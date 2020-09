Cận cảnh Toyota Rush vừa giảm 35 triệu đồng tại Việt Nam

Hết cập nhật, nâng cấp trang bị hoặc ra mắt phiên bản mới của hàng loạt mẫu xe trong danh mục sản phẩm như Toyota Vios, Wigo, Corolla Cross, Corolla Altis, Hilux và mới đây là Fortuner, Toyota Việt Nam lại bất ngờ điều chỉnh giá bán lẻ đề xuất của Toyota Rush thế hệ mới. Khác với những người anh em khác, trong năm nay mẫu MPV lai SUV này không được nâng cấp phiên bản mới, do đó việc Toyota Rush giảm giá bán tới 35 triệu xuống 633 triệu đồng có thể xem là một động thái “an ủi” nhằm thúc đẩy doanh số, thu hút sự quan tâm của khách hàng Việt. Toyota Rush được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia, ra mắt Việt Nam lần đầu vào năm 2018 và tiếp theo là phiên bản nâng cấp vào năm ngoái. Sau khi điều chỉnh, giá xe Toyota Rush vẫn cao hơn đối thủ trực tiếp cùng phân khúc tại thị trường Việt Nam. Sơ mức giá của các đối thủ của Toyota Rush tại Việt Nam hiện đang bán ra là Suzuki XL7 (589 triệu đồng), nhưng Rush đã rẻ hơn 37 triệu đồng so với Mitsubishi Xpander Cross (670 triệu đồng) và thậm chí còn rẻ ngang mẫu MPV giá rẻ đang bán chạy như Mitsubishi Xpander (cao nhất 630 triệu đồng). Đáng chú ý rằng, Toyota Rush là mẫu xe duy nhất trong phân khúc được trang bị hệ dẫn động cầu sau. Đây cũng là điểm mạnh của mẫu xe này nếu so với các đối thủ trong cùng tầm giá đều sử dụng hệ dẫn động cầu trước. Nguyên nhân so sánh hai hệ dẫn động này là bởi hệ dẫn động cầu sau giúp xe có khả năng leo dốc tốt hơn dù động cơ chỉ có dung tích 1.5L với công suất tối đa là 102 mã lực, mô-men xoắn là cực đại là 134 Nm. Mệnh danh “tiểu Fortuner”, Toyota Rush sở hữu thiết kế ngoại thất có một số nét tương đồng với người anh ở phân khúc SUV 7 chỗ cỡ trung, đồng thời dù là một mẫu MPV lai SUV nhưng khoảng sáng gầm của Rush khá lớn, lên tới 220 mm. Một số trang bị đáng chú ý trên xe gồm có đèn chiếu sáng dạng LED, nội thất có chìa khóa thông minh và đề nổ nút bấm, điều hòa tự động, màn hình giải trí kích cỡ 7 inch và hệ thống âm thanh gồm 8 loa. Các trang bị an toàn trên Toyota Rush gồm có phanh chống bó cứng ABS, phân bổ lực phanh điện tử EBD, phanh khẩn cấp BA, cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, lựa chọn vận tốc vượt địa hình, cảm biến lùi, camera lùi và 6 túi khí. Được trang bị khung xe rời body on frame cùng dẫn động cầu sau, Rush tạo sức đẩy tốt khi lên dốc và chở tải nặng phía sau. Đặc biệt khả năng vận hành linh hoạt khi đạt khoảng sáng gầm xe lớn (220mm), có thể di chuyển trên nhiều địa hình phức tạp như đường lụt hay gập ghềnh. Vidxeo: Đánh giá Toyota Rush tại Việt Nam.

Hết cập nhật, nâng cấp trang bị hoặc ra mắt phiên bản mới của hàng loạt mẫu xe trong danh mục sản phẩm như Toyota Vios, Wigo, Corolla Cross, Corolla Altis, Hilux và mới đây là Fortuner, Toyota Việt Nam lại bất ngờ điều chỉnh giá bán lẻ đề xuất của Toyota Rush thế hệ mới. Khác với những người anh em khác, trong năm nay mẫu MPV lai SUV này không được nâng cấp phiên bản mới, do đó việc Toyota Rush giảm giá bán tới 35 triệu xuống 633 triệu đồng có thể xem là một động thái “an ủi” nhằm thúc đẩy doanh số, thu hút sự quan tâm của khách hàng Việt. Toyota Rush được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia, ra mắt Việt Nam lần đầu vào năm 2018 và tiếp theo là phiên bản nâng cấp vào năm ngoái. Sau khi điều chỉnh, giá xe Toyota Rush vẫn cao hơn đối thủ trực tiếp cùng phân khúc tại thị trường Việt Nam. Sơ mức giá của các đối thủ của Toyota Rush tại Việt Nam hiện đang bán ra là Suzuki XL7 (589 triệu đồng), nhưng Rush đã rẻ hơn 37 triệu đồng so với Mitsubishi Xpander Cross (670 triệu đồng) và thậm chí còn rẻ ngang mẫu MPV giá rẻ đang bán chạy như Mitsubishi Xpander (cao nhất 630 triệu đồng). Đáng chú ý rằng, Toyota Rush là mẫu xe duy nhất trong phân khúc được trang bị hệ dẫn động cầu sau. Đây cũng là điểm mạnh của mẫu xe này nếu so với các đối thủ trong cùng tầm giá đều sử dụng hệ dẫn động cầu trước. Nguyên nhân so sánh hai hệ dẫn động này là bởi hệ dẫn động cầu sau giúp xe có khả năng leo dốc tốt hơn dù động cơ chỉ có dung tích 1.5L với công suất tối đa là 102 mã lực, mô-men xoắn là cực đại là 134 Nm. Mệnh danh “tiểu Fortuner”, Toyota Rush sở hữu thiết kế ngoại thất có một số nét tương đồng với người anh ở phân khúc SUV 7 chỗ cỡ trung, đồng thời dù là một mẫu MPV lai SUV nhưng khoảng sáng gầm của Rush khá lớn, lên tới 220 mm. Một số trang bị đáng chú ý trên xe gồm có đèn chiếu sáng dạng LED, nội thất có chìa khóa thông minh và đề nổ nút bấm, điều hòa tự động, màn hình giải trí kích cỡ 7 inch và hệ thống âm thanh gồm 8 loa. Các trang bị an toàn trên Toyota Rush gồm có phanh chống bó cứng ABS, phân bổ lực phanh điện tử EBD, phanh khẩn cấp BA, cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, lựa chọn vận tốc vượt địa hình, cảm biến lùi, camera lùi và 6 túi khí. Được trang bị khung xe rời body on frame cùng dẫn động cầu sau, Rush tạo sức đẩy tốt khi lên dốc và chở tải nặng phía sau. Đặc biệt khả năng vận hành linh hoạt khi đạt khoảng sáng gầm xe lớn (220mm), có thể di chuyển trên nhiều địa hình phức tạp như đường lụt hay gập ghềnh. Vidxeo: Đánh giá Toyota Rush tại Việt Nam.