Toyota Raize bán tại Việt Nam, giá chính thức có rẻ hơn Kia Sonet?

Đúng như thông tin từ giới tư vấn bán hàng, Toyota Raize 2022 mới quả thật sẽ được ra mắt vào đầu tháng 11 tới đây. Hiện tại, hãng xe Nhật Bản đã thiết lập một đường link riêng biệt cho mẫu SUV cỡ nhỏ này để tiện cho người dùng tham khảo thông tin, đi cùng một đồng hồ đếm ngược tới ngày và giờ ra mắt, cụ thể là 19:30 ngày 4/11/2021. Hiện tại, mọi thông tin về trang bị của xe đã tương đối đầy đủ, điều đáng mong chờ chỉ còn giá bán chính thức. Trước đó, giới tư vấn bán hàng cho hay xe sẽ được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia với 1 phiên bản duy nhất cùng giá xe Toyota Raize 2022 dự kiến là 530 triệu đồng. Thông tin này khơi gợi được nhiều sự hứng thú của người dùng bởi cách đây không lâu, đối thủ của Toyota Raize là Kia Sonet vừa được ra mắt nhưng khác với mẫu SUV Nhật Bản, Sonet nhận về nhiều phản ứng trái chiều bởi khách hàng cho rằng trang bị không xứng giá bán mà THACO đề ra (499 – 609 triệu đồng). Theo thông tin từ phía Toyota Việt Nam, Toyota Raize hoàn toàn mới sẽ được trang bị hệ thống đèn full LED đi kèm mâm hợp kim 17 inch có thiết kế khá thể thao. Nội thất của xe cũng sẽ có nhiều trang bị hấp dẫn như màn hình màu 7 inch sau vô lăng, màn hình giải trí 9 inch có kết nối Apple CarPlay/Android Auto, đề nổ nút bấm và điều hòa tự động. Bên dưới nắp ca-pô, Toyota Raize được trang bị động cơ xăng, tăng áp, dung tích 1.0L, đi kèm hộp số vô cấp CVT cho công suất tối đa 98 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại đạt 140 Nm. Các trang bị an toàn cũng có công nghệ áp đảo đối thủ, đó chính là cảnh báo điểm mù và cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, đây là 2 tính năng mà đến mẫu B-SUV ăn khách như Kia Seltos còn không có. Ngoài ra, các trang bị an toàn cơ bản của Toyota Raize cũng sẽ tương đối đầy đủ, bao gồm cả 4 cảm biến trước/sau cùng 6 túi khí. So với Kia Sonet, Toyota Raize quả thực đang có nhiều trang bị hấp dẫn hơn nhưng nếu không được chốt giá tốt, ai thắng ai thua vẫn còn khó nói. Nguyên nhân là mới đây, Bộ Tài chính đã đề xuất giảm 50% lệ phí trước bạ cho ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước từ ngày 15/11 tới đây. Nếu được Chính phủ thông qua, Kia Sonet sẽ có thêm lợi thế cạnh tranh với Raize bởi mẫu xe này được lắp ráp trong nước. Video: Toyota Raize 2022 mới - Khuấy động cuộc chơi.

