Volkswagen ID.4 2022 phiên bản AWD, "đối thủ" VinFast VFe35

Volkswagen ID.4 2022 phiên bản AWD có mức giá khởi điểm từ 43.675 USD (khoảng 1 tỷ đồng), nó được đánh giá là mẫu xe điện trang bị hệ dẫn động AWD rẻ nhất trên thị trường hiện tại. Phiên bản cao cấp hơn là ID.4 AWD Pro S sẽ có giá bán từ 48.175 USD (khoảng 1,1 tỷ đồng). Volkswagen ID.4 AWD Pro 2022 giá rẻ sẽ được trang bị động cơ điện kép sản sinh công suất 295 mã lực, tăng thêm 94 mã lực so với phiên bản dẫn động cầu sau. Cấu hình này cho phép ID.4 AWD Pro tăng tốc từ 0-96 km/h trong 5,7 giây. Có thêm động cơ điện dẫn động bánh trước, sức kéo của ID.4 AWD Pro cũng được cải thiện từ 998kg lên 1225kg so với bản dẫn động cầu sau. Bù lại, tầm hoạt động của xe giảm xuống do sự gia tăng hiệu suất. Mẫu xe điện của Volkswagen giờ đây có phạm vi di chuyển khoảng 386km trong khi phiên bản ID.4 AWD Pro S có tầm hoạt động xa hơn khoảng 14km. Một mức giảm không đáng kể so với phiên bản ID.4 mở bán lần đầu tiên với tầm hoạt động 402km. Tất cả các phiên bản của ID.4 đều chia sẻ chung nền tảng xe điện MEB của tập đoàn Volkswagen và gói pin 77 kWh bên dưới sàn xe. Bộ đôi động cơ điện trên ID.4 AWD Pro không có bất kỳ liên kết vật lý nào. Thay vào đó, chúng được kiểm soát thông qua hệ thống Vehicle Dynamics Manager của hãng. Hệ thống này hoạt động kết hợp với hệ thống kiểm soát ổn định điện tử và hệ thống vi sai dựa trên phanh XDS + để giữ cho cả bốn bánh xe hoạt động hài hòa. ID.4 AWD Pro bổ sung thêm chế độ lái Traction bên cạnh Sport, Comfort, Eco và Custom. Chế độ Traction có thể được kích hoạt ở tốc độ lớn hơn 19 km/h, giúp tăng độ bám của xe ở những mặt đường trơn trượt. Phiên bản AWD Pro và AWD Pro S sẽ khác nhau một chút về mặt thiết kế ngoại thất. Gói trang trí Gradient dành riêng cho bản Pro S sẽ bổ sung bộ mâm hợp kim nhôm 20 inch và các chi tiết trang trí độc đáo khác. Ở phiên bản tiêu chuẩn, khoang cabin của xe Volks ID.4 2021 có thiết kế không thua kém xe sang với rất nhiều công nghệ “xịn sò”. Khách hàng sẽ nhận được màn hình giải trí cảm ứng Discover Pro 10 inch có độ hiển thị cực sắc nét. Volkswagen ID.4 sử dụng vô lăng 3 chấu bọc dạng có kiểu dáng đáy phẳng giúp mang lại cảm giác lái thích thú hơn. Ngay phía sau tay lái là bảng đồng hồ màn hình kỹ thuật số ID.Cockpit 5,3 inch có thể nhận lệnh thông qua các nút tiện ích được tích hợp trên vô lăng. Toàn bộ ghế ngồi trên đều được bọc da cao cấp tạo cảm giác ngồi êm ái cho người dùng Volkswagen ID.4 AWD 2022 dự kiến sẽ cập bến các đại lý vào quý IV năm 2021. Khách hàng đã có thể đặt hàng trước thông qua trang web chính thức của Volkswagen. ID.4 là mẫu xe điện mà Volkswagen nhắm đến thị trường phổ thông với mức giá hợp lý, nhằm lôi kéo cả khách hàng của những mẫu xe đốt trong “ăn khách” khác như Honda CR-V, Toyota RAV4,...Trong tương lai, ID.4 sẽ là một đối thủ đáng gờm của VinFast nếu hãng xe Việt thực hiện kế hoạch mở bán các mẫu xe điện như VF e35 tại Mỹ. Video: Xem chi tiết Volkswagen ID4 GTX 2022 mới.

