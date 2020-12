Toyota Land Cruiser sẽ bị "khai tử" tại Mỹ sau năm 2021?

Trang Car and Driver cho biết, nguồn tin từ một đại lý Toyota khẳng định, Land Cruiser 2021 sẽ đánh dấu sự kết thúc của dòng 200-series hiện tại. Tin tốt là chiếc SUV mang tính biểu tượng của Toyota sẽ không ra đi mãi mãi, mà là khai tử để thế hệ mới ra mắt. Nguồn tin cho biết: “ Toyota Land Cruiser thế hệ mới sẽ ra mắt vào năm 2022, hiện đại và sang trọng hơn”. Một trong những lý do đằng sau quyết định loại bỏ Toyota Land Cruiser của hãng xe Nhật Bản khỏi dòng sản phẩm tại Hoa Kỳ có thể là do số liệu bán hàng kém. Trong năm 2019, nhà sản xuất ôtô Nhật Bản chỉ bán được 3.536 xe Land Cruiser, chiếm một phần nhỏ trong tổng số 2,4 triệu xe mà Toyota đã bán ở Mỹ vào năm ngoái. Dù doanh số không cao nhưng các đại lý ước tính rằng, phiên bản hiện tại của Land Cruiser đang là một trong những chiếc xe có lợi nhuận cao nhất của Toyota, dựa trên tuổi đời của sản phẩm và công nghệ đi kèm.Giá xe Toyota Land Cruiser 2021 tại Mỹ có mức từ 85.515 USD, phiên bản Heritage Edition có giá 87.845 USD. Mức giá là tương đương với “người anh em” Lexus LX570 có giá từ 86.580 USD. Rõ ràng là rất khó để chọn lựa Land Cruiser khi LX570 lại có cùng mức giá như vậy. Nên nhớ rằng, những mẫu xe mang tính biểu tượng như Land Cruiser không nhất thiết phải theo đuổi chuyện doanh số mà thay vào đó phải đóng vai trò là mẫu xe khẳng định hình ảnh, khí chất hay giá trị cốt lõi của các nhà sản xuất ô tô. Giống như cách Mercedes đang làm với G-Class, Land Rover với Defender, Mitsubishi với Pajero,... Để những loại xe như Land Cruiser có thể tồn tại trong “vòng vây” các quy định về khí thải ngày càng thắt chặt, Toyota có lẽ sẽ phải đại tu chiếc SUV cỡ lớn của mình lại từ đầu. Vì thế, thế hệ tiếp theo của Land Cruiser có khả năng loại bỏ động cơ V8 cỡ lớn mà trang bị hệ thống truyền động hybrid, tăng áp và áp dụng nhiều công nghệ tiên tiến để cạnh tranh hơn trong phân khúc của nó, giống như cách Toyota đang áp dụng trên Highlander, Sienna hay sắp tới là Tundra thế hệ mới sắp ra mắt. Theo dự đoán, nhiều khả năng Toyota Land Cruiser thế hệ mới sẽ sử dụng động cơ 3.5 tăng áp và 3.5 hybrid. Video: Toyota Land Cruiser đọ sức Mercedes G-Wagon.

