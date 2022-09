Toyota Hilux “biến hình” siêu bán tải Tundra xịn sò chỉ 64 triệu đồng

Toyota Hilux thế hệ thứ 8 được ra từ năm 2015 và mặc dù có hai lần nâng cấp liên tiếp vào năm 2017 và 2020, nhưng về cơ bản, kiểu dáng của xe vẫn chưa hề có sự thay đổi mang tính đột phá Một số khách hàng muốn chiếc Hilux của họ trở nên hầm hố và mạnh mẽ hơn. Nắm bắt được tâm lý đó, hãng độ GMG Double Eight đến từ Nhật Bản đã ra mắt gói body ngoại hình Toyota Hilux độ Tundra. Thay đổi ở mặt ca lăng là điều dễ nhận thấy nhất trên bản độ của GMG Double Eight. Ở đây, các kỹ sư đã tìm cách thu nhỏ các chi tiết đặc trưng của Toyota Tundra TRD Pro cho vừa với kích cỡ đầu xe Hilux. Hãng cũng thiết kế thêm một tấm ốp trên nắp ca-pô của xe để tạo thành một khe hút gió giả và khiến toàn bộ phần đầu trông góc cạnh hơn. Ngoài ra, bộ bodykit của GMG Double Eight cũng bao gồm bộ lốp địa hình cỡ lớn và kèm vành hợp kim thiết kế mới. Hãng độ cũng bán lẻ các chi tiết trong gói bodykit cho khách hàng có nhu cầu. Chi phí cho bộ bodykit bao gồm: 235.000 yên (38,7 triệu đồng) cho cản trước, 5.000 yên (825.000 triệu đồng) cho lưới tản nhiệt, 8.000 yên (1,32 triệu đồng) cho đèn định vị màu vàng, 95.000 yên (15,6 triệu đồng) cho nẹp nới rộng hốc bánh, và 58.000 Yen (9,5 triệu triệu đồng) cho nắp ca-pô. Tổng cộng, bộ phụ kiện hoàn chỉnh của GMG Double Eight độ Toyota Hilux có giá 388.000 yên (64 triệu VNĐ). Mức phí trên chưa bao gồm tiền sơn phủ, chi phí vận chuyển và các loại thuế. Video: Toyota Hilux âm thầm biến mất khỏi Việt Nam.

