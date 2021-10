Toyota Land Cruiser Prado 2021 bán tại Việt Nam, giá 2,5 tỷ đồng?

Mới đây, giới tư vấn bán hàng một lần nữa chào khách đặt cọc Toyota Land Cruiser Prado 2021 mới nhưng lần này đã có giá dự kiến. Cụ thể, mẫu SUV 7 chỗ này vẫn sẽ được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản với 1 phiên bản duy nhất cùng giá dự kiến vào khoảng 2,5 tỷ đồng, tức có nghĩa tăng tới 120 triệu đồng so với đời cũ. Tư vấn bán hàng cũng cho biết thêm, mẫu xe SUV Toyota Land Cruiser Prado mới sẽ được ra mắt vào cuối tháng 10 tới đây và vẫn như thông tin có được trước đó vào đầu tháng 9/2021, khách Việt muốn sở hữu sớm mẫu xe này sẽ phải chi thêm gần 100 triệu đồng để mua gói phụ kiện đi kèm. Thuộc bản nâng cấp giữa vòng đời, thiết kế của Toyota Land Cruiser Prado 2021 không có nhiều thay đổi so với đời cũ và mức tăng giá 120 triệu đồng sẽ đi kèm nhiều trang bị hấp dẫn. Cụ thể, xe sẽ có mâm hợp kim 19 inch lớn hơn đời cũ, giá nóc, nội thất có thêm lẫy chuyển số sau vô lăng, đề nổ nút bấm, màn hình giải trí mới, hệ thống âm thanh 14 loa JBL. Bên dưới nắp ca-pô, Toyota Land Cruiser Prado 2021 vẫn sẽ sử dụng động cơ tương tự như đời cũ do chỉ là bản nâng cấp giữa vòng đời. Cụ thể, xe được trang bị máy xăng, dung tích 2.7L cho công suất tối đa 164 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 246 Nm, đi kèm hộp số tự động 6 cấp. Bên dưới nắp ca-pô, Toyota Land Cruiser Prado 2021 vẫn sẽ sử dụng động cơ tương tự như đời cũ do chỉ là bản nâng cấp giữa vòng đời. Cụ thể, xe được trang bị máy xăng, dung tích 2.7L cho công suất tối đa 164 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 246 Nm, đi kèm hộp số tự động 6 cấp. Các trang bị an toàn trên mẫu SUV cỡ lớn này cũng có nhiều điểm mới hấp dẫn ở lần nâng cấp này. Cụ thể, Toyota Land Cruiser Prado 2021 giá 2,5 tỷ sắp bán ra tại Việt Nam sẽ có thêm cảnh báo điểm mù, cảnh báo áp suất lốp, camera 360 độ và gói công nghệ Toyota Safety Sense gồm các tính năng hiện đại như cảnh báo lệch làn đường, điều khiển hành trình tự động thích ứng, đèn pha tự động thích ứng và cảnh báo va chạm sớm. Video: Giới thiệu Toyota Land Cruiser Prado 2021 thế hệ mới.

