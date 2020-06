Ra mắt Toyota Corolla Special Edition mới chỉ 1.500 chiếc

Mới đây, hãng xe Nhật Bản Toyota đã giới thiệu tới công chúng phiên bản đặc biệt Special Edition 2021 của mẫu xe hatchback cỡ nhỏ Toyota Corolla mới. Khác với kỳ vọng của nhiều người, Toyota Corolla Hatchback Special Edition 2021 sẽ không chứa đựng nhiều sự nâng cấp rõ rệt so với các phiên bản tiêu chuẩn, sự thay đổi chỉ tập chung vào ngoại hình thể thao và cuốn hút hơn. Thực tế, có khá nhiều người dùng đã bày tỏ hi vọng mẫu xe Toyota Corolla Hatchback Special Edition 2021 sẽ được trang bị hệ dẫn động 4 bánh, động cơ tăng áp cho ra công suất cao hơn. Tuy nhiên, có lẽ mong muốn này của người sẽ phải hẹn ở một dịp khác. Quay trở lại với Toyota Corolla Hatchback Special Edition 2021, phiên bản này sẽ chỉ được sản xuất với số lượng giới hạn 1.500 xe trên toàn thế giới. So sánh với phiên bản tiêu chuẩn, Corolla Special Edition 2021 mang một số thay đổi có thể dễ dàng nhận ra như màu sơn đỏ Supersonic Red nổi bật, bộ mâm hợp kim 18 inch sơn đen cùng nhiều chi tiết sơn màu tương tự làm điểm nhấn. Ở phần ngoại thất, Toyota Corolla Hatchback Special Edition 2021 mang tới cái nhìn thực sự khoẻ mạnh và thời trang nhờ bộ body-kit mới với cản dưới trước/sau, cánh gió bên và cánh gió hông... Logo Special Edition cũng được gắn ở nhiều vị trí khác nhau trên xe. Về trang bị, Toyota Corolla Hatchback Special Edition 2021 sở hữu thêm tính năng Enhanced Cargo Space, giúp hành khách chất đồ lên xe dễ dàng hơn nhờ vào việc phần mặt cốp được hạ thấp và chức năng cảnh báo giao thông phía sau. Tuy nhiên, tính năng theo dõi điểm mù đã bị lược bỏ trên phiên bản đặc biệt này. Về truyền động, Corolla Hatchback Special Edition 2021 sử dụng động cơ tương tự phiên bản Corolla SE tiêu chuẩn, khối động cơ 2.0L 4 xy-lanh, sản sinh ra công suất tối đa 168 mã lực. Đi kèm với đó là trang bị hệ dẫn động cầu trước và tuỳ chọn hộp số sàn 6 cấp hoặc tự động CVT. Dự kiến, giá xe Toyota Corolla Hatchback Special Edition 2021 sẽ chính thức được công bố và "lên kệ" từ đầu quý III năm nay. Video: Ra mắt Toyota Corolla Special Edition mới chỉ 1.500 chiếc.

Mới đây, hãng xe Nhật Bản Toyota đã giới thiệu tới công chúng phiên bản đặc biệt Special Edition 2021 của mẫu xe hatchback cỡ nhỏ Toyota Corolla mới. Khác với kỳ vọng của nhiều người, Toyota Corolla Hatchback Special Edition 2021 sẽ không chứa đựng nhiều sự nâng cấp rõ rệt so với các phiên bản tiêu chuẩn, sự thay đổi chỉ tập chung vào ngoại hình thể thao và cuốn hút hơn. Thực tế, có khá nhiều người dùng đã bày tỏ hi vọng mẫu xe Toyota Corolla Hatchback Special Edition 2021 sẽ được trang bị hệ dẫn động 4 bánh, động cơ tăng áp cho ra công suất cao hơn. Tuy nhiên, có lẽ mong muốn này của người sẽ phải hẹn ở một dịp khác. Quay trở lại với Toyota Corolla Hatchback Special Edition 2021, phiên bản này sẽ chỉ được sản xuất với số lượng giới hạn 1.500 xe trên toàn thế giới. So sánh với phiên bản tiêu chuẩn, Corolla Special Edition 2021 mang một số thay đổi có thể dễ dàng nhận ra như màu sơn đỏ Supersonic Red nổi bật, bộ mâm hợp kim 18 inch sơn đen cùng nhiều chi tiết sơn màu tương tự làm điểm nhấn. Ở phần ngoại thất, Toyota Corolla Hatchback Special Edition 2021 mang tới cái nhìn thực sự khoẻ mạnh và thời trang nhờ bộ body-kit mới với cản dưới trước/sau, cánh gió bên và cánh gió hông... Logo Special Edition cũng được gắn ở nhiều vị trí khác nhau trên xe. Về trang bị, Toyota Corolla Hatchback Special Edition 2021 sở hữu thêm tính năng Enhanced Cargo Space, giúp hành khách chất đồ lên xe dễ dàng hơn nhờ vào việc phần mặt cốp được hạ thấp và chức năng cảnh báo giao thông phía sau. Tuy nhiên, tính năng theo dõi điểm mù đã bị lược bỏ trên phiên bản đặc biệt này. Về truyền động, Corolla Hatchback Special Edition 2021 sử dụng động cơ tương tự phiên bản Corolla SE tiêu chuẩn, khối động cơ 2.0L 4 xy-lanh, sản sinh ra công suất tối đa 168 mã lực. Đi kèm với đó là trang bị hệ dẫn động cầu trước và tuỳ chọn hộp số sàn 6 cấp hoặc tự động CVT. Dự kiến, giá xe Toyota Corolla Hatchback Special Edition 2021 sẽ chính thức được công bố và "lên kệ" từ đầu quý III năm nay. Video: Ra mắt Toyota Corolla Special Edition mới chỉ 1.500 chiếc.