Video: Toyota Rush - SUV đô thị 7 chỗ nhiều gia đình trẻ mê tít.

Phân khúc xe cỡ B tại Việt Nam hiện đang ở giai đoạn rất sôi động, nhất là ở nhóm 7 chỗ dưới 700 triệu. Trong đó, nhóm xe này hiện có một số mẫu sở hữu đặc điểm gầm cao và sự tiện lợi của thiết kế 7 chỗ nhưng giá rẻ như Toyota Rush, Suzuki XL7 và Mitsubishi Xpander Cross.

Ngoại hình ưa nhìn, nội thất linh hoạt

Trong 3 mẫu xe nêu trên, thiết kế ngoại thất Toyota Rush tại Việt Nam được đánh giá khá chững chạc khi sở hữu những đường nét quen thuộc mang dấu ấn đặc trưng của hãng xe Toyota. Thậm chí ở một số góc nhìn, Rush mang ánh nhìn cao ráo, vạm vỡ như một “tiểu Fortuner”.

Cùng với đó, trang bị bên ngoài của mẫu xe SUV Toyota Rush vượt trội hơn các đối thủ cùng phân khúc nhờ được trang bị đèn công nghệ LED, đèn pha có cả tính năng tự động bật/tắt. Phía sau là cặp đèn hậu LED dạng phân tầng. Cản sau lớn, đen bóng với tấm ốp nhôm mang đến cảm giác mạnh mẽ cho xe. Thanh giá nóc và đuôi gió có sẵn cũng là một ưu điểm trên mẫu xe này.

Rush có kích thước được đánh giá ấn tượng nhất trong phân khúc với khoảng sáng gầm xe rất cao, lên tới 220 mm, hơn đối thủ Suzuki XL7 là 20 mm. Xe có chiều dài cơ sở 2695 mm giúp không gian nội thất thoải mái hơn .

Bên trong, Toyota Rush 7 chỗ ngồi thể hiện rõ tính thực dụng với không gian khá rộng rãi, linh hoạt, trang bị tiện nghi hợp lý.

Toyota rất biết cách tối ưu hóa thế mạnh về bố trí hàng ghế vốn đã rất được lòng khách Việt như trên Innova, Fortuner, để mang đến cho Rush một không gian tương đối tốt ở cả 7 vị trí ngồi trên 3 hàng ghế.

Ở hàng ghế trước, ghế lái chỉnh tay 6 hướng và ghế phụ chỉnh tay 4 hướng. Hàng ghế thứ 2 gập 60:40. Hàng ghế thứ 3 gập 50:50. Dung tích cốp sau xe của Rush ở mức 213 lít nhưng khi cần chở nhiều đồ sẽ rất linh hoạt, rộng thêm lên tới 517 lít khi gập hàng ghế thứ 3. Với những gia đình trẻ, sống ở đô thị thì cách “biến hình” khoang sau có thể chở 7 người, hoặc đồ đạc nhiều khiến họ thích mê. Đây là điều mà các SUV cỡ B 5 chỗ không thể bằng được.

Thiết kế khoang lái Toyota Rush cũng trẻ không kém với các bố trí đường nét thanh thoát, màu sắc hài hòa cùng tiện nghi khá đầy đủ.

Thiết kế khoang lái Toyota Rush cũng trẻ không kém với các bố trí đường nét thanh thoát, màu sắc hài hòa với những chi tiết ốp bạc, nhựa giả đường chỉ khâu tinh tế. Bệ trung tâm của xe bắt mắt với bảng điều khiển điều hoà khá hiện đại, cùng màn hình LCD cảm ứng 7 inch, các phím thân thiện với người dùng và 2 núm xoay lớn thiết kế tinh tế.

Mẫu xe 7 chỗ hiệu suất tốt nhất phân khúc

Khi lựa chọn phân khúc SUV cỡ B, lại cấu hình 7 chỗ, nhiều người cho rằng với động cơ dung tích 1.5L thì dòng xe như Toyota Rush, Suzuki XL7 và Mitsubishi Xpander Cross sẽ yếu, chỉ đáp ứng nhu cầu di chuyển nhiều người trong phố. Tuy nhiên, thực tế lại khác. Nhất là với mẫu Toyota Rush trang bị hộp số tự động 4 cấp, mang đến công suất cực đại 102 mã lực.

So với mẫu xe đàn anh là Toyota Innova dùng động cơ 2.0 (cho công suất tối đa 137 mã lực) có trọng lượng 1.725 kg thì Toyota Rush hoàn toàn “đủ khỏe” với trọng lượng chỉ 1.290 kg. Đặc biệt, Rush là xe hiếm có trong phân khúc được trang bị dẫn động cầu sau. Điều này giúp xe có lực đẩy tốt hơn, nhất là khi chở đủ 7 người.

Đặc biệt, hệ thống treo Toyota Rush phía trước kiểu McPherson, treo sau đa điểm, sẽ giúp một chiếc xe gầm khá cao, đuôi dài chắc chắn hơn khi chở đủ 7 người cùng hành lý phía sau.

Toyota Rush được trang bị trợ lực lái điện, giúp trải nghiệm lái nhẹ nhàng khi đi phố, mang đến cảm giác thư giãn, linh hoạt, phù hợp với sở thích số đông. Bên cạnh đó, Rush có kết cấu khung built in ladder frame, kết hợp với khung GOA của Toyota, nên được đánh giá có độ chắn chắn nhất định khi đi xa. Dù sao Rush cũng mang nhiều phong cách SUV, khi chạy trên cao tốc, hay vùng núi, độ ổn định thấy rõ ở những phản hồi trực tiếp lên vị trí người ngồi, tay cầm vô-lăng.

Nếu muốn cảm nhận hiệu suất từ mẫu SUV đô thị này, không gì thích hợp nhất là một chuyến đi lên vùng núi Tam Đảo (Vĩnh Phúc). Tại đây, hệ thống đường núi ngoằn ngoèo và có các đoạn cua hẹp sẽ chứng minh động cơ 1.5 trên một chiếc SUV nhẹ cân dùng hệ dẫn động cầu sau là một “bài toán” hoàn hảo. Hộp số tự động 4 cấp trên Rush khá nhậy, dễ dàng tăng mô-men xoắn khi chạy đà, hạn chế mất đà trong lúc leo dốc.

Độ an toàn trên mẫu xe này cũng được đánh giá rất cao khi xe đạt chuẩn 5 sao an toàn ASEAN NCAP. Xe được trang bị đầy đủ các tính năng an toàn cần thiết như: hệ thống hỗ trợ phanh ABS/EBD/BA, hệ thống kiểm soát lực kéo, hệ thống ổn định thân xe, hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc, 6 túi khí, camera lùi, cảm biến sau…

Giá cạnh tranh

Hiện tại Toyota Rush đang được phân phối một phiên bản số tự động với giá niêm yết là 634 triệu đồng, giảm 34 triệu so với thời điểm ra mắt hồi năm 2018. So với các đối thủ, mức giá của Rush là khá ổn (rẻ hơn 36 triệu so với Mitsubishi Xpander Cross) khi nhìn vào những trang bị mà xe đang sở hữu.

Bên cạnh đó, khách hàng mua Toyota Rush hiện đang nhận được khá nhiều ưu đãi hấp dẫn như Gói bảo hiểm vật chất 01 năm Toyota (gói bảo hiểm vàng) trị giá lên đến 8.7 triệu đồng,

Gói tài chính Balloon giúp số tiền đầu tư mua xe chỉ từ 126.8 triệu đồng cùng gói hỗ trợ Trade-in (đổi xe).

