Toyota Raize chưa bán ở Việt Nam, đại lý đã ngừng cọc vì quá tải?

Trong thời gian tới, phân khúc A-SUV được dự đoán sẽ trở nên vô cùng sôi động khi KIA Sonet không còn cảm thấy "cô đơn" với việc Toyota Raize 2022 mới trình làng để tạo sức cạnh tranh. Mặc dù được kỳ vọng sẽ thành công như Seltos, nhưng KIA Sonet mới ra mắt lại khiến người dùng hụt hẫng bởi mức giá cao đến hơn 600 triệu đồng. Trái ngược với đối thủ, Toyota Raize giá rẻ đang trở thành mẫu xe mà nhiều người dùng Việt chờ đợi trong phân khúc SUV cỡ nhỏ đô thị mới này. Theo khảo sát, sau khoảng 1 tháng nhận đặt hàng, hiện nay một số tư vấn bán hàng của đại lý đã thông báo tạm thời ngừng nhận đặt cọc Toyota Raize vì lượng đơn đang quá tải. Trước đó, Toyota Raize về đại lý được báo giá tạm tính khoảng 520 triệu đồng và dự kiến sẽ không thay đổi nhiều khi ra mắt chính hãng. Chính vì thế, Toyota Raize lại càng được nhiều người chờ đợi hơn khi chứng kiến mức giá cao của KIA Sonet. Theo truyền thống, giá xe Toyota sẽ thường cao hơn đối thủ, nhưng có thể Raize sẽ là câu chuyện khác. Toyota Raize cũng được kỳ vọng sẽ cùng Corolla Cross trở thành 2 mẫu xe đầu tàu doanh số của Toyota Việt Nam trong thời gian tới. Nếu mẫu xe Toyota Corolla Cross vẫn giữ được phong độ bán chạy sau hơn 1 năm ra mắt thì Raize sẽ tạo thành "cặp bài trùng" để gánh vác doanh số trong thời gian tới khi Vios đang ngày càng bị các đối thủ giá rẻ lấn lướt. Nguồn tin riêng từ đại lý cũng cho biết, Toyota Raize sẽ được ra mắt thị trường ôtô Việt Nam ngay trong tháng 11/2021 tới và sẽ giao xe ngay sau đó. Xe được nhập khẩu từ Indonesia, sử dụng động cơ mới cũng là yếu tố khiến nhiều người yêu thích so với xe lắp ráp trong nước. Điểm nhấn của Toyota Raize đến từ khoang nội thất với thiết kế trẻ trung nhờ màn hình đặt nổi trên trung tâm bảng táp-lô giống đàn anh Corolla Cross. Xe có sẵn những tiện nghi như hệ thống điều hòa tự động, cổng sạc điện thoại, màn hình kỹ thuật số 7 inch với 4 lựa chọn hiển thị,... KIA Sonet không thể gập hàng ghế thứ 2, nhưng Raize có thể làm được điều đó giúp dung tích khoang hành lý lên đến 1.133L, dung tích tiêu chuẩn là 369L. Toyota Raize sử dụng động cơ 1.0L Turbo hoàn toàn mới cho công suất cực đại 98 mã lực tại 6.000 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 140Nm tại 4.000 vòng/phút đi kèm hộp số tự động vô cấp CVT. Bên cạnh đó, Toyota Raize có nhiều công nghệ an toàn cao cấp hơn Sonet với hệ thống cảnh báo điểm mù (BSM), cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi (RCTA) và những tính năng an toàn tiêu chuẩn khác như hệ thống camera lùi, 4 cảm biến trước/sau, 6 túi khí, cân bằng điện tử, khởi hành ngang dốc, chống trượt... Mẫu xe ôtô A-SUV mới của Toyota ngoài nội thất ấn tượng còn sở hữu thiết kế góc cạnh, trẻ trung và với duy nhất một phiên bản, Toyota Raize 2022 mới sẽ sở hữu cụm đèn pha LED, bộ mâm phay bóng 16 inch, đèn hậu nổi khối... Nếu mức giá xe Toyota Raize 2022 mới được bán ra thị trường Việt Nam đúng như dự kiến của đại lý, đây sẽ là "bài toán" khó giải dành cho KIA Sonet nếu muốn cạnh tranh trong phân khúc A-SUV mới này. Video: So kè Toyota Raize và KIA Sonet sắp bán tại Việt Nam.

