm cua hoặc phanh gấp thì bánh xe càng dễ bị rơi ra. Đó là lý do vì sao Toyota khuyên người dùng không nên tiếp tục lái những chiếc bZ4X thuộc diện triệu hồi cho đến khi hãng tìm ra cách khắc phục lỗi. Tuy nhiên, vận đen vẫn chưa buông tha cho mẫu ôtô điện này. Theo tờ Automotive News Europe, hãng Toyota còn phát hiện và sửa lỗi liên quan đến túi khí của bZ4X. Nguyên nhân là do túi khí không được lắp đặt đúng cách tại nhà máy. Ngoài Bắc Mỹ và châu Âu, Toyota bZ4X hiện còn được bán tại một số thị trường Đông Nam Á như Thái Lan. Tại thị trường Thái Lan, Toyota bZ4X có giá 1,865 triệu Baht (khoảng 1,18 tỷ đồng). Được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ e-TNGA dành riêng cho ô tô điện, Toyota bZ4X có cả phiên bản dẫn động cầu trước FWD và dẫn động 4 bánh toàn thời gian AWD. Ở phiên bản FWD, xe được trang bị 1 mô-tơ điện nằm trên cầu trước, tạo ra công suất tối đa 201 mã lực và mô-men xoắn cực đại 265 Nm. Trong khi đó, phiên bản AWD dùng 2 mô-tơ điện nằm trên 2 cầu, cho công suất tổng cộng 215 mã lực và mô-men xoắn cực đại 336 Nm. Phiên bản nào của xe cũng được trang bị cụm pin lithium-ion 71,4 kWh. Phạm vi di chuyển của phiên bản FWD là gần 500 km và phiên bản AWD là 460 km. Người dùng có thể sạc pin bằng sạc chậm 6,6 kW hoặc sạc nhanh 150 kW. Với hệ thống sạc nhanh, dung lượng pin sẽ tăng lên 80% trong thời gian chỉ 30 phút. Hiện chưa rõ Toyota có kế hoạch bán bZ4X ở thị trường Việt Nam hay không. Có thể việc trưng bày bZ4X trong triển lãm VMS 2022 có thể chỉ là động thái thăm dò thị trường của Toyota Việt Nam. Nếu được bán tại Việt Nam, Toyota bZ4X có thể là xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Trước đó, Toyota cũng đã hé lộ kế hoạch nội địa hóa bZ4X và biến Thái Lan thành trung tâm sản xuất ô tô điện của hãng. Video: Giới thiệu Toyota bZ4X chạy điện hoàn toàn mới.

