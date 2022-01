Toyota Corolla Altis GR Sport 2022 từ 724 triệu đồng, sắp về Việt Nam

Để tăng sức cạnh tranh với các đối thủ trong phân khúc sedan hạng C, đặc biệt là thu hút tệp khách hàng trẻ ưa thích phong cách thể thao, vốn đang dành sự quan tâm đến dòng Honda Civic. Toyota Thái Lan đã giới thiệu Corolla Altis bản GR Sport 2022 mới. Mức giá xe Toyota Corolla Altis GR Sport 2022 như sau: bản 1.8 GR Sport 1,059.000 baht (724 triệu đồng); HEV GR Sport 1,114,000 Baht (762 triệu đồng) So với các phiên bản thông thường, Toyota Corolla Altis GR Sport 2022 mới sở hữu ngoại thất hầm hố hơn với gói trang trí GR Sport. Cụ thể, mặt ca-lăng GR Sport mang màu tối, khe hút gió rộng. Gương chiếu hậu sơn màu đen. Đèn sương mù thiết kế mới. “Dàn chân” lắp bộ mâm GR Sport Max kích thước 17 inch. Biểu tượng “GR” phía sau thể thao. Tại Thái Lan, xe được bán ra với tổng cộng 3 màu sơn gồm: Trắng Ngọc Trai, Đỏ và Đen. Về động cơ, Corolla Altis phiên bản GR Sport 2022 có 2 lựa chọn động cơ bao gồm: Xăng 4cyl thẳng hàng, dung tích 1.8L hút khí tự nhiên, mã 2ZR-FE cho công suất 140 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 177Nm tại dải vòng tua từ 4.000 vòng/phút. Xe sử dụng kết hợp với hộp số tự động biến thiên vô cấp Super CVT-i7, đi cùng với hệ dẫn động cầu trước (FWD). Bên cạnh động cơ xăng 1.8L N/A, Corolla Altis phiên bản GR Sport 2022 còn có phiên bản máy xăng 1.8L (2ZR-FXE, Atkinson) cho công suất 98 mã lực và mô-men xoắn 142Nm, kết hợp với bộ pin Niken và động cơ điện mang công suất 72 mã lực và mô men xoắn 163Nm, để tạo nên hệ truyền động hybrid. Sử dụng kết hợp với hộp số tự động biến thiên vô cấp E-CVT, đi cùng với hệ dẫn động cầu trước (FWD). So với phiên bản tiêu chuẩn, Corolla Altis phiên bản GR Sport 2022 còn được tinh chỉnh hệ thống treo thể thao, bằng cách thay đổi lò xo và giảm chấn ở phía sau. Trong khi nội thất Corolla Altis phiên bản GR Sport 2022 được trang bị ghế ngồi bọc da đen với đường chỉ đỏ nổi bật. Nút bấm khởi động logo GR, trang bị lẫy chuyển số (Paddle Shift), bàn đạp nhôm. Xe đi kèm với các trang bị tiện nghi và hỗ trợ lái như cảnh báo áp suất lốp, sạc điện thoại không dây, màn hình hiển thị thông tin trên trên kính lái, rèm che nắng phía sau và hơn nữa. Về trang bị an toàn, Corolla Altis phiên bản GR Sport 2022 được trang bị gói Toyota Safety Sense bao gồm kiểm soát hành trình thích ứng sử dụng radar – DRCC (Dynamic Radar Cruise Control), Đèn pha thích ứng tự động AHB (Automatic High Beam), Cảnh báo trước va chạm PCS, Hệ thống cảnh báo lệch làn và hỗ trợ giữ làn đường ( LDA & LTA – Lane Departure Alert & Lane Tracing Assist). Toyota Corolla Altis đang bán tại Thái Lan thuộc thế hệ mới, khác biệt so với Corolla Altis đang bán tại thị trường Việt Nam. Khả năng cao, Toyota Việt Nam (TMV) sẽ sớm phân phối Corolla Altis thế hệ mới tại thị trường Việt ngay trong năm 2022 này, bao gồm cả phiên bản GR Sport thể thao. Trước đó, Toyota Corolla Cross phiên bản GR-S đã được ra mắt tại Thái Lan vào cuối năm ngoái. Hiện tại, được biết Toyota Corolla Cross phiên bản GR-S đã có mặt tại Việt Nam, sẵn sàng ra mắt trong thời gian sắp tới. Trong bối cảnh Corolla Altis đang bán tại Việt Nam đã trải qua nhiều lần nâng cấp kiểu “bình mới rượu cũ” vốn đã quá nhàm chán và thiếu sức hút với khách hàng Việt. Video: Giới thiệu Toyota Corolla Altis GR Sport 2022 tại Thái Lan.

