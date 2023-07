Toyota Innova 2024 mới tại Việt Nam sẽ đổi tên thành Innova Cross

Chẳng còn bao lâu nữa, thời điểm trình làng của Toyota Innova 2024 tại Việt Nam sẽ đến. Trong vài ngày trở lại đây, nhân viên tư vấn bán hàng tại đại lý liên tục đăng thông tin về mẫu MPV này và nhận cọc của khách hàng. Theo nhân viên tư vấn bán hàng tại đại lý, Toyota Innova thế hệ mới ở Việt Nam sẽ được đổi tên thành Innova Cross. Động thái này có thể là nhằm giúp người dùng phân biệt với Toyota Innova đời cũ vốn sẽ tiếp tục được bán song song với thế hệ mới. Ngoài ra, Toyota Innova thế hệ mới còn được thiết kế theo phong cách SUV nên cái tên Cross có vẻ phù hợp. Công thức này trước đó đã từng được áp dụng cho Toyota Veloz Cross - phiên bản cao cấp hơn của Avanza Premio. Nếu thông tin này là đúng thì đây sẽ là mẫu xe tiếp theo của Toyota dùng cái tên Cross, sau Veloz Cross, Corolla Cross và Yaris Cross. Bên cạnh tên gọi, nhân viên tư vấn bán hàng tại đại lý còn hé lộ một số thông tin khác liên quan đến mẫu MPV hạng trung này. Theo đó, Toyota Innova Cross 2024 tại Việt Nam sẽ có 3 phiên bản, bao gồm 1 phiên bản hybrid. Xe sẽ có cả nội thất 7 chỗ và 8 chỗ. Trong đó, phiên bản hybrid sẽ chỉ đi kèm cấu hình nội thất 7 chỗ ngồi. Ở thế hệ mới, Toyota Innova đã chuyển sang dùng cơ sở gầm bệ liền khối TNGA và hệ dẫn động cầu trước. Đây là một thay đổi lớn so với thế hệ cũ vốn dùng khung gầm rời hình thang và hệ dẫn động cầu sau. Bên cạnh đó là hệ thống treo độc lập dạng thanh giằng MacPherson với thanh cân bằng phía trước và hệ thống treo dầm xoắn bán độc lập với thanh chống lật phía sau. Không chỉ thay đổi khung gầm, Toyota Innova Cross 2024 còn tăng mạnh về kích thước, bao gồm chiều dài 4.760 mm, chiều rộng 1.850 mm, chiều cao 1.790 mm và chiều dài cơ sở 2.850 mm. Chiều cao gầm tối thiểu của xe đạt 160 mm. Hiện chưa rõ trang bị cụ thể của Innova Cross 2024 ở Việt Nam. Chỉ biết rằng, xe sẽ được nhập khẩu từ Indonesia. Tại thị trường Indonesia, mẫu xe này có những trang bị như đèn pha LED, dải đèn LED định ban ngày, đèn sương mù trước, vành hợp kim 18 inch, đèn hậu LED kết hợp Halogen và cửa cốp chỉnh điện, điều khiển bằng giọng nói. Trong khi đó, nội thất đi kèm bảng đồng hồ với màn hình đa thông tin 7 inch, màn hình cảm ứng trung tâm 10 inch, cửa sổ trời toàn cảnh Panorama, đèn viền LED trên trần, điều hòa tự động, phanh tay điện tử, tính năng tự động giữ phanh tạm thời (Auto Hold) và khởi động nút bấm. Nhân viên tư vấn bán hàng tại đại lý cho biết Innova Cross 2024 ở Việt Nam sẽ có cửa sổ trời toàn cảnh, phanh tay điện tử và Auto Hold. Đặc biệt, xe còn được trang bị gói công nghệ an toàn chủ động Toyota Safety Sense, hệ thống cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi và camera 360 độ. Hiện giá xe Toyota Innova Cross 2024 tại Việt Nam chưa được công bố. Tuy nhiên, sẽ không ngạc nhiên nếu mẫu xe MPV này tăng giá bán so với Toyota Innova cũ (755 - 995 triệu đồng). Nhân viên tư vấn bán hàng cho biết thời gian giao xe sẽ là quý III năm nay. Video: Toyota Innova 2024 nhận cọc tại Việt Nam, từ 800 triệu?

