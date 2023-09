Toyota sắp có công nghệ pin chạy 1.500 km/lần sạc cho ôtô điện

Tại lễ ra mắt nhà máy BEV mới gần đây, Toyota tuyên bố xe điện thế hệ tiếp theo của hãng sẽ đi vào sản xuất từ năm 2026 và chúng hứa hẹn sẽ cung cấp phạm vi hoạt động xa hơn và nhanh hơn với mức giá thấp hơn. Nhà sản xuất ôtô Nhật Bản hiện cho biết những chiếc xe Toyota chạy điện mới của họ không chỉ được thiết kế và chế tạo khác biệt mà còn được cung cấp năng lượng bởi nhiều loại pin mới, tiên tiến. Takero Kato - Chủ tịch BEV Factory của Toyota đặt kỳ vọng những mẫu xe điện mới này sẽ chiếm 1,7 triệu trong tổng số 3,5 triệu xe điện của Toyota trên toàn cầu vào năm 2030. Ông cũng nhấn mạnh một loạt các công nghệ pin sẽ là chìa khóa để thu hút lượng khách hàng rộng hơn. Trong nỗ lực thu hút thị trường rộng lớn hơn, Toyota đang phát triển ba công nghệ pin khác nhau. Pin lithium-ion - “Hiệu suất“ được thiết kế để cung cấp năng lượng cho xe điện Toyota từ năm 2026 với trọng tâm là phạm vi hoạt động. Toyota tuyên bố loại pin này sẽ cho phép xe chạy được quãng đường lên tới hơn 800 km sau một lần sạc. Thời gian sạc cũng sẽ cải thiện lên 10-80% chỉ sau 20 phút. Toyota cũng phát triển pin chất lượng cao có giá thành thấp hơn để mang đến cho khách hàng nhiều lựa chọn, tương tự như lựa chọn mà họ có ngày nay với các hệ truyền động khác nhau. Do đó, Toyota đã chế tạo loại pin thứ hai là lithium iron phosphate – “Phổ biến”. Loại pin này có phạm vi hoạt động tăng thêm 20% và giảm 40% chi phí so với Toyota bZ4X hiện tại. Thời gian sạc 10-80% dưới 20 phút là những ưu điểm chính được hãng nhắc tới. Thời điểm pin “Phổ biến” được đưa vào ứng dụng là năm 2026. Công nghệ pin thứ ba là lithium-ion – “Hiệu suất cao”, đúng như tên gọi, nó sẽ tập trung vào việc hỗ trợ động lực lái xe. Ưu điểm của loại pin này là cải thiện tính khí động học và giảm trọng lượng xe.Pin hiệu suất cao Toyota mới rẻ hơn pin bZ4X 10%, hỗ trợ sạc nhanh trong 20 phút và cho tầm vận hành 1.000 km. Thời điểm được đưa vào sử dụng là trong giai đoạn 2027-2028. Ngoài ra, Toyota cũng đang nghiên cứu pin thể rắn, dự kiến sẽ hoàn thiện vào năm 2028. Loại pin này mặc định có tầm vận hành tối thiểu 950 km và sạc nhanh 80% chỉ trong 10 phút. Khi công nghệ này hoàn thiện hơn, Toyota ước tính tầm vận hành xe điện trang bị loại pin này có thể lên tới 1.500 km. Công nghệ này ban đầu dự kiến được giới thiệu trên các xe điện hybrid (HEV), nhưng hiện tại, trọng tâm chính của Toyota là sử dụng nó trong các xe BEV thế hệ tiếp theo. Toyota hiện cũng đang nghiên cứu, phát triển loại pin thể rắn li-ion có thông số kỹ thuật cao hơn, hướng tới mục tiêu cải thiện 50% phạm vi di chuyển so với pin “Hiệu suất”. Video: BEV Factory của Toyota đặt kỳ vọng những mẫu xe điện mới.

