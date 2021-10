Chery Tiggo 7 Plus 2021 - SUV 5 chỗ siêu rẻ, chỉ 307 triệu đồng

Dường như mỗi ngày qua đi, thị trường xe nội địa Trung Quốc lại đón nhận thêm một vài mẫu xe mới ra lò. Trong đầu tháng 10 này, thương hiệu Chery đã tung ra Tiggo 7 Plus, một mẫu SUV 5 chỗ, định vị giữa Tiggo 7 và Tiggo 8. Chery Tiggo 7 Plus 2021 mới nhắm đến phân khúc thị trường cao hơn Tiggo 7 một chút, và có ngôn ngữ thiết kế mới nhất của Chery, với lưới tản nhiệt đa giác kẹp giữa bởi đèn pha dài và mỏng, kết hợp cùng hốc gió giả ở hai bên tấm cản va. Chery đang bán những mẫu SUV và crossover của mình dưới cái tên Tiggo. Hiện tại, thị trường nội địa Trung Quốc có đến hơn 12 mẫu Tiggo, dàn trải từ Tiggo 3 đến Tiggo 8 Plus. Giữa những mẫu xe này có tồn tại sự chồng chéo về giá cả và kích thước, nhưng Chery dường như không quan tâm và tiếp tục bổ sung thêm nhiều biến bản Tiggo khác. Quay trở lại với mẫu xe SUV Tiggo 7 Plus, nó là một mẫu xe trông khá đẹp, nhưng không có gì đáng ngạc nhiên. Chi tiết “điên rồ” nhất mà Chery bổ sung cho xe mới là một chút màu sắc tương phản trên nóc và tấm chắn bùn. Những chi tiết này chỉ là điểm nhấn nhỏ, và người nhìn có thể dễ dàng bỏ qua nếu không tập trung. Bù lại, nội thất xe mang đến ấn tượng tốt hơn. Các vật liệu và chất lượng hoàn thiện đều rất tốt, và thiết kế tổng thể là cực kỳ gọn gàng hợp thẩm mỹ. Trung tâm mặt táp lô là một màn hình đôi cùng cỡ 12,3 inch. Bên trái là cho bảng đồng đồ, và bên phải là cho thông tin giải trí. Ở phía dưới là một màn hình cảm ứng nữa kết hợp với hai núm vặn cho hệ thống sưởi. Hệ thống điều khiển của xe không có một nút bấm nào. Hệ thống thông tin giải trí trong Tiggo 7 Plus chạy bằng hệ điều hành Lion 4.0 của Chery, và có tương thích Baidu CarLife và Apple CarPlay. Khi đỗ xe ở yên một vị trí, người ngồi bên trong có thể xem chương trình TV hoặc hát karaoke nếu muốn. Trên phương diện kích thước, Chery Tiggo 7 Plus 2021 là một mẫu SUV khá rộng rãi với chiều dài 4.550 mm, rộng 1.842 mm, cao 1.746 mm, và trục cơ sở 2.670 mm. Nó có chỗ ngồi thoải mái cho 5 người, vì vậy những ai cần đến 7 chỗ sẽ phải tìm mua Tiggo 8 hoặc Tiggo 8 Plus. Nhà sản xuất có đưa ra đến 3 tùy chọn hệ truyền động. Loại thứ nhất gồm động cơ tăng áp 1.5 lít, công suất 156 mã lực và 230 Nm mô-men xoắn cực đại, kết hợp hộp số sàn 6 cấp hoặc CVT 6 cấp. Loại thứ hai là dạng hybrid gồm động cơ tăng áp 1.5 lít + 48 volt, cũng mạnh 156 mã lực và 230 Nm mô-men xoắn cực đại, kết hợp hộp số CVT. Loại cuối cùng gồm động cơ tăng áp 1.6 lít, mạnh 196 mã lực và 290 Nm mô-men xoắn cực đại, kết hợp hộp số CVT 7 cấp.Giá xe Chery Tiggo 7 Plus 2021 có mức khởi điểm từ 86.800 nhân dân tệ (tương đương 307 triệu đồng) đối với bản tiêu chuẩn và tăng lên 123.900 nhân dân tệ (tương đương 437 triệu đồng) đối với bản cao cấp nhất. Video: Chi tiết Chery Tiggo 7 Plus 2021 mới tại Trung Quốc.

