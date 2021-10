Toyota Raize 2022 bản cao cấp lộ giá 530 triệu tại Việt Nam

Các đại lý chính hãng đã bắt đầu nhận đặt cọc Toyota Raize 2022 mới, thời gian giao xe dự kiến trong tháng 10 – 11 sắp tới. Toyota Raize 2022 được bán ra với nhiều phiên bản khác nhau, xe được nhập khẩu trực tiếp từ Indonesia, tương tự dòng Wigo hạng A đang bán tại Việt Nam. Đáng chú ý, theo tư vấn bán hàng của Toyota Việt Nam, giá xe Toyota Raize 2022 phiên bản 1.0L turbo cao cấp có mức bán tạm tính chỉ 530 triệu đồng. Xe có kích thước (DxRxC) lần lượt 3.995 x 1.790 x 1.610 mm và chiều dài trục cơ sở 2.500mm, tương đương với Kia Sonet. Mặc dù mẫu xe này không có lợi thế về kích thước hay dung tích động cơ, nếu đặt “chung mâm” với các mẫu CUV hạng B 5 chỗ như EcoSport hay Kona. Tuy nhiên, Toyota Raize có lợi thế hơn về giá bán và trang bị an toàn và hỗ trợ lái, bên cạnh thương hiệu mạnh. Dựa vào hình ảnh thực tế tại đại lý, Toyota Raize giá rẻ dự đoán sẽ khá thu hút sự quan tâm của người dùng Việt nhờ thiết kế ngoại thất bắt mắt. Xe thừa hưởng nhiều đường nét từ người anh Toyota RAV4 với các trang bị như hệ thống đèn full LED cùng mâm hợp kim 17 inch... giống xe đang bán ra tại thị trường quốc tế. Bên trong nội thất của Toyota Raize 2022 mới, xe được bố trí 2 hàng ghế với 5 chỗ ngồi. Đặc biệt, nội thất Raize 2021 cũng được đánh giá tương đối hiện đại so với các đối thủ hiện nay với vô-lăng 3 chấu tích hợp nhiều nút bấm và màn hình trung tâm đặt nổi. Ở bản cao cấp trong bài viết này, xe sở hữu màn hình có kích thước 9 inch, còn đồng hồ tích hợp màn hình 7 inch, giống trên "người anh em" Toyota Corolla Cross đang bán ra tại Việt Nam. Chưa kể, dù xe nhỏ nhưng vẫn có đầy đủ bệ tỳ tay phía trước cùng nhiều tiện ích. Điểm cộng lớn của Toyota Raize 2022 còn ở khoang hành lý khá rộng rãi với dung tích lên tới 369 lít. Nếu cần thêm không gian, chủ nhân có thể linh động gập hàng ghế sau để tăng không gian chứa đồ. Ngoài ra, Toyota Raize 2022 hoàn toàn mới còn được trang bị khá nhiều hệ thống an toàn hiện đại như: Tự động phanh tránh va chạm, Ngăn chặn việc đạp nhầm chân ga, Kiểm soát hành trình chủ động, Hỗ trợ đỗ xe,… Toyota Raize 2022 phiên bản máy turbo sử dụng động cơ 3cyl dung tích 1.0L tăng áp, DOHC (1KR-VET) cho công suất 96 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 140Nm tại dải vòng tua từ 2.400 - 4.000 vòng/phút. Sức mạnh được truyền xuống cầu trước (FWD), thông qua hộp số tự động biến thiên vô cấp (CVT). Phiên bản Raize 2022 máy 1.0L tăng áp sẽ có giá bán trên 500 triệu đồng. Phiên bản này đi kèm với nhiều “đồ chơi” như: Lẫy chuyển số, màn hình giải trí cỡ lớn hỗ trợ kết nối Apple carplay/Android auto. Bên cạnh gói an toàn Toyota Safety Sense (TSS), xe cũng đi kèm hàng loạt “đồ chơi” đáng giá. Giá bán hợp lý, nhiều trang bị, kiểu dáng khá đẹp mắt, thương hiệu mạnh và dòng xe thuộc phân khúc CUV cỡ nhỏ đang được ưa chuộng - Toyota Raize 2022 hứa hẹn sẽ “làm nên chuyện” tại thị trường Việt. Đồng thời trở thành một đối thủ lớn trước mẫu xe Kia Sonet đang rục rịch chuẩn bị ra mắt tại Việt Nam. Video: So kè Toyota Raize vs Kia Sonet sắp bán ra tại Việt Nam.

Các đại lý chính hãng đã bắt đầu nhận đặt cọc Toyota Raize 2022 mới, thời gian giao xe dự kiến trong tháng 10 – 11 sắp tới. Toyota Raize 2022 được bán ra với nhiều phiên bản khác nhau, xe được nhập khẩu trực tiếp từ Indonesia, tương tự dòng Wigo hạng A đang bán tại Việt Nam. Đáng chú ý, theo tư vấn bán hàng của Toyota Việt Nam, giá xe Toyota Raize 2022 phiên bản 1.0L turbo cao cấp có mức bán tạm tính chỉ 530 triệu đồng. Xe có kích thước (DxRxC) lần lượt 3.995 x 1.790 x 1.610 mm và chiều dài trục cơ sở 2.500mm, tương đương với Kia Sonet. Mặc dù mẫu xe này không có lợi thế về kích thước hay dung tích động cơ, nếu đặt “chung mâm” với các mẫu CUV hạng B 5 chỗ như EcoSport hay Kona. Tuy nhiên, Toyota Raize có lợi thế hơn về giá bán và trang bị an toàn và hỗ trợ lái, bên cạnh thương hiệu mạnh. Dựa vào hình ảnh thực tế tại đại lý, Toyota Raize giá rẻ dự đoán sẽ khá thu hút sự quan tâm của người dùng Việt nhờ thiết kế ngoại thất bắt mắt. Xe thừa hưởng nhiều đường nét từ người anh Toyota RAV4 với các trang bị như hệ thống đèn full LED cùng mâm hợp kim 17 inch... giống xe đang bán ra tại thị trường quốc tế. Bên trong nội thất của Toyota Raize 2022 mới, xe được bố trí 2 hàng ghế với 5 chỗ ngồi. Đặc biệt, nội thất Raize 2021 cũng được đánh giá tương đối hiện đại so với các đối thủ hiện nay với vô-lăng 3 chấu tích hợp nhiều nút bấm và màn hình trung tâm đặt nổi. Ở bản cao cấp trong bài viết này, xe sở hữu màn hình có kích thước 9 inch, còn đồng hồ tích hợp màn hình 7 inch, giống trên "người anh em" Toyota Corolla Cross đang bán ra tại Việt Nam. Chưa kể, dù xe nhỏ nhưng vẫn có đầy đủ bệ tỳ tay phía trước cùng nhiều tiện ích. Điểm cộng lớn của Toyota Raize 2022 còn ở khoang hành lý khá rộng rãi với dung tích lên tới 369 lít. Nếu cần thêm không gian, chủ nhân có thể linh động gập hàng ghế sau để tăng không gian chứa đồ. Ngoài ra, Toyota Raize 2022 hoàn toàn mới còn được trang bị khá nhiều hệ thống an toàn hiện đại như: Tự động phanh tránh va chạm, Ngăn chặn việc đạp nhầm chân ga, Kiểm soát hành trình chủ động, Hỗ trợ đỗ xe,… Toyota Raize 2022 phiên bản máy turbo sử dụng động cơ 3cyl dung tích 1.0L tăng áp, DOHC (1KR-VET) cho công suất 96 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 140Nm tại dải vòng tua từ 2.400 - 4.000 vòng/phút. Sức mạnh được truyền xuống cầu trước (FWD), thông qua hộp số tự động biến thiên vô cấp (CVT). Phiên bản Raize 2022 máy 1.0L tăng áp sẽ có giá bán trên 500 triệu đồng. Phiên bản này đi kèm với nhiều “đồ chơi” như: Lẫy chuyển số, màn hình giải trí cỡ lớn hỗ trợ kết nối Apple carplay/Android auto. Bên cạnh gói an toàn Toyota Safety Sense (TSS), xe cũng đi kèm hàng loạt “đồ chơi” đáng giá. Giá bán hợp lý, nhiều trang bị, kiểu dáng khá đẹp mắt, thương hiệu mạnh và dòng xe thuộc phân khúc CUV cỡ nhỏ đang được ưa chuộng - Toyota Raize 2022 hứa hẹn sẽ “làm nên chuyện” tại thị trường Việt. Đồng thời trở thành một đối thủ lớn trước mẫu xe Kia Sonet đang rục rịch chuẩn bị ra mắt tại Việt Nam. Video: So kè Toyota Raize vs Kia Sonet sắp bán ra tại Việt Nam.