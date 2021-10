Toyota Land Cruiser Prado 2021 tăng gần 170 triệu tại Việt Nam

Toyota Việt Nam đã chính thức giới thiệu Toyota Land Cruiser Prado 2021 mới. Xe vẫn tiếp tục được nhập khẩu nguyên chiếc với 1 phiên bản duy nhất cùng giá bán lẻ đề xuất đúng với dự kiến trước đó: 2,548 tỷ đồng (đối với màu trắng ngọc trai, khách cần chi thêm 11 triệu đồng). Là phiên bản nâng cấp giữa vòng đời, thiết kế nội/ngoại thất của Toyota Land Cruiser 2021 không có nhiều khác biệt so với đời cũ nhưng để xứng với mức tăng giá gần 170 triệu đồng, xe sở hữu nhiều trang bị mới hiện đại và hấp dẫn. Cụ thể, ở phần ngoại thất Toyota Land Cruiser 2021 được trang bị mâm hợp kim lớn hơn đời cũ với kích thước 19 inch, bổ sung thêm giá nóc, gương chiếu hậu có thêm đèn chào mừng và tính năng tự điều chỉnh khi lùi. Tương tự như người "đàn anh", giá xe Toyota Land Cruiser Prado 2021 cũng đang có "lạc" tại đại lý, khi tăng lên tới gần 100 triệu đồng. Nội thất của xe có 2 điểm mới đáng chú ý là khởi động nút bấm và chìa khóa thông minh thay vì chìa khóa cơ như đời cũ. Tiếp đến, hệ thống âm thanh cũng được nâng cấp lên 14 loa JBL cao cấp hơn. Các tiện nghi còn lại vẫn được giữ nguyên, không có gì thay đổi, ví dụ như ghế lái chỉnh điện 10 hướng, điều hòa tự động 3 vùng, gương chiếu hậu trung tâm chống chói tự động, sưởi và làm mát hàng ghế đầu,... Bên dưới nắp ca-pô, Toyota Land Cruiser Prado 2021 vẫn sử dụng máy xăng, 4 xi-lanh, dung tích 2.7L như đời cũ do chỉ là bản nâng cấp giữa vòng đời. Cụ thể, khối động cơ này cho công suất tối đa 164 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại đạt 246 Nm. Trang bị hộp số là loại tự động 6 cấp, đi kèm hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Cuối cùng, hệ thống an toàn là điểm sáng nhất ở lần nâng cấp này. Đó chính là nhờ sự xuất hiện của gói công nghệ Toyota Safety Sense gồm: cảnh báo tiền va chạm (PCS), điều khiển hành trình chủ động (DRCC), cảnh báo chệch làn đường (LDA), điều chỉnh đèn chiếu xa tự động (AHB). Bên cạnh đó, Toyota Land Cruiser Prado 2021 nâng cấp còn có tính năng cảnh báo điểm mù (BSM), cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi (RCTA), cảnh báo áp suất lốp (TPMS), camera 360, 8 cảm biến hỗ trợ đỗ xe,… Video: Giới thiệu chi tiết Toyota Land Cruiser Prado 2021 mới.

