Toyota Land Cruiser 2002 AT máy V8 "hàng hiếm" tại Việt Nam

Toyota Land Cruiser mã 100 có mặt tại Việt Nam trong những năm 2000 hầu hết được liên doanh lắp ráp. Tuy vậy, vẫn có một số ít xe nhập khẩu không chính hãng hoặc qua các hình thức khác có một số khác biệt so với xe lắp ráp trong nước. Chiếc Toyota Land Cruiser đời 2002 trong bài viết bị bắt gặp khi đang chăm sóc nước sơn tại AeroWash – TP.HCM là phiên bản sử dụng hộp số tự động thay vì số sàn như hầu hết những xe khác tại Việt Nam. Đặc biệt hơn, chiếc xe này được lắp bánh dự phòng dưới gầm, thay vì treo trên cửa sau như thông thường. Phiên bản này là xe nhập khẩu và có nhiều trang bị đắt tiền hơn xe lắp ráp trong nước. Qua 18 năm sử dụng, chiếc xe được chủ nhân bảo quản cẩn thận, chăm sóc tốt nên chất xe còn rất mới, đặc biệt nước sơn vẫn có độ bóng đẹp, nội thất sạch sẽ và gọn gàng, đi kèm bộ ghế bọc da cao cấp khiến nhiều người nghĩ ngay đến chiếc Lexus LX 470 cùng đời vốn là phiên bản hạng sang của Toyota Land Cruiser. Toyota Land Cruiser từ lâu được xem là “biểu tượng” xe địa hình SUV thực thụ dành cho đấng nam nhi. Dù ở thị trường nào, chiếc SUV này vẫn luôn có sức hút mãnh liệt đối với phái mạnh, nhất là với những người đã có gia đình, chiếc xe này còn trở nên lý tưởng hơn với nội thất rộng rãi 7 chỗ ngồi, phù hợp với mọi chuyến đi và địa hình khác nhau. Chiếc xe trong bài viết còn được chủ xe trang bị sẵn một bộ lều dã chiến chuyên dụng đặt trên nóc xe của một thương hiệu có tiếng, giúp các thành viên trong gia đình có thể tận hưởng các buổi dã ngoại ngoài trời cùng với chiếc Land Cruiser này. Hầu hết xe Toyota Land Cruiser đời 2002 – 2007 tại Việt Nam thường có cấu hình động cơ 1FZ-FE 4.5L I6 24 van DOHC sử dụng hệ thống phun xăng điện tử cho công suất cực đại 240 mã lực và hộp số tay 5 cấp, đi kèm là hệ dẫn động 2 cầu bán thời gian. Dung tích động cơ khá lớn do vậy chiếc xe ăn xăng là điều khó tránh khỏi, có thể lên đến 20 lít/100 km. Đổi lại, Toyota Land Cruiser mạnh mẽ trong việc leo địa hình và đầm chắc an toàn ở tốc độ cao. Tuy vậy, chiếc Land Cruiser đặc biệt này lại là phiên bản cao cấp hơn với cấu hình động cơ V8 2UZ-FE, dung tích 4.7 lít, công suất cực đại 271 mã lực tại 4.800 vòng/ phút, mô men xoắn tối đa 427 Nm tại 3.400 vòng/ phút. Với cấu hình động cơ V8, chiếc xe có sức kéo mạnh mẽ hơn và phù hợp cho hộp số tự động 5 cấp phát huy được sức mạnh của chiếc SUV này. Những người đang sở hữu Toyota Land Cruiser cũ thường có sẵn một chiếc xe cỡ nhỏ hoặc sedan thông thường để đi lại hàng ngày. Còn chiếc Toyota Land Cruiser chủ yếu để thỏa mãn đam mê một thời, cũng như phục vụ gia đình chu đáo hơn trong những chuyến đi du lịch dài ngày. Việc sử dụng xe không thường xuyên khiến vấn đề tiêu hao nhiên liệu không đáng lưu tâm với chủ xe. Đối với chiếc Toyota Land Cruiser phiên bản V8 đặc biệt trang bị hộp số tự động này, có lẽ chủ xe là một người sưu tầm xe thực thụ và luôn chăm sóc nó ở mức tốt nhất. Video: Xem SUV Toyota Land Cruiser 100.

Toyota Land Cruiser mã 100 có mặt tại Việt Nam trong những năm 2000 hầu hết được liên doanh lắp ráp. Tuy vậy, vẫn có một số ít xe nhập khẩu không chính hãng hoặc qua các hình thức khác có một số khác biệt so với xe lắp ráp trong nước. Chiếc Toyota Land Cruiser đời 2002 trong bài viết bị bắt gặp khi đang chăm sóc nước sơn tại AeroWash – TP.HCM là phiên bản sử dụng hộp số tự động thay vì số sàn như hầu hết những xe khác tại Việt Nam. Đặc biệt hơn, chiếc xe này được lắp bánh dự phòng dưới gầm, thay vì treo trên cửa sau như thông thường. Phiên bản này là xe nhập khẩu và có nhiều trang bị đắt tiền hơn xe lắp ráp trong nước. Qua 18 năm sử dụng, chiếc xe được chủ nhân bảo quản cẩn thận, chăm sóc tốt nên chất xe còn rất mới, đặc biệt nước sơn vẫn có độ bóng đẹp, nội thất sạch sẽ và gọn gàng, đi kèm bộ ghế bọc da cao cấp khiến nhiều người nghĩ ngay đến chiếc Lexus LX 470 cùng đời vốn là phiên bản hạng sang của Toyota Land Cruiser. Toyota Land Cruiser từ lâu được xem là “biểu tượng” xe địa hình SUV thực thụ dành cho đấng nam nhi. Dù ở thị trường nào, chiếc SUV này vẫn luôn có sức hút mãnh liệt đối với phái mạnh, nhất là với những người đã có gia đình, chiếc xe này còn trở nên lý tưởng hơn với nội thất rộng rãi 7 chỗ ngồi, phù hợp với mọi chuyến đi và địa hình khác nhau. Chiếc xe trong bài viết còn được chủ xe trang bị sẵn một bộ lều dã chiến chuyên dụng đặt trên nóc xe của một thương hiệu có tiếng, giúp các thành viên trong gia đình có thể tận hưởng các buổi dã ngoại ngoài trời cùng với chiếc Land Cruiser này. Hầu hết xe Toyota Land Cruiser đời 2002 – 2007 tại Việt Nam thường có cấu hình động cơ 1FZ-FE 4.5L I6 24 van DOHC sử dụng hệ thống phun xăng điện tử cho công suất cực đại 240 mã lực và hộp số tay 5 cấp, đi kèm là hệ dẫn động 2 cầu bán thời gian. Dung tích động cơ khá lớn do vậy chiếc xe ăn xăng là điều khó tránh khỏi, có thể lên đến 20 lít/100 km. Đổi lại, Toyota Land Cruiser mạnh mẽ trong việc leo địa hình và đầm chắc an toàn ở tốc độ cao. Tuy vậy, chiếc Land Cruiser đặc biệt này lại là phiên bản cao cấp hơn với cấu hình động cơ V8 2UZ-FE, dung tích 4.7 lít, công suất cực đại 271 mã lực tại 4.800 vòng/ phút, mô men xoắn tối đa 427 Nm tại 3.400 vòng/ phút. Với cấu hình động cơ V8, chiếc xe có sức kéo mạnh mẽ hơn và phù hợp cho hộp số tự động 5 cấp phát huy được sức mạnh của chiếc SUV này. Những người đang sở hữu Toyota Land Cruiser cũ thường có sẵn một chiếc xe cỡ nhỏ hoặc sedan thông thường để đi lại hàng ngày. Còn chiếc Toyota Land Cruiser chủ yếu để thỏa mãn đam mê một thời, cũng như phục vụ gia đình chu đáo hơn trong những chuyến đi du lịch dài ngày. Việc sử dụng xe không thường xuyên khiến vấn đề tiêu hao nhiên liệu không đáng lưu tâm với chủ xe. Đối với chiếc Toyota Land Cruiser phiên bản V8 đặc biệt trang bị hộp số tự động này, có lẽ chủ xe là một người sưu tầm xe thực thụ và luôn chăm sóc nó ở mức tốt nhất. Video: Xem SUV Toyota Land Cruiser 100.