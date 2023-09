Hyundai Custin từ 850 triệu tại Việt Nam, Toyota Innova 2024 có cửa?

Liên doanh ôtô Hyundai Thành Công (HTV) đã chính thức giới thiệu mẫu MPV mới mang tên Custin ở thị trường Việt Nam. Hyundai Custin 2024 mới có tổng cộng 3 phiên bản, bao gồm 1.5T-GDi Tiêu chuẩn, 1.5T-GDi Đặc biệt và 2.0T-GDi Cao cấp. Giá bán của 3 phiên bản này lần lượt là 850 triệu, 945 triệu và 999 triệu đồng. Với giá bán này, mẫu xe MPV Hyundai Custin 2024 nhắm đến mục tiêu cạnh tranh cùng Toyota Innova Cross sắp ra mắt Việt Nam vào tháng sau thay vì Kia Carnival. Được phát triển dựa trên nền tảng khung gầm N3-Platform tương tự SantaFe và Tucson, mẫu MPV này được nghiên cứu và phát triển tại nhà máy Hyundai Bắc Kinh. Tại thị trường Trung Quốc, xe được biết đến dưới cái tên khác là Hyundai Custo. Hyundai Custin sở hữu kích thước nằm giữa Toyota Innova Cross và Kia Carnival. Cụ thể, kích thước dài x rộng x cao của mẫu MPV này lần lượt là 4.950 x 1.850 x 1.734 mm và chiều dài cơ sở 3.055 mm. Xe được định vị dưới Hyundai Staria và xếp trên Stargazer. Không chỉ dùng chung khung gầm, Hyundai Custin còn chia sẻ cả phong cách thiết kế với Tucson. Trong đó, phần đầu xe đi kèm lưới tản nhiệt hình lục giác lớn, được bao quanh bởi hai thanh ngang mạ crôm. Đèn LED định vị ban ngày của xe được thiết kế theo phong cách ẩn “Parametric Hidden Lights” giống các mẫu xe Hyundai như Tucson, Creta và Santa Cruz. Cũng như những mẫu MPV cỡ trung và cỡ lớn trên toàn cầu, Hyundai Custin sở hữu cửa trượt tự động ở hai bên sườn thay vì kiểu mở cánh thông thường, kết hợp với đèn chiếu sáng bậc cửa giúp việc lên xuống xe dễ dàng, tiện lợi hơn. Trong khi đó, gương chiếu hậu được gắn vào thân xe và cột A mỏng sẽ làm giảm đáng kể điểm mù cho người lái. Mâm xe là loại 17 - 18 inch tùy loại. Nhờ chiều dài cơ sở 3.055 mm, chiều dài khoang hành khách 3.430 mm, chiều cao trần xe 1.040 mm và chiều rộng vai xe 1.502 mm, Hyundai Custin mang đến không gian nội thất rộng rãi cho người ngồi. Bên cạnh đó, xe cũng có không gian để đồ linh hoạt với dung tích đạt 261 lít khi dùng 3 hàng ghế, 707 lít khi gập hàng ghế thứ 3 và 1.223 lít khi gập 2 hàng ghế sau. Nội thất của mẫu MPV này được thiết kế với cảm hứng phi thuyền không gian. Trong đó, hàng ghế trước có đủ tính năng chỉnh điện, sưởi ấm và làm mát. Nằm giữa xe là 2 ghế thương gia có thể ngả tối đa 135 độ. Đồng thời, 2 ghế này cũng đi kèm tính năng chỉnh điện 10 hướng, sưởi ấm, làm mát, sạc điện thoại không dây và bàn làm việc. Tiếp theo đó là vô lăng tích hợp phím chức năng/lẫy chuyển số thể thao, bảng đồng hồ kỹ thuật số, màn hình cảm ứng trung tâm 10,4 inch nằm dọc, tích hợp hệ thống dẫn đường độc quyền do Hyundai Thành Công phát triển dành riêng cho thị trường Việt Nam và hệ thống âm thanh 6 loa. Người dùng có thể chỉnh hệ thống giải trí và điều hòa thông qua màn hình cảm ứng trung tâm. Những điểm nhấn còn lại của nội thất gồm có nút bấm chuyển số Shift by Wire, chìa khóa thông minh, khởi động nút bấm, phanh tay điện tử, camera toàn cảnh 360, cửa sổ trời kép, rèm chắn nắng cho hàng ghế sau, điều hòa tự động, cửa gió điều hòa và cổng sạc cho 3 hàng ghế.Không chỉ tiện nghi, mẫu MPV này còn có nhiều tính năng an toàn chủ động và thụ động. Nằm bên dưới nắp ca-pô của Hyundai Custin ở Việt Nam là 2 tùy chọn động cơ. Đầu tiên là động cơ xăng 2.0L Turbo GDi (mã hiệu G4NIII), cho công suất tối đa 236 mã lực tại tua máy 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 353 Nm tại dải tua máy 1.500 - 4.000 vòng/phút. Nhờ đó, xe có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong thời gian 8,2 giây. Thứ hai là động cơ 1.5L Turbo GDi (mã hiệu G4FII), tạo ra công suất tối đa 170 mã lực tại tua máy 5.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 253 Nm tại dải tua máy 1.500 - 4.000 vòng/phút. Động cơ này cho phép xe tăng tốc từ 0-100 km/h trong thời gian 9,9 giây. Cả hai động cơ đều đi kèm với hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động cầu trước FWD. Xe có 4 chế độ lái Drive Mode là Eco (tiết kiệm), Comfort (thoải mái), Sport (thể thao) và Smart (thông minh). Cuối cùng là hệ thống treo sau dạng thanh xoắn CTBA được tinh chỉnh với 4 cầu chịu lực thay vì 2 cầu như thông thường nhằm giúp xe vận hành êm ái, tạo cảm giác dễ chịu cho hành khách trong các chuyến đi dài. Tại Việt Nam, Custin được phân phối trên hệ thống đại lý Hyundai ủy quyền toàn quốc với 6 lựa chọn màu sắc là trắng, đen, bạc, xanh lục bảo, xanh bóng đêm và xám kim loại. Cũng như Palisade, Hyundai Custin lắp ráp tại Việt Nam và hưởng ưu đãi 50% lệ phí trước bạ của Chính phủ. Video: Đánh giá nhanh Hyundai Custin tại Việt Nam.

Liên doanh ôtô Hyundai Thành Công (HTV) đã chính thức giới thiệu mẫu MPV mới mang tên Custin ở thị trường Việt Nam. Hyundai Custin 2024 mới có tổng cộng 3 phiên bản, bao gồm 1.5T-GDi Tiêu chuẩn, 1.5T-GDi Đặc biệt và 2.0T-GDi Cao cấp. Giá bán của 3 phiên bản này lần lượt là 850 triệu, 945 triệu và 999 triệu đồng. Với giá bán này, mẫu xe MPV Hyundai Custin 2024 nhắm đến mục tiêu cạnh tranh cùng Toyota Innova Cross sắp ra mắt Việt Nam vào tháng sau thay vì Kia Carnival. Được phát triển dựa trên nền tảng khung gầm N3-Platform tương tự SantaFe và Tucson, mẫu MPV này được nghiên cứu và phát triển tại nhà máy Hyundai Bắc Kinh. Tại thị trường Trung Quốc, xe được biết đến dưới cái tên khác là Hyundai Custo. Hyundai Custin sở hữu kích thước nằm giữa Toyota Innova Cross và Kia Carnival. Cụ thể, kích thước dài x rộng x cao của mẫu MPV này lần lượt là 4.950 x 1.850 x 1.734 mm và chiều dài cơ sở 3.055 mm. Xe được định vị dưới Hyundai Staria và xếp trên Stargazer. Không chỉ dùng chung khung gầm, Hyundai Custin còn chia sẻ cả phong cách thiết kế với Tucson. Trong đó, phần đầu xe đi kèm lưới tản nhiệt hình lục giác lớn, được bao quanh bởi hai thanh ngang mạ crôm. Đèn LED định vị ban ngày của xe được thiết kế theo phong cách ẩn “Parametric Hidden Lights” giống các mẫu xe Hyundai như Tucson, Creta và Santa Cruz. Cũng như những mẫu MPV cỡ trung và cỡ lớn trên toàn cầu, Hyundai Custin sở hữu cửa trượt tự động ở hai bên sườn thay vì kiểu mở cánh thông thường, kết hợp với đèn chiếu sáng bậc cửa giúp việc lên xuống xe dễ dàng, tiện lợi hơn. Trong khi đó, gương chiếu hậu được gắn vào thân xe và cột A mỏng sẽ làm giảm đáng kể điểm mù cho người lái. Mâm xe là loại 17 - 18 inch tùy loại. Nhờ chiều dài cơ sở 3.055 mm, chiều dài khoang hành khách 3.430 mm, chiều cao trần xe 1.040 mm và chiều rộng vai xe 1.502 mm, Hyundai Custin mang đến không gian nội thất rộng rãi cho người ngồi. Bên cạnh đó, xe cũng có không gian để đồ linh hoạt với dung tích đạt 261 lít khi dùng 3 hàng ghế, 707 lít khi gập hàng ghế thứ 3 và 1.223 lít khi gập 2 hàng ghế sau. Nội thất của mẫu MPV này được thiết kế với cảm hứng phi thuyền không gian. Trong đó, hàng ghế trước có đủ tính năng chỉnh điện, sưởi ấm và làm mát. Nằm giữa xe là 2 ghế thương gia có thể ngả tối đa 135 độ. Đồng thời, 2 ghế này cũng đi kèm tính năng chỉnh điện 10 hướng, sưởi ấm, làm mát, sạc điện thoại không dây và bàn làm việc. Tiếp theo đó là vô lăng tích hợp phím chức năng/lẫy chuyển số thể thao, bảng đồng hồ kỹ thuật số, màn hình cảm ứng trung tâm 10,4 inch nằm dọc, tích hợp hệ thống dẫn đường độc quyền do Hyundai Thành Công phát triển dành riêng cho thị trường Việt Nam và hệ thống âm thanh 6 loa. Người dùng có thể chỉnh hệ thống giải trí và điều hòa thông qua màn hình cảm ứng trung tâm. Những điểm nhấn còn lại của nội thất gồm có nút bấm chuyển số Shift by Wire, chìa khóa thông minh, khởi động nút bấm, phanh tay điện tử, camera toàn cảnh 360, cửa sổ trời kép, rèm chắn nắng cho hàng ghế sau, điều hòa tự động, cửa gió điều hòa và cổng sạc cho 3 hàng ghế. Không chỉ tiện nghi, mẫu MPV này còn có nhiều tính năng an toàn chủ động và thụ động. Nằm bên dưới nắp ca-pô của Hyundai Custin ở Việt Nam là 2 tùy chọn động cơ. Đầu tiên là động cơ xăng 2.0L Turbo GDi (mã hiệu G4NIII), cho công suất tối đa 236 mã lực tại tua máy 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 353 Nm tại dải tua máy 1.500 - 4.000 vòng/phút. Nhờ đó, xe có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong thời gian 8,2 giây. Thứ hai là động cơ 1.5L Turbo GDi (mã hiệu G4FII), tạo ra công suất tối đa 170 mã lực tại tua máy 5.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 253 Nm tại dải tua máy 1.500 - 4.000 vòng/phút. Động cơ này cho phép xe tăng tốc từ 0-100 km/h trong thời gian 9,9 giây. Cả hai động cơ đều đi kèm với hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động cầu trước FWD. Xe có 4 chế độ lái Drive Mode là Eco (tiết kiệm), Comfort (thoải mái), Sport (thể thao) và Smart (thông minh). Cuối cùng là hệ thống treo sau dạng thanh xoắn CTBA được tinh chỉnh với 4 cầu chịu lực thay vì 2 cầu như thông thường nhằm giúp xe vận hành êm ái, tạo cảm giác dễ chịu cho hành khách trong các chuyến đi dài. Tại Việt Nam, Custin được phân phối trên hệ thống đại lý Hyundai ủy quyền toàn quốc với 6 lựa chọn màu sắc là trắng, đen, bạc, xanh lục bảo, xanh bóng đêm và xám kim loại. Cũng như Palisade, Hyundai Custin lắp ráp tại Việt Nam và hưởng ưu đãi 50% lệ phí trước bạ của Chính phủ. Video: Đánh giá nhanh Hyundai Custin tại Việt Nam.