Toyota Sienna 2010 hơn 1,2 tỷ ở Sài Gòn, đắt hơn Kia Sedona

Tại Việt Nam, hiện tại một chiếc Toyota Sienna đời mới nhập khẩu tư nhân từ thị trường Mỹ có mức giá không hề rẻ, ngót nghét hơn 4 tỷ cho một chiếc phiên bản Limited sử dụng động cơ V6 3.5L. Vì giá cao, nên dòng Sienna mới được nhập về Việt Nam khá hạn chế, khiến dòng xe này không phổ biến như trước Dẫu vậy, người yêu thích Sienna có thể dễ dàng tìm đến xe cũ đời 2011 như chiếc dưới đây có giá bán 1,28 tỷ đồng. Mức giá xe Toyota Sienna 2010 trong bài viết này thậm chí còn cao hơn so với lựa chọn “đập hộp” chiếc Kia Sedona máy dầu 2.2L có giá khoảng 1,189 tỷ đồng. Tại thị trường Việt Nam, đã có một thời gian xe nhập Mỹ rất được ưa chuộng và Toyota Sienna nằm trong đó cùng với những cái tên như: Toyota Highlander/Venza/Camry (Mỹ) hay Acura MDX đã từng “làm mưa làm gió”. Cách đây gần 10 năm, xe MPV 7 chỗ cỡ lớn tại Việt Nam có rất ít sự lựa chọn, thời điểm đó “vua phân khúc” Kia Sedona hiện tại vẫn chưa được THACO lắp ráp và phân phối. Thời điểm đó, Toyota Sienna được nhập về Việt Nam rất nhiều, nhất là thế hệ thứ 2 (2004 – 2019). Sienna được ưa chuộng bởi sự tiện dụng, nội thất rộng rãi, linh hoạt, nó luôn là một trong những lựa chọn làm phương tiện đi lại hàng đầu của các gia đình có kinh tế khá giả. Chiếc Toyota Sienna đời 2010 này thuộc phiên bản đầu tiên của thế hệ Sienna thứ 3, và hiện tại dòng này đã bước sang phiên bản nâng cấp facelift. Xe sử dụng động cơ xăng V6 dung tích 3.5L hút khí tự nhiên cho công suất tối đa 266 mã lực tại 6.200 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 333Nm có được từ 4.700 vòng/phút. Sức mạnh được truyền xuống cầu trước (FWD) hoặc bốn bánh (AWD). Tại thời điểm ra mắt, Sienna là dòng xe duy nhất trong phân khúc có tùy chọn hệ dẫn động bốn bánh. Ở mọi phiên bản, xe đều sử dụng kết hợp hộp số tự động 6 cấp (6 AT) mới thay cho hộp số 5 cấp cũ. Ngoài ra, ở phiên bản Tiêu Chuẩn thấp hơn, Sienna dùng động cơ 4cyl 2.7L N/A. Xe đi kèm với nhiều trang bị an toàn như chống bó cứng phanh (ABS), phân phối lực phanh điện tử (EBD), hỗ trợ phanh (BA), ổn định thân xe (VSC), kiểm soát lực kéo (TRAC) và 7 túi khí. Mặc dù lắp động cơ cỡ lớn, khá uống xăng nếu di chuyển trong đô thị đông đúc, tuy nhiên giá xăng hiện tại đã khá rẻ hy vọng điều này sẽ không làm người mua đắng đo lựa chọn Sienna nhập Mỹ để sử dụng. Các bác có sẵn sàng “xuống tiền” với chiếc Sienna có giá 1,28 tỷ đồng này không, hay chọn giải pháp an toàn khi lựa chọn mua Kia Sedona mới? Video: Chi tiết Toyota Sienna đời 2010 thế hệ thứ 3.

