Cận cảnh Toyota Yaris Cross 2023 tại Việt Nam hơn 700 triệu đồng

Tiếp nối những nỗ lực thay đổi mạnh mẽ của Toyota Việt Nam trong việc mang đến những mẫu xe giàu cảm xúc với chất lượng hàng đầu tới khách hàng Việt trong thời gian gần đây, chúng tôi rất vinh dự tiếp tục đem đến mẫu xe SUV Toyota Yaris Cross 2023 mới vào ngày 19/9/2023. Toyota Yaris Cross 2023 tại Việt Nam sở hữu ngôn ngữ thiết kế “Mạnh mẽ và Năng động”. Thân xe bề thế cùng các đường nét góc cạnh, mũi xe nhô cao, trục cơ sở lớn mang dáng vẻ vững chãi của một chiếc SUV điển hình. Được phát triển dựa trên nền tảng GA-B mới, kích thước tổng thể của Toyota Yaris Cross 2023 đạt chiều dài 4.310mm, rộng 1.770mm và cao 1.615mm, chiều dài cơ sở 2.620mm. Như vậy, Toyota Yaris Cross ở Việt Nam cũng như các nước Đông Nam Á khác có cùng kích thước. Về thiết kế, Toyota Yaris Cross 2023 có ngoại hình hầm hố, đậm chất SUV. Phần đầu xe được tích hợp lưới tản nhiệt đa giác đi kèm họa tiết hình chữ nhật. Toàn bộ các chi tiết ở đầu xe đều được bố trí theo phương ngang. Đi kèm bộ khuếch tán làm tăng cá tính cho mặt ca-lăng. Xe còn có đèn pha dạng LED đi kèm đèn định vị ban ngày dạng LED với tạo hình mềm mại, ôm trọn nắp ca-pô. Cản trước dày dặn và được đặt ở vị trí khá cao giống như ‘đàn anh’ RAV4. Trong khi đó, thân xe mang nét đặc trưng của dòng crossover với vòm bánh xe cỡ lớn, được thiết kế vuông vức và đi kèm ốp nhựa màu đen. Chưa hết, phần thân và mui xe còn có các đường gân nổi, giúp gia tăng tính khí động học. Đi kèm bộ mâm 18 inch, phay xước đậm chất thể thao. Cửa sổ cùng các hốc bánh sơn màu đen tương phản với màu thân xe. Phần mái và các trụ A, B, C cũng được phủ sơn đen nam tính. Đuôi xe tiếp tục thể hiện rõ chất nam tính với những nếp gấp in hằn hình thang tại khu vực biển số. Cản sau thiết kế dày dặn kết hợp với ốp màu đen. Đi kèm cụm đèn hậu nối thông với nhau bằng thanh kim loại chứa logo Toyota. Nhìn chung, Toyota Yaris Cross có vẻ như nhiều nét khá tương đồng với dòng SUV đang rất hot tại Việt Nam là Corolla Cross, cộng thêm âm hưởng từ RAV4. Yaris Cross sở hữu không gian nội thất rộng rãi, tiện dụng, với nhiều tiện ích hiện đại. Kính trần xe toàn cảnh với tấm che nắng điều khiển điện, cùng trang bị cốp điện và tính năng mở cốp rảnh tay (đá cốp) trên phiên bản Hybrid góp phần làm tăng trải nghiệm thú vị cho khách hàng. Thiết kế khu vực điều khiển trung tâm tập trung vào người lái với đầy đủ các trang bị tiện ích bao gồm ghế lái chỉnh điện 8 hướng, lẫy chuyển số trên vô lăng (Phiên bản xăng), màn hình giải trí lớn 10-inch kết nối điện thoại thông minh, sạc không dây, phanh điện tử và giữ phanh tự động, đèn trang trí khoang nội thất có thể tùy chọn màu sắc và độ sáng... Với thiết kế thông minh, Toyota Yaris Cross hoàn toàn mới có sức chứa khoang hành lý dẫn đầu phân khúc với dung tích 458L (Phiên bản xăng) và 452L (Phiên bản Hybrid), cùng 2 cách bố trí tấm sàn giúp tăng thể tích khoang chứa đồ khi cần thiết. Toyota Yaris Cross mang đến lựa chọn “Xe xanh” cho khách hàng với phiên bản Hybrid cùng những ưu điểm vượt trội như Tăng tốc mượt mà, Tiết kiệm nhiên liệu, Lái xe yên tĩnh, và Giảm lượng khí thải. Nhằm nâng cao sự tự tin khi lái xe và bảo vệ hành khách. Xe còn được trang bị các công nghệ an toàn tiên tiến hỗ trợ tối đa cho người lái như Cảnh báo tiền va chạm (PCS), Hỗ trợ giữ làn (LKC), Đèn chiếu xa tự động (AHB), Kiểm soát hành trình chủ động (ACC), Cảnh báo phương tiện phía trước khởi hành (FDA), Kiểm soát vận hành chân ga (PMC) cùng các tính năng an toàn khác như Camera 360, 4 cảm biến trước và sau, 6 túi khí,… Xe sẽ có 2 tùy chọn động cơ. Thứ nhất là bản tiêu chuẩn sử dụng động cơ 2NR-VE 1.500 cc 4 xy-lanh VVT-i cho công suất 105 mã lực, mô-men xoắn 138Nm. Thứ hai là bản hybrid dùng động cơ 2NR-VEX có chung dung tích xy-lanh nhưng có công suất nhỉnh hơn một chút (110 mã lực), mô tơ điện ở bản này có thông số riêng là 79 mã lực/141 Nm. Hệ thống truyền động tiêu chuẩn của xe là dẫn động cầu trước. Biến thể hybrid sẽ chỉ có một tùy chọn hộp số tự động vô cấp CVT, trong khi biến thể chạy xăng sẽ thêm một tùy chọn số sàn 5 cấp. Hiện mức giá xe Toyota Yaris Cross tại Việt Nam chưa công bố, nhưng theo phía đại lý chính hãng hé lệ thì mức bán ra từ khoảng 730 - 760 triệu đồng ở phiên bản máy xăng. Phiên bản hybrid dự kiến sẽ có giá bán còn cao hơn. Video: Chi tiết Toyota Yaris Cross 2023 sắp bán tại Việt Nam.

