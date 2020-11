Toyota Land Cruiser Prado chạy 15 năm, bán 750 triệu ở Sài Gòn

Tại Việt Nam, dòng xe Toyota Land Cruiser Prado hiện tại đang được phân phối chính hãng với mức giá 2,3 tỷ đồng, xe sử dụng máy xăng dung tích 2.7L. Đối với khách hàng yêu thích dòng Land Cruiser Prado, nhưng lại muốn máy dầu để tiết kiệm chi phí vận hành, đồng thời chi phí mua xe vừa phải, thì lựa chọn những chiếc Land Cruiser Prado đời cũ 2006 nhập Trung Đông này là một gợi ý. Người bán cho biết, chiếc Toyota Land Cruiser Prado đời 2006 này chỉ mới lăn bánh khoảng 40.000km, đây mà mức ODO khó tin đối với một chiếc SUV máy dầu gần 15 năm tuổi. Nếu thật vậy, có thể nói đây là chiếc Land Cruiser Prado “cọp” hiếm hoi trên thị trường mà hiện tại khách hàng Việt có thể tìm đến để sở hữu. Mức ODO thấp có thể là lý do hàng đầu mà chiếc SUV này “có giá” 750 triệu đồng, mức giá này cao hơn nhiều so với các mẫu xe cùng đời, có giá khoảng 600 – 650 triệu đồng. Hiện tại trên thị trường, Toyota Land Cruiser Prado mới tại Việt Nam đều là các phiên bản sử dụng động cơ xăng kết hợp với hộp số tự động. Chính vì thế, các phiên bản máy dầu số sàn trở nên “hiếm có khó tìm” hơn. Có thể nói, phiên bản Land Cruiser Prado máy dầu nhiều nhất trên thị trường chỉ có thể là đời này. Xe sử dụng động cơ dầu 4cyl thẳng hàng, dung tích 3.0L (mã 1KD-FTV), sử dụng hệ thống phun dầu điện tử (Common Rail) cho công suất tối đa khoảng 170 mã lực tại 3.400 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 410Nm tại dải vòng tua máy từ 1.600 – 2.800 vòng/phút. Sức mạnh được truyền xuống 2 cầu (gài cơ), thông qua hộp số tay 5 cấp. Động cơ dầu 3.0L này từng được hãng Toyota sử dụng trên dòng bán tải Hilux, trước khi được dùng trên Land Cruiser Prado vào năm 2006. Nhược điểm lớn của dòng động cơ dầu thế hệ cũ này là ồn, đi hơi ù, khó chiếm được cảm tình của số đông. Tại thời điểm năm 2006 - 2007, giá xe Toyota Land Cruiser Prado có giá khoảng 80.000 USD. Land Cruiser và Land Cruiser Prado phiên bản máy dầu được người tại Việt Nam dùng đánh giá cao về tính kinh tế, bởi giá dầu rẻ hơn giá xăng và khi vận hành, ngoài ra động cơ này rất bền bỉ và ổn định. Dòng SUV Toyota Land Cruiser Prado nổi tiếng với độ bền cao, thích hợp để đi đường xấu, ghồ ghề với nền tảng khung gầm rời (body on frame) và hệ dẫn động 2 cầu linh hoạt hỗ trợ xe vượt địa hình. Đây cũng là ưu điểm lớn của Land Cruiser Prado so với các đối thủ trong phân khúc cùng tầm giá. Chiếc Toyota Land Cruiser Prado máy dầu, số sàn này là một gợi ý dành cho người yêu xe Land Cruiser Prado, đang cần một chiếc SUV mang đậm “giá trị cốt lõi”, vận hàng đáng tin cậy và đề cao sự thực dụng. Bạn có sẵn sàng bỏ qua lựa chọn “đập hộp” một chiếc SUV mới như Toyota Rush có giá khoảng 630 triệu đồng, vừa túi tiền, tiết kiệm xăng, hình thức đẹp, để chọn một chiếc Toyota Land Cruiser Prado 15 năm tuổi không? Video: Chi tiết Toyota Land Cruiser Prado đời 2007 tại Việt Nam.

