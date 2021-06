Toyota Highlander 2021 mới đạt tiêu chuẩn 5 sao của ANCAP

Chương trình đánh giá xe mới ANCAP là chương trình sử dụng các thí nghiệm đạt tiêu chuẩn quốc tế để đánh giá mức độ an toàn cho người lái xe và người đi bộ khi xảy ra tai nạn. ANCAP sử dụng các bài thử nghiệm như vật lý, thử hiệu suất của xe, xem xét các tính năng an toàn và hệ thống phòng tránh va chạm chủ động để đánh giá mức độ an toàn của xe mới. Các bài thử nghiệm của ANCAP sẽ phản ánh cho khách hàng thấy được khả năng phòng tránh và giảm thiểu thiệt hại tai nạn bằng công nghệ của xe.

ANCAP (Australasian New Car Assessment Program) đã trao thang điểm cao nhất 5 sao cho Toyota Kluger (còn có tên khác là Highlander 2021 mới tại một số thị trường). Toyota Highlander 2021 mới đây nhất đã có một bài test khắt khe nhất từ trước đến nay. Cũng với bài test này, trước đó chỉ một vài xe có thể vượt qua mức 5 sao cao nhất, bao gồm: Toyota Yaris, Mazda CX-30, Kia Sorento hay Isuzu D-Max.



Toyota Crown Kluger SUV nặng chưa đến 2.000 kg và sử dụng la-zăng 18 inch. Theo tài liệu MIIT, Toyota Crown bản SUV trang bị động cơ xăng hybrid 2,5 lít sản sinh công suất 189 mã lực. Do đó, xe có sức mạnh thấp hơn đáng kể so với các phiên bản Toyota Highlander tại Bắc Mỹ và châu Âu - vốn có công suất tổng là 243 mã lực. đây nhất đã có một bài test khắt khe nhất từ trước đến nay. Cũng với bài test này, trước đó chỉ một vài xe có thể vượt qua mức 5 sao cao nhất, bao gồm: Toyota Yaris, Mazda CX-30, Kia Sorento hay Isuzu D-Max.

ANCAP đề cao công nghệ hỗ trợ an toàn tân tiến của Toyota Highlander thế hệ mới khi có nhiều hệ thống như: cảnh báo người dùng mệt mỏi/mất tập trung, hỗ trợ duy trì tốc độ thông minh, cảnh báo va chạm phía sau… Đây là công nghệ được Toyota trang bị mặc định trên mọi cấu hình của Kluger.

Đặc biệt, Toyota Kluger đạt được mức điểm an toàn 5 sao mà không cần túi khí giữa phía trước- túi khí ngăn 2 người phía trước va chạm với nhau trong trường hợp xảy ra tai nạn – điều mà chỉ có mẫu xe này cùng 2 cái tên thuộc diện mới khác là Kia Carnival và Land Rover Defender làm được.

Thêm vào đó, túi khí ưu việt cho cả 3 hàng ghế của chiếc Toyota Crown Kluger SUV cũng được đánh giá cao, khi mà một số mẫu SUV khác được thử nghiệm như Kia Sorento và Hyundai Santa Fe có túi khí không đủ bao quát để bảo vệ phần đầu cho hành khách hàng ghế thứ 3 trong một số trường hợp.