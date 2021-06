Hyundai SantaFe 2021 “thách cưới” 1,430 tỷ đồng trên sàn xe cũ Việt

Lăn bánh chưa được một tháng, chiếc Hyundai SantaFe 2021 mới chạy “lướt” 200km đã được chào bán lại với giá “thách cưới” 1,430 tỷ đồng. Tức cao hơn khoảng 90 triệu đồng so với giá niêm yết 1,340 tỷ đồng. Tuy nhiên, người mua sẽ tiết kiệm được khoảng 100 triệu đồng, đây là một khoảng chi phí kha khá bao gồm các loại thuế phí đi kèm cộng trực tiếp vào giá bán niêm yết để xe lăn bánh. Tạm tính, giá xe Hyundai SantaFe 2021 full dầu này có giá lăn bánh lần lượt khoảng 1,540 tỷ đồng ở Hà Nội hoặc 1,515 tỷ đồng ở TP. HCM. Hiện chưa rõ lý do gì khiến chủ xe nhanh chóng bán lại chiếc Hyundai SantaFe 2021 thế hệ mới, ngoài những lý do cá nhân, có lẽ chủ xe đã không mặn mà SantaFe mới hoặc có lựa chọn khác tốt hơn như nâng cấp lên các dòng xe sang, ví dụ như Mercedes-Benz GLC… Lựa chọn xe chạy “lướt” có thể là một ưu tiên hàng đầu đối với một số khách mua xe để tiết kiệm một phần chi phí mua xe. Ngoài ra, đối với một số mẫu xe thuộc hàng “hot” trên thị trường, thì người mua sẽ không mất công chờ đợi, mà được “cưới liền tay”. Tại Việt Nam, dòng xe SantaFe phiên bản máy dầu được nhiều khách hàng ưa chuộng bởi nhiều lý do như hộp số mượt, tính Kinh Tế, độ bền bỉ ít hỏng vặt. Ngoài ra, SantaFe phiên bản máy dầu nổ rất êm, ít ồn nếu so với các lựa chọn xe SUV 7 chỗ máy dầu khách. Hiện tại, Hyundai SantaFe và Kia Sorento là 2 lựa chọn hiếm hoi trong phân khúc CUV 5+2 chỗ có lựa chọn bản máy dầu. Ngoài lý do vận hành và kinh tế, SantaFe bản máy dầu khá giữ giá và “dễ mua dễ bán” trên thị trường. Hyundai SantaFe 2021 bản máy dầu 2.2L cũ đã được thay thế sang dòng máy dầu “Smartstream D2.2” mới, mặc dù không khác biệt đáng kể về Công Suất hay Mô-Men xoắn nhưng dòng máy mới này nhẹ hơn, độ ồn và độ rung được giảm thiểu hơn so với dòng máy cũ. Động cơ cho công suất 199 mã lực tại 3.800 vòng/phút cùng mô-men xoắn cực đại 441Nm đạt được ngay từ 1.750 vòng/phút. Sức mạnh được truyền xuống bốn bánh (AWD), thông qua hộp số tự động ly hợp kép 8 cấp ướt (8DCT) hoàn toàn mới thay thế cho hộp số tự động 8 cấp cũ. Nội thất SantaFe 2021 bản full dầu sở hữu nhiều trang bị mới hút khách, bao gồm màn hình cảm ứng trung tâm 10,25 inch thay cho bản cũ dùng 8 inch, hỗ trợ đa kết nôi Android Auto/Apple Carplay, có cả bản đồ định vị dẫn đường dành riêng cho thị trường Việt và cả Camera 360 SVM. Hệ thống 10 loa Harman-Kardon, bảng đồng hồ trung tâm hỗ trợ lái chuyển sang dùng màn hình 12,35 inch có thể quan sát điểm mù (SVM) khá tiện lợi khi vận hành hay cặp lề. Cuối cùng là những trang bị khác như màn hình kính lái HUD và hơn nữa. Video: Xem chi tiết Hyundai SantaFe 2021 vừa ra mắt tại Việt Nam.

