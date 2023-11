Toyota Alphard 2024 sắp trình làng Việt Nam, giá không dưới 4 tỷ đồng

Toyota Alphard 2024 mới đã chính thức trình làng ở thị trường Nhật Bản vào hồi tháng 6 năm nay. Theo một số thông tin từ phía đại lý, mẫu MPV hạng sang này sẽ chính thức ra mắt Việt Nam trong tháng 11/2023. Toyota Alphard 2024 tại Việt Nam dự kiến sẽ có cả phiên bản máy xăng và hybrid. Nhân viên tư vấn bán hàng tại đại lý tiết lộ thời gian giao phiên bản máy xăng cho khách hàng Việt Nam sẽ là tháng 11/2023. Trong khi đó, phiên bản hybrid sẽ được giao vào khoảng tháng 1 năm sau. Hiện mức giá xe Toyota Alphard 2024 tại Việt Nam chưa được công bố. Tuy nhiên, xe dự kiến sẽ có giá trên 4 tỷ đồng, tương tự thế hệ cũ. Hiện phiên bản cũ của mẫu MPV được mệnh danh "chuyên cơ mặt đất" này có giá 4,37 tỷ đồng tại Việt Nam. Ở thế hệ mới, Toyota Alphard đã được cải tiến cả về mặt thiết kế, trang bị lẫn động cơ. Được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ tương tự Lexus LM mới, mẫu MPV này sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 5.010 x 1.850 x 1.950 mm và chiều dài cơ sở 3.000 mm. So với thế hệ cũ, xe dài hơn 65 mm, cao hơn 55 mm trong khi chiều rộng và chiều dài cơ sở giữ nguyên. Ngoại hình của Toyota Alphard 2024 không lột xác hoàn toàn so với thế hệ cũ. Thay vào đó, xe được nâng cấp ở một số chi tiết ngoại thất như đèn pha LED toàn phần với tính năng tự động bật/tắt, tự động điều chỉnh đèn chiếu xa và chờ dẫn đường. Bên cạnh đó là đèn sương mù LED trước/sau, đèn hậu LED mới, vành hợp kim 17-19 inch và cửa cốp chỉnh điện. Bên trong mẫu MPV hạng sang này là không gian nội thất 3 hàng ghế với cấu hình chỗ ngồi 2+2+2. Ở giữa xe là 2 ghế thương gia với tính năng chỉnh điện 10 hướng, nhớ 2 vị trí, làm mát và massage. Bệ tì tay còn tích hợp 2 màn hình có thể tháo rời để dùng như máy tính bảng, cho phép hành khách có thể chỉnh nhiều tính năng của xe. Chưa hết, Toyota Alphard 2024 còn có ghế trước sưởi/làm mát, ghế lái chỉnh điện 8 hướng/nhớ 3 vị trí/tự động lùi về phía sau, ghế phụ lái chỉnh điện 4 hướng, vô lăng tích hợp sưởi, bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch, màn hình cảm ứng trung tâm 14 inch, hỗ trợ Apple CarPlay không dây/Android Auto, màn hình hiển thị thông tin kính lái HUD Hệ thống âm thanh JBL 15 loa, 6 cổng USB, sạc điện thoại không dây, điều hòa tự động 4 vùng, hệ thống lọc không khí Nanoe X, gương chiếu hậu tự động chống chói và rèm che nắng chỉnh điện cho 2 hàng ghế sau. Phía trên đầu hành khách là cụm điều khiển kéo dài, tích hợp đèn LED trang trí nội thất. Cụm điều khiển này còn chia cửa sổ trời thành 2 phần. Nằm bên dưới nắp ca-pô của mẫu MPV hạng sang này là 2 tùy chọn động cơ. Phiên bản máy xăng dùng động cơ 4 xi-lanh, dung tích 2.5L, tạo ra công suất tối đa 182 mã lực và mô-men xoắn cực đại 235 Nm đồng thời đi với hộp số biến thiên vô cấp Super CVT-i. Trong khi đó, phiên bản hybrid dùng động cơ xăng 4 xi-lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 2.5L, tạo ra công suất tối đa 188 mã lực và mô-men xoắn cực đại 236 Nm. Động cơ đi kèm với mô-tơ điện 5NM mạnh 180 mã lực và 270 Nm nằm trên cầu trước, pin NiMH cùng hộp số e-CVT. Tổng cộng, xe có công suất tối đa 247 mã lực. Không chỉ tiện nghi, Toyota Alphard 2024 còn an toàn với hàng loạt tính năng như 6 túi khí, hệ thống cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, cảnh báo phương tiện đến gần khi mở cửa, cảnh báo tiền va chạm, phanh tự động tiền va chạm, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, Hệ thống tự động giảm tốc khi ôm cua, cảnh báo lệch làn đường, hỗ trợ giữ làn đường, hỗ trợ đánh lái để giữ xe trong làn đường và đèn pha thích ứng tự động. Tại Việt Nam, Toyota Alphard tuy sở hữu doanh số không cao nhưng vẫn có lượng khách hàng khá ổn định. Trong 9 tháng đầu năm nay, mẫu xe này đã đạt doanh số cộng dồn 73 xe. Video: Chi tiết xe MPV hạng sang Toyota Alphard 2024 mới.

Toyota Alphard 2024 mới đã chính thức trình làng ở thị trường Nhật Bản vào hồi tháng 6 năm nay. Theo một số thông tin từ phía đại lý, mẫu MPV hạng sang này sẽ chính thức ra mắt Việt Nam trong tháng 11/2023. Toyota Alphard 2024 tại Việt Nam dự kiến sẽ có cả phiên bản máy xăng và hybrid. Nhân viên tư vấn bán hàng tại đại lý tiết lộ thời gian giao phiên bản máy xăng cho khách hàng Việt Nam sẽ là tháng 11/2023. Trong khi đó, phiên bản hybrid sẽ được giao vào khoảng tháng 1 năm sau. Hiện mức giá xe Toyota Alphard 2024 tại Việt Nam chưa được công bố. Tuy nhiên, xe dự kiến sẽ có giá trên 4 tỷ đồng, tương tự thế hệ cũ. Hiện phiên bản cũ của mẫu MPV được mệnh danh "chuyên cơ mặt đất" này có giá 4,37 tỷ đồng tại Việt Nam. Ở thế hệ mới, Toyota Alphard đã được cải tiến cả về mặt thiết kế, trang bị lẫn động cơ. Được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ tương tự Lexus LM mới, mẫu MPV này sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 5.010 x 1.850 x 1.950 mm và chiều dài cơ sở 3.000 mm. So với thế hệ cũ, xe dài hơn 65 mm, cao hơn 55 mm trong khi chiều rộng và chiều dài cơ sở giữ nguyên. Ngoại hình của Toyota Alphard 2024 không lột xác hoàn toàn so với thế hệ cũ. Thay vào đó, xe được nâng cấp ở một số chi tiết ngoại thất như đèn pha LED toàn phần với tính năng tự động bật/tắt, tự động điều chỉnh đèn chiếu xa và chờ dẫn đường. Bên cạnh đó là đèn sương mù LED trước/sau, đèn hậu LED mới, vành hợp kim 17-19 inch và cửa cốp chỉnh điện. Bên trong mẫu MPV hạng sang này là không gian nội thất 3 hàng ghế với cấu hình chỗ ngồi 2+2+2. Ở giữa xe là 2 ghế thương gia với tính năng chỉnh điện 10 hướng, nhớ 2 vị trí, làm mát và massage. Bệ tì tay còn tích hợp 2 màn hình có thể tháo rời để dùng như máy tính bảng, cho phép hành khách có thể chỉnh nhiều tính năng của xe. Chưa hết, Toyota Alphard 2024 còn có ghế trước sưởi/làm mát, ghế lái chỉnh điện 8 hướng/nhớ 3 vị trí/tự động lùi về phía sau, ghế phụ lái chỉnh điện 4 hướng, vô lăng tích hợp sưởi, bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch, màn hình cảm ứng trung tâm 14 inch, hỗ trợ Apple CarPlay không dây/Android Auto, màn hình hiển thị thông tin kính lái HUD Hệ thống âm thanh JBL 15 loa, 6 cổng USB, sạc điện thoại không dây, điều hòa tự động 4 vùng, hệ thống lọc không khí Nanoe X, gương chiếu hậu tự động chống chói và rèm che nắng chỉnh điện cho 2 hàng ghế sau. Phía trên đầu hành khách là cụm điều khiển kéo dài, tích hợp đèn LED trang trí nội thất. Cụm điều khiển này còn chia cửa sổ trời thành 2 phần. Nằm bên dưới nắp ca-pô của mẫu MPV hạng sang này là 2 tùy chọn động cơ. Phiên bản máy xăng dùng động cơ 4 xi-lanh, dung tích 2.5L, tạo ra công suất tối đa 182 mã lực và mô-men xoắn cực đại 235 Nm đồng thời đi với hộp số biến thiên vô cấp Super CVT-i. Trong khi đó, phiên bản hybrid dùng động cơ xăng 4 xi-lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 2.5L, tạo ra công suất tối đa 188 mã lực và mô-men xoắn cực đại 236 Nm. Động cơ đi kèm với mô-tơ điện 5NM mạnh 180 mã lực và 270 Nm nằm trên cầu trước, pin NiMH cùng hộp số e-CVT. Tổng cộng, xe có công suất tối đa 247 mã lực. Không chỉ tiện nghi, Toyota Alphard 2024 còn an toàn với hàng loạt tính năng như 6 túi khí, hệ thống cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, cảnh báo phương tiện đến gần khi mở cửa, cảnh báo tiền va chạm, phanh tự động tiền va chạm, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, Hệ thống tự động giảm tốc khi ôm cua, cảnh báo lệch làn đường, hỗ trợ giữ làn đường, hỗ trợ đánh lái để giữ xe trong làn đường và đèn pha thích ứng tự động. Tại Việt Nam, Toyota Alphard tuy sở hữu doanh số không cao nhưng vẫn có lượng khách hàng khá ổn định. Trong 9 tháng đầu năm nay, mẫu xe này đã đạt doanh số cộng dồn 73 xe. Video: Chi tiết xe MPV hạng sang Toyota Alphard 2024 mới.