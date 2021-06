BMW iX3 2022 rục rịch ra mắt Đông Nam Á, từ 2,48 tỷ đồng

Ôtô điện hiện là xu hướng chung của làng xe hơi thế giới. Do đó, không có gì ngạc nhiên khi nhiều hãng xe liên tục giới thiệu những mẫu ô tô điện mới tại các thị trường trên thế giới. Một trong số đó có hãng xe Đức với kế hoạch tung ra mẫu xe SUV điện BMW iX3 2022 mới tại khu vực Đông Nam Á, cụ thể là Thái Lan. Dự kiến, hãng BMW sẽ bắt đầu nhận cọc của khách hàng Thái Lan muốn mua iX3 2022 từ ngày 21/6 tới đây. Tuy nhiên, BMW Thái Lan không nói rõ khi nào sẽ bắt đầu giao xe cho khách hàng. Với sự xuất hiện của iX3 2022, SUV hạng sang BMW X3 tại thị trường Thái Lan sẽ trở nên đầy đủ hơn. Những chiếc BMW iX3 2022 dành cho thị trường Thái Lan được sản xuất tại nhà máy của liên doanh BMW Brilliance ở thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. Xe sẽ được bán tại Thái Lan dưới dạng nhập khẩu nguyên chiếc và chỉ có 1 phiên bản mang tên Impressive, giá xe BMW iX3 2022 khởi điểm từ 3,399 triệu Baht (khoảng 2,48 tỷ đồng). Tuy nhiên, hãng BMW chỉ dự định phân phối đúng 20 chiếc iX3 2022 tại thị trường Thái Lan. Như vậy, BMW iX3 2022 tại Thái Lan có giá cao hơn một chút so với X3 xDrive30e xLine (3,269 triệu Baht). Những phiên bản còn lại của dòng BMW X3 tại Thái Lan như X3 xDrive20d M Sport, X3 xDrive30e M Sport Pro và X3 xDrive20d M Sport (M Performance Edition) đều có giá cao hơn 3,6 triệu Baht. Bỏ ra số tiền trên, khách hàng Thái Lan sẽ nhận về chiếc SUV hạng sang được trang bị mô-tơ điện nằm trên cầu sau, tạo ra công suất tối đa 282 mã lực và mô-men xoắn cực đại 400 Nm. Nhờ đó, xe có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong thời gian 6,8 giây và đạt vận tốc tối đa 180 km/h. Mô-tơ điện của mẫu SUV hạng sang này đồng hành với cụm pin lithium-ion 80 kWh. Khi được sạc đầy, cụm pin cho phép xe chạy được quãng đường 480 km theo tiêu chuẩn WLTP. Thời gian sạc pin từ 0-80% dung lượng với bộ sạc nhanh DC 150 kW là 34 phút. Về thiết kế, BMW iX3 2022 khác biệt so với X3 nhờ lưới tản nhiệt hình quả thận đôi và khe gió trên chắn bùn trước đều đóng kín. Thêm vào đó là hốc gió ở hai góc cản trước kém nổi bật hơn cũng những điểm nhấn màu xanh dương ở ngoại thất. Bộ vành 20 inch với thiết kế khí động lực học giúp giảm hệ số lực cản không khí của xe xuống còn 0,29 Cd. Trong khi đó, nội thất của BMW iX3 2022 gần như giống hệt X3, trừ một số điểm nhấn màu xanh dương như ngoại thất. Nội thất của xe được bọc bằng da Vernasca tiêu chuẩn. Bên cạnh đó là 4 màu da tùy chọn khác, bao gồm be, đen, nâu café và nâu rượu Cognac. Khi mua BMW iX3 2022, khách hàng Thái Lan có thể chọn 1 trong 5 màu sơn ngoại thất là đen, xám, trắng, xanh dương và đỏ. Hiện chưa rõ sau Thái Lan, mẫu SUV chạy điện này có được bán ở những thị trường Đông Nam Á khác như Việt Nam hay không. Video: Giới thiệu BMW X3 2022 thế hệ mới.

