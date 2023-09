Toyota Innova Cross khoảng 1 tỷ tại Việt Nam, có gì "đấu" Hyundai Custin?

Hôm nay, ngày 27/9/2023, hãng Toyota đã chính thức công bố lịch ra mắt của dòng xe MPV hạng trung Innova thế hệ mới ở thị trường Việt Nam. Theo đó, Toyota Innova thế hệ mới sẽ chính thức trình làng ở Việt Nam vào ngày 12/10/2023 tới đây. Đúng như tin đồn từ trước đó, Toyota Innova 2024 mới sẽ được bán ở Việt Nam dưới tên riêng là Innova Cross. Sở dĩ hãng chọn cái tên này là bởi Toyota Innova thế hệ mới sở hữu phong cách thiết kế như xe SUV. Ngoài ra, đây còn là cách giúp người dùng phân biệt giữa xe thế hệ mới và cũ. Nguyên nhân là bởi Toyota Innova thế hệ cũ dự kiến sẽ tiếp tục được bán song song trên thị trường nhằm phục vụ đối tượng khách hàng kinh doanh dịch vụ. Như vậy, Toyota Innova thế hệ mới tại Việt Nam sử dụng tên gọi hoàn toàn khác so với xe ở những thị trường còn lại. Tại các thị trường Đông Nam Á khác, xe được gọi là Toyota Innova Zenix. Trong khi đó, ở Ấn Độ, xe có tên riêng là Toyota Innova Hycross. Qua hình ảnh do Toyota Việt Nam tung ra, có thể thấy Innova Cross sở hữu ngoại hình giống hệt xe đang bán ở những thị trường khác. Xe cũng có lưới tản nhiệt cỡ lớn, cụm đèn pha LED nhỏ gọn, dải đèn LED định vị ban ngày kiêm đèn báo rẽ nằm thấp bên dưới và vành hợp kim 18 inch. Theo tiết lộ của Toyota Việt Nam, Innova Cross sẽ được trang bị khoang nội thất với không gian mở. Bên cạnh đó là ghế bọc da, điều hòa tự động, phanh tay điện tử và cốp đóng/mở điện. Ngoài ra, hãng còn xác nhận việc Toyota Innova Cross 2024 tại Việt Nam sẽ có phiên bản hybrid. Phiên bản này sẽ được định vị cao hơn đồng thời đi kèm cửa sổ trời và hai ghế kiểu thương gia ở giữa. Điểm nhấn tiếp theo của Toyota Innova Cross ở Việt Nam chính là trang bị an toàn. Theo đó, xe sẽ có hệ thống cảnh báo áp suất lốp, cảnh báo điểm mù (BSM), cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau (RCTA), camera 360 độ và gói công nghệ an toàn chủ động Toyota Safety Sense (TSS). Được phát triển dựa trên khung gầm TNGA, Toyota Innova Cross tại Việt Nam sẽ có 2 tùy chọn động cơ. Đầu tiên là động cơ xăng Dynamic Force 4 xi-lanh, dung tích 2.0L, sản sinh công suất tối đa 174 mã lực và mô-men xoắn cực đại 205 Nm. Động cơ đi kèm hộp số tự động biến thiên vô cấp CVT. Thứ hai là hệ truyền động hybrid bao gồm máy xăng 4 xi-lanh, dung tích 2.0L với công suất tối đa 152 mã lực và mô-men xoắn cực đại 187,3 Nm. Động cơ này kết hợp với mô-tơ điện mạnh 113 mã lực và 206 Nm cùng cụm pin Ni-MH nằm bên dưới 2 ghế trước. Nhờ đó, xe có tổng công suất 186 mã lực và tiêu thụ lượng xăng trung bình chỉ 5 lít/100 km. Ngoài ra, phiên bản hybrid còn có 4 chế độ lái là EV, Eco, Normal và Power.Khác với xe thế hệ cũ đang bán tại Việt Nam, Toyota Innova Cross mới sẽ được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia và nhắm đến đối tượng khách hàng mua xe phục vụ gia đình.Hiện giá xe Toyota Innova Cross 2024 vẫn chưa được chính hãng hé lộ, nhưng dự đoán sẽ dao động trong khoảng 1 tỷ đồng. Đối thủ cạnh tranh trực tiếp của Toyota Innova Cross sẽ là Hyundai Custin mới ra mắt với giá từ 850 - 999 triệu đồng. Video: Toyota Innova Cross sắp ra mắt Việt Nam có gì hay?

