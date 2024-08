Toyota Camry 2025 "vua sedan cỡ D" vẫn chưa nhận cọc tại Việt Nam

Trong những ngày qua, trên mạng xã hội tại Việt Nam đã xuất hiện thông tin về việc các đại lý nhận cọc cho mẫu Toyota Camry 2025 mới. Tuy nhiên, nhân viên tư vấn bán hàng tại một số đại lý chính hãng của Toyota Việt Nam trên địa bàn thành phố Hà Nội khẳng định vẫn chưa nhận cọc cho mẫu sedan hạng D này. Đồng thời, nhân viên tư vấn bán hàng tại đại lý cũng cho biết họ chưa nhận được bất kỳ thông tin nào liên quan đến mẫu xe sedan Toyota Camry 2025. Theo một số thông tin, Camry thế hệ mới sẽ chính thức trình làng ở thị trường Thái Lan vào đầu tháng 10 năm nay. Do đó, không ít khách hàng cũng đang nóng lòng chờ mẫu xe này về Việt Nam. Hiện Toyota Camry 2025 đã chính thức ra mắt một số thị trường trên thế giới như Mỹ, Trung Quốc và Đài Loan. Xe dành cho 3 thị trường này có thiết kế không hoàn toàn giống nhau. Toyota Camry 2025 dành cho khu vực Đông Nam Á nhiều khả năng sẽ có thiết kế giống xe bán ở thị trường Đài Loan. Có thể nói, Toyota Camry 2025 ở Đài Loan sở hữu ngoại hình như sự kết hợp giữa phiên bản Mỹ và Trung Quốc. Xe được trang bị lưới tản nhiệt hẹp nằm giữa hai cụm đèn pha và hốc gió hình thang cỡ lớn bên dưới. Bên cạnh đó là cụm đèn pha LED với 2 bóng nằm dọc và dải đèn LED định vị ban ngày hình chữ C. Tiếp theo là đèn sương mù nhỏ nằm hai bên hốc gió trên cản trước và khe gió nằm dọc. Bên sườn, Toyota Camry 2025 được trang bị những đường dập gân nổi bật và bộ vành hợp kim 19 inch với thiết kế đa chấu, phay xước 2 màu mới. Phía sau xe là cụm đèn hậu hình chữ "C" mới, tạo sự đồng nhất với đèn LED định vị ban ngày. Cửa cốp tích hợp cánh gió nhỏ và tem chữ nổi "Camry" như trước. Bên trong Toyota Camry 2025 dành cho thị trường Đài Loan là không gian nội thất giống với xe ở Mỹ và Trung Quốc. Tại đây, xe được bổ sung mặt táp-lô mới với màn hình cảm ứng trung tâm cỡ lớn. Những trang bị đáng chú ý của mẫu sedan hạng D này gồm có ghế lái chỉnh điện 8 hướng, bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình cảm ứng trung tâm cùng có kích thước 12,3 inch, màn hình hiển thị thông tin kính lái HUD 10 inch, vô lăng tích hợp lẫy chuyển số thể thao, sạc điện thoại không dây chuẩn Qi Hệ thống điều hòa tự động 3 vùng độc lập, hệ thống âm thanh JBL, kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây, điều khiển bằng giọng nói với câu lệnh "Hey Toyota", cửa sổ trời toàn cảnh Panorama... Theo tin đồn, Toyota Camry 2025 tại thị trường Thái Lan sẽ chỉ dùng động cơ hybrid. Tuy nhiên, hiện chưa rõ xe ở Thái Lan dùng loại động cơ hybrid nào. Ở thị trường quốc tế, mẫu xe này có 3 tùy chọn động cơ hybrid. Đầu tiên là hệ truyền động hybrid với máy xăng 4 xi-lanh, dung tích 2.0L, cho công suất tối đa 152 mã lực và mô-men xoắn cực đại 188 Nm. Thứ hai là hệ truyền động hybrid với máy xăng 4 xi-lanh, dung tích 2.5L, sản sinh công suất tối đa 186 mã lực và mô-men xoắn cực đại 221 Nm. Hai con số tương ứng của mô-tơ điện là 136 mã lực và 202 Nm. Khi kết hợp với nhau, động cơ xăng và mô-tơ điện tạo ra công suất tổng cộng 230 mã lực. Cuối cùng là hệ truyền động hybrid với máy xăng 4 xi-lanh, dung tích 2.5L như trên nhưng đi với mô-tơ điện 3NM mạnh 88 mã lực/202 Nm và mô-tơ điện 4Nm mạnh 40 mã lực/121 Nm. Công suất tổng cộng của hệ truyền động này là 234 mã lực. Xe được trang bị gói công nghệ an toàn chủ động Toyota Safety Sense 3.0 với hệ thống cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, phanh khẩn cấp tự động khi lùi, kiểm soát đèn pha tự động, cảnh báo tiền va chạm, cảnh báo lệch làn đường tích hợp hỗ trợ đánh lái, hỗ trợ bám làn đường và hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, tự động giảm tốc khi ôm cua...Giá xe Toyota Camry 2025 tại Thái Lan chua công bố. Tại Việt Nam, Toyota Camry là ông vua trong phân khúc sedan hạng D khi liên tục dẫn đầu doanh số nhiều năm liền trước các đối thủ. Hiện tại mẫu xe này được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan và bán ra với 4 phiên bản. Trong số này có 1 phiên bản Hybrid là 2.5HV với giá lên tới 1,495 tỷ đồng. Video: Xem trước Toyota Camry 2025 thế hệ mới.

