Có nên mua Toyota Highlander 2015 nhập Mỹ hơn 1,4 tỷ đồng?

Hiện tại, những chiếc Toyota Highlander 2020 mới được được về nước theo diện nhập tư tại Việt Nam có giá trên dưới 4 tỷ đồng, một mức giá không hề rẻ vượt xa tầm với của nhiều người. Chính vì thế, lựa chọn xe đã qua sử dụng đời 2014 - 2015 có giá dưới 1,5 tỷ đồng là một gợi ý dễ dàng sở hữu hơn. Chiếc Toyota Highlander đời 2015 nhập Mỹ bản LE tiêu chuẩn này được rao bán lại với giá chưa tới 1,4 tỷ đồng. Làm so sánh, mức giá này người mua có thể đập hộp Ford Everest 2.0L biturbo hay Toyota Fortuner 2.8L. Bên cạnh đó, mức giá này dễ tiếp cận hơn mẫu xe cùng phân khúc như Ford Explorer đời 2016 đang được rao bán rông rãi với giá khoảng 1,5 tỷ đồng. Từ trước đến nay, dòng xe Highlander được nhiều khách hàng Việt tin dùng bất chấp giá xe mới nhập về nước không hề rẻ nằm khi nó mang nhiều ưu điểm như: “mác” xe nhập Mỹ, thương hiệu Toyota “dễ mua thuận bán”, động cơ bền bỉ, trang bị nhiều đồ chơi tiện nghi và an toàn cao. Cùng với Venza và Camry - Toyota Highlander là một trong những dòng xe Toyota nhập Mỹ rẩt được ưa chuộng tại thị trường Việt Nam. Cách đây nhiều năm, ở thời điểm trước khi Ford Explorer được phân phối chính hãng tại thị trường Việt, Toyota Highlander nhập Mỹ dường như là một lựa chọn duy nhất dành cho khách mua xe khi có nhu cầu sở hữu một chiếc crossover SUV cỡ trung 7 chỗ. Tại Việt Nam, hầu hết các mẫu Toyota Highlander đời này được đưa về nước thuộc phiên bản “LE” sử dụng động cơ 4cyl 2.7L Tiêu Chuẩn nhằm giảm mức thuế tiêu thụ đặc biệt. Động cơ 4cyl 2.7L hút khí tự nhiên này cho công suất tối đa 185 mã lực. Sử dụng kết hợp với hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động cầu trước (FWD). Thế hệ Highlander này còn có các phiên bản khác như: LE Plus, XLE hay Limited sử dụng động cơ V6 3.5L mang công suất 270 mã lực và mô-men 249Nm, đi kèm với hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian (AWD).Toyota Highlander nhập Mỹ có chiều dài 4.854 mm, chiều rộng 1.925 mm, và chiều cao 1.730 mm, đi cùng chiều dài cơ sở ở mức 2.790 mm. Nhờ đó, Highlander có thể đem đến chỗ ngồi thoải mái cho 7 người. Riêng hàng ghế thứ 3 cũng có thể gập linh hoạt như hàng ghế thứ 2 để giúp tăng thể tích chứa đồ lên đáng kể. Hàng ghế thứ 3 có kích thước khá lớn, tuy nhiên khoảng để chân tại hàng ghế này khá hẹp chỉ phù hợp với trẻ nhỏ. Cả 3 hàng ghế đều được trang bị cửa gió điều hòa riêng biệt. Nội thất Highlander 2015 bản tiêu chuẩn LE này được trang bị các tiện nghi đủ dùng bao gồm: Khởi động chìa cơ, điều hòa tự động 2 vùng, hệ thống thông tin giải trí đầu CD, radio, bluetooth, dàn âm thanh 6 loa, jack cắm thêm thiết bị âm thanh cá nhân (AUX/USB) và hơn nữa. Xe đi kèm với nhiều công nghệ an toàn như: kiểm soát độ bám đường, phân bố lực phanh điện tử, cân bằng điện tử, hỗ trợ phanh khẩn cấp, chống bó cứng phanh ABS, hỗ trợ khởi hành ngang dốc… Toyota Highlander phiên bản tiêu chuẩn đời cũ là một lựa chọn thích hợp dành cho những khách hàng đề cao sự thực dụng, không yêu cầu quá cao về các trang bị tiện nghi giải trí hiện đại, yêu thích đi xe nhập Mỹ, và có cảm tình đặc biệt với hãng xe Toyota. Nếu có khoảng 1,4 tỷ mua xe 7 chỗ để phục vụ gia đình, các bác có sẵn sàng sở hữu mẫu xe này không? Video: Toyota Highlander nhập Mỹ đầu tiên tại Việt Nam.

