Cận cảnh Toyota Land Cruiser VXS 2021 hơn 8 tỷ ở Hà Nội

Mới đây, những chiếc Toyota Land Cruiser VXS 2021 mới cả phiên bản V8 4.6 và 5.7L đầu tiên cũng đã có mặt tại Việt Nam và được nhập khẩu nguyên chiếc từ Trung Đông từ phía địa lý tư nhân ở Hà Nội. Toyota Land Cruiser VXS 2021 nhập Trung Đông sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 5.095 X 1.980 X 1.890 mm, chiều dài trục cơ sở 2.850 mm. Những chi tiết ở ngoại thất của xe được nâng cấp nhẹ so với người tiền nhiệm. Điểm mới đáng chú ý nhất trên Toyota Land Cruiser VXS 2021 chính là lưới tản nhiệt kiểu mới với kiểu mới thay thế dạng nan ngang cũ trước đó. Ốp cản trước trong gói Bodykit VXS cũng có kiểu dáng mới bề thế và hầm hố hơn. Bộ bodykit trên bản VXS nhập Trung Đông khác biệt với các chi tiết làm từ kim loại mạ chrome sáng như nẹp sườn, nẹp đuôi kèm dòng chữ Land Cruiser dập nổi, viền đèn sương mù trước, giá nóc. Vành xe có thiết kế 5 chấu hình chữ V kích thước 20 inch. Thân xe được trang trí hoạ tiết màu vàng cát đặc trưng. Bậc lên xuống gắn cố định hai bên. Thiết kế nội thất 8 chỗ ngồi, ghế được bọc da cao cấp, một số chi tiết ốp gỗ tự nhiên. Màn hình giải trí đa phương tiện cỡ lớn tích hợp nhiều công nghệ hiện đại được bao bọc bởi một khung kim loại chắc chắn, 2 bên là 2 cửa gió điều hòa, phía dưới là loạt nút bấm điều chỉnh cũng như màn hình LCD nhỏ hiển thị nhiệt độ và lượng gió điều hòa. Hệ thống điều hòa 4 vùng độc lập. Phiên bản này còn đi kèm với nhiều đồ “đồ chơi” hỗ trợ vận hành off-road như khóa vi sai trung tâm, chế độ lựa chọn đa địa hình (Multi-Terrain Select) và chế độ “Crawl Control” tự động vượt địa hình hỗ trợ xe vượt lún cát (nhẹ) hay hệ thống treo khí nén hỗ trợ nâng hạ gầm. Đây là những trang bị hỗ trợ vận hành hấp dẫn nhất trên dòng xe Land Cruiser hay cao cấp hơn là dòng Lexus LX 570. Một số trang bị an toàn và tiện nghi nổi bật khác bao gồm hệ thống ga hành trình thích ứng, cảnh báo lệch làn đường, nâng hạ gầm, cửa sổ trời cho khoang lái, các ghế chỉnh điện nhớ 3 vị trí, hệ thống camera 360, cốp sau mở kiểu vỏ sò đóng/mở điện, gương gập điện, rửa đèn pha tự động, hàng ghế thứ 2 có 2 màn hình giải trí cỡ lớn, hệ thống âm thanh loa JBL cao cấp, hộp lạnh phía trước, nhiều công nghệ hỗ trợ offroad... Chiếc Toyota Land Cruiser VXS 2021 phiên bản nhập từ Trung Đông này trang bị khối động cơ V8 5.7 lít sản sinh công suất tối đa 362 mã lực, mô-men xoắn cực đại 530 Nm. Xe có khả năng tăng tốc từ 0 - 100 km/giờ trong 7 giây, tốc độ tối đa 220 km/giờ. Dung tích động cơ lớn góp phần đẩy giá bán Toyota Land Cruiser VSX 2021 này lên gần ngang bằng với một chiếc Lexus LX570 chính hãng. Bù lại, chiếc xe này sở hữu gần như đầy đủ tất các trang bị tiện nghi và an toàn cao cấp nhất của dòng xe này. Giá xe Toyota Land Cruiser 2021 phiên bản VSX 5.7, nhập khẩu từ Trung Đông trong bài viết này được đại lý tư nhân tại Hà Nội chào bán là hơn 8 tỷ đồng, gần bằng Lexus LX570 chính hãng. Mặc dù có giá bán không hề rẻ, nhưng các phiên bản cao cấp của dòng xe Land Cruiser vẫn về nước liên tục và luôn được khách hàng Việt có điều kiện kinh tế khá giả quan tâm lựa chọn. Video: Chi tiết Toyota Land Cruiser V8 5.7 VXS 2021 mới.

