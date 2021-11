Toyota Corolla Cross CKD từ 670 triệu đồng tại Malaysia, có về VN?

Với việc bổ sung phiên bản Hybrid, đội hình Toyota Corolla Cross tại Malaysia tăng lên 3 phiên bản và có tên gọi tương tự tại Việt Nam bao gồm: 1.8G, 1.8V và Hybrid. Trong đó 2 phiên bản 1.8V và Hybrid được trang bị hệ thống an toàn chủ động thông minh Toyota Safety Sense. Đặc biệt gói an toàn Toyota Safety Sense trên Cross CKD tại Malaysia được nâng cấp tính năng “Stop and Go” cho hệ thống điều khiển hành trình thích ứng và hỗ trợ giữ làn đường. Điều này có nghĩa hai hệ thống trên có thể hoạt động ở chế độ chờ khi vận tốc của xe về 0 km/h. Một điểm đáng giá khác trên Toyota Corolla Cross lắp ráp tại Malaysia chính là hệ thống phanh tay điện tử tương tự phiên bản dành cho thị trường Nhật Bản. Trong khi đó phiên bản nhập khẩu từ Thái Lan dành cho thị trường Malaysia trước đây, hay Việt Nam hiện tại đều sử dụng phanh tay cơ kiểu bàn đạp “kém sang”. Trang bị an toàn tiêu chuẩn của Toyota Corolla Cross CKD tại Malaysia còn có 7 túi khí, hệ thống cân bằng điện tử, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, cảnh báo áp suất lốp, camera quan sát toàn cảnh 360 độ và camera hành trình phía trước. Ngoài ra, mẫu Crossover của Toyota tại Malaysia còn được nâng cấp đèn pha LED tiêu chuẩn, giá nóc mới và cổng sạc USB-C thay tế cho cổng sạc USB-A trước đây. Phiên bản lắp ráp tại Malaysia cũng được nâng cấp kính chắn gió và nắp capo cách âm nhằm chặn tối đa tiếng ồn từ động cơ vọng vào khoang hành khách. Phiên bản Toyota Corolla Cross 1.8G và 1.8V lắp ráp tại Malaysia tiếp tục trang bị động cơ xăng 2ZR-FE tương tự phiên bản tại Việt Nam. Khối động cơ 1.8L hút khí tự nhiên Dual VVT-i 4 xi lanh thẳng hàng cho công suất tối đa 137 mã lực và mô-men xoắn 172 Nm. Đi kèm là hệ dẫn động cầu trước và hộp số vô cấp CVT. Trong khi đó phiên bản Hybrid cũng tương tự phiên bản 1.8HV tại Việt Nam, khi trang bị động cơ xăng lai điện, bao gồm: động cơ xăng 1.8L chu trình Atkinson cho công suất - mô-men xoắn lần lượt là 97 mã lực - 142 Nm; cùng với động cơ điện 71 mã lực – 163 Nm. Cả hai tạo ra tổng công suất 120 mã lực. Với việc chuyển qua lắp ráp tại nhà máy Bukit Raja, Toyota Corolla Cross tại Malaysia có giá bán giảm nhẹ đôi chút. Phiên bản 1.8G giảm 1.000 RM còn 123.000 RM ( 670 triệu đồng). Phiên bản 1.8V giảm 266 RM còn 129.000 RM ( 702 triệu đồng). Trong khi phiên bản Hybrid chốt giá ở 137.000 RM ( 746 triệu đồng). Tại Malaysia, tất cả phiên bản Toyota Corolla Cross CKD đều sẽ hưởng chính sách bảo hành lên đến 5 năm và không giới hạn số km. Riêng phiên bản Hybrid có thời hạn bảo hành lên đến 8 năm dành cho pin, bộ chuyển đổi và hệ thống điều khiển năng lượng PMC ECU. Ngoài ra, khách hàng có thể gia hạn bảo hành lên đến 10 năm nếu chi thêm 2.590 RM (khoảng 14 triệu đồng). Video: Toyota Corolla Cross CKD lắp ráp tại Malaysia.

